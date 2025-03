Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330","c_author":"Pálúr Krisztina","category":"kultura","description":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak, mint valaha. Belle Gibsont a róla szóló dokumentumfilmben az Instagram legborzasztóbb csalójának nevezik: azt állította, halálos betegséget diagnosztizáltak nála, és közben hamis reményt adott olyanoknak, akik a legsebezhetőbbek közé tartoznak. ","shortLead":"Szélhámosok mindig is voltak, az internetnek, pontosabban a közösségi oldalaknak köszönhetően pedig talán aktívabbak...","id":"20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2329c71f-4519-4dde-a3a4-7e9a92d4e330.jpg","index":0,"item":"1e63ac4a-8949-45c0-9cb8-31b4df58ac67","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_belle-gibson-atveres-sorozat-dokumentumfilm-netflix-ebx","timestamp":"2025. március. 09. 18:25","title":"Gyógyíthatatlan agydaganatot hazudott magának, ezzel lett az egészséginfluenszerek mérgező prototípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is csak az iOS 19 fedélzetén fut majd be a megújult asszisztens.","shortLead":"Az iOS 18 egyik legfontosabb újítása lett volna a sokkal többre képes Siri, ám most már biztos, hogy legjobb esetben is...","id":"20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"6245a6ce-9690-4955-9416-157a1d812039","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_apple-megujult-siri-fejlesztes-keses-nyilatkozat","timestamp":"2025. március. 10. 12:03","title":"Az Apple beismerte: nem áll jól az egyik legnagyobb újdonság fejlesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők, az autókereskedők vagy épp az áfával trükközni próbálók sem.","shortLead":"Jobb, ha odafigyelnek a nagy adózók és a bevallásokban notóriusan hibázók, de nem ússzák meg a rendezvényszervezők...","id":"20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7.jpg","index":0,"item":"2e9bbd49-d6b9-488d-a2d8-6491ea0c2f09","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_nav-adoellenorzes-2025-gazdasag-nagyadozok-afacsalas-csempeszet","timestamp":"2025. március. 11. 15:09","title":"Megérkezett a NAV nagy terve, itt fognak lecsapni 2025-ben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tavalyi évben TikTok-sztárból elnökjelöltté vált román politikus jelöltségéről szerda estig születik végső döntés.","shortLead":"A tavalyi évben TikTok-sztárból elnökjelöltté vált román politikus jelöltségéről szerda estig születik végső döntés.","id":"20250310_A-szelsojobboldali-Georgescu-az-alkotmanybirosaghoz-fordult-az-elnokjeloltseget-elutasito-dontes-miatt-elnokvalasztas-Romania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b4e712-a40b-4d43-bfd2-17af4a3fad1a.jpg","index":0,"item":"60299541-c089-4a99-befe-1a1a5cb3edc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_A-szelsojobboldali-Georgescu-az-alkotmanybirosaghoz-fordult-az-elnokjeloltseget-elutasito-dontes-miatt-elnokvalasztas-Romania","timestamp":"2025. március. 10. 18:39","title":"Az alkotmánybírósághoz fordult a szélsőjobboldali Georgescu az elnökjelöltségét elutasító döntés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak transzparensebben kellene működnie. ","shortLead":"Christopher Cooper szerint a DOGE túlságosan titkolózik, és ha egy szervezetnek ilyen hatalma van, annak...","id":"20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06f0eaa-8eec-40cb-8252-4c483439efd0.jpg","index":0,"item":"f5a41ac0-b1ed-4620-bae2-2037dfc3a262","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_elon-musk-doge-birosag-atlathatosag","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Egy bíró arra utasította Elon Musk csapatát, hogy működjenek átláthatóbban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b504606-43b6-480d-9e80-9135d8e84afc","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az izzócseréhez kapott tanúsítványt elkérheti a rendőr, azt a kocsiban kell tartani.","shortLead":"Az izzócseréhez kapott tanúsítványt elkérheti a rendőr, azt a kocsiban kell tartani.","id":"20250310_legalisan-hasznalhato-autos-LED-izzo-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b504606-43b6-480d-9e80-9135d8e84afc.jpg","index":0,"item":"9977901a-d325-4f44-bfe0-01bbfa072906","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_legalisan-hasznalhato-autos-LED-izzo-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 10. 15:09","title":"Halogén helyett LED? Ezeket az izzókat lehet itthon legálisan használni az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","shortLead":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","id":"20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"e05ff9ec-e404-49a1-b1fd-75c1228b7981","keywords":null,"link":"/elet/20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 17:20","title":"Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak miatt indult nyomozás.","shortLead":"Egy ember könnyebben megsérült, az ügyben emberölés előkészülete és felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni...","id":"20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"a0e24789-528a-491b-888e-3c671c858234","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kozponti-nyomozo-fougyeszseg-keleti-palyaudvar-lovoldozes","timestamp":"2025. március. 11. 16:14","title":"„Embert, különösen rendőrt” akart ölni egy nő – ezért dördült lövés a Keletinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]