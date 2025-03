Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt években elvont immár 1000 milliárdos nagyságrendű összeg sorsa.","shortLead":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt...","id":"20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"ea32ad28-ccce-47ac-a660-a265b27d9414","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. március. 11. 14:45","title":"Gémesi György azt kéri Nagy Mártontól, tegye közzé, hogy mire fordítják a szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","shortLead":"Ókovács Szilveszter szerint Magyarország nem hadviselő fél, a művészek pedig nem katonák. ","id":"20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17dfb789-54f1-4c4a-824b-f7a984d3adb7.jpg","index":0,"item":"6e2464d7-d53d-4f81-bc4b-df9cd7549cca","keywords":null,"link":"/kultura/20250312_sandor-fegyir-okovacs-szilveszter-anna-netrebko-operahaz","timestamp":"2025. március. 12. 11:20","title":"Sándor Fegyir egy orosz szoprán fellépésének a lemondását kérte az Operaház igazgatójától, kioktatást kapott válaszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Másfél évvel ezelőtti rossz emlékeket idéz az, ahogy az élelmiszerek ára elszáll, a szolgáltató szektorban pedig nagyon nagy év eleji áremeléseket látunk – így jött ki az, hogy a januári meglepően magas adat után februárban még tovább gyorsult az infláció a KSH friss adata szerint.","shortLead":"Másfél évvel ezelőtti rossz emlékeket idéz az, ahogy az élelmiszerek ára elszáll, a szolgáltató szektorban pedig nagyon...","id":"20250311_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2633e896-d528-44bf-ac87-3aa14ed15e24.jpg","index":0,"item":"bd55827a-8126-4119-9094-14bf899ee99b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_inflacio-arak-dragulas-ksh-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 08:30","title":"Még tovább nőtt az infláció, az élelmiszerek drágulása 2023 óta nem volt ekkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","shortLead":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","id":"20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"24710f6f-c014-453f-a28e-3d8ff56f85dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","timestamp":"2025. március. 11. 11:17","title":"Párizsban tárgyalnak a fegyverkezésről 30 európai ország vezérkari főnökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez képest sokkal nagyobb az érdeklődés az infláció iránt. Akkor is, amikor az infláció éppen egyáltalán nem magas.","shortLead":"Az internetes keresések is alátámasztják, hogy az inflációs válság hosszú árnyékot vet: 2022 óta a korábbi évekhez...","id":"20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37212b88-9438-4881-905b-2be46db40d8a.jpg","index":0,"item":"9bc1ad81-23e9-4b7f-8fb4-252e29725168","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Az-inflacio-ugy-erdekli-az-embereket-mint-amikor-26-szazalek-volt","timestamp":"2025. március. 12. 15:52","title":"Az infláció úgy érdekli a magyarokat, mint amikor 26 százalék volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","shortLead":"Egyúttal követeli Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter távozását.","id":"20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/886800bc-b2c0-4459-8cf1-18bf3cd36d31.jpg","index":0,"item":"a4654150-cf22-4444-b424-ea03b6bced37","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_magyar-peter-elelmiszer-afacsokkentes","timestamp":"2025. március. 11. 10:18","title":"Magyar Péter azonnali radikális áfacsökkentést követel az összes egészséges élelmiszernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd336ff-fc59-4223-bd30-b9509a1a76a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A dán cégnek van egy gyára Mexikóban, de már épít egyet az Egyesült Államokban is.","shortLead":"A dán cégnek van egy gyára Mexikóban, de már épít egyet az Egyesült Államokban is.","id":"20250311_lego-rekordnyereseg-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd336ff-fc59-4223-bd30-b9509a1a76a5.jpg","index":0,"item":"6275ac2c-b03a-41f9-8909-b44bc151907e","keywords":null,"link":"/kkv/20250311_lego-rekordnyereseg-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 11. 11:48","title":"Nem tart Trump vámjaitól a Lego, amely rekordnyereséget ért el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új jogszabály az ellátási lánc minden szereplőjére érvényes lesz.","shortLead":"Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint az intézkedésnek csak akkor lehet az inflációt megfékező hatása, ha az új...","id":"20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"27663722-9359-44b2-b07c-367e7dd30966","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_A-kereskedok-elmondtak-mit-gondolnak-az-arressapkarol-oksz-kereskedelmi-szovetseg-inflacio","timestamp":"2025. március. 11. 20:50","title":"A kereskedők elmondták, mit gondolnak az árréssapkáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]