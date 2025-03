Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","shortLead":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","id":"20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901.jpg","index":0,"item":"3e12131a-9442-4e8d-9c73-a391a5f70b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","timestamp":"2025. március. 11. 20:20","title":"Akár 2000 lóerős verziója is lehet az első elektromos Lamborghininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon. Moszkvával szerdán felveszik a kapcsolatot.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter Írországban megállt tankolni és elmondta, miről volt szó a dzsiddai tárgyalásokon...","id":"20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"c8e2bfdf-ee13-4080-a1fa-8d00179be0c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_marco-rubio-egyesult-allamok-ukrajna","timestamp":"2025. március. 12. 14:28","title":"Rubio: Területi engedményekről tárgyalt az Egyesült Államok Ukrajnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a büntetőpárbajnál a játékvezető érvénytelenítette Julian Alvarez találatát. Szurkolók és néhány újság is egy rejtélyes chipről beszél, amely érzékelte a szabálytalanságot. Az UEFA szerint nem ez történt.","shortLead":"Komoly felháborodást váltott ki az Atletico Madrid szurkolóiból, hogy a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen...","id":"20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73cf7ea5-f996-47b0-adfd-369b8e44880f.jpg","index":0,"item":"e16912fb-1d3d-4d54-bc5d-6d4064ba05b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_bajnokok-ligaja-atletico-madrid-real-madrid-julian-alvarez-bunteto-video","timestamp":"2025. március. 13. 14:03","title":"Megszólalt az UEFA: Nincs olyan chip a BL-labdában, ami segített volna érvényteleníteni az Atletico Madrid büntetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják a nyugdíjasoknak az áfát.","shortLead":"Összeült az Idősek Tanácsa és megkérte a kormány, hogy bővítse ki a termékek körét, amelyek után majd visszaadják...","id":"20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"2a91fbd1-5d0d-4562-98bf-334c31a5a8a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_nyugdijas-afa-visszaterites-ado-idosek","timestamp":"2025. március. 12. 10:42","title":"Egy Orbán Viktor vezette testület tárgyalt a kormánnyal, majd azt kérte az Orbán-kormánytól, hogy még több termékre kapjanak a nyugdíjasok áfa-visszatérítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak a nyilvánosság elé. Szeretettel külföldről sorozatunk szerzője átfogó mérleget vont.","shortLead":"A vajdasági magyar pártok már korábban állást foglaltak, de nem okoztak meglepetést. Immár civilek is kiállnak...","id":"20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00715dd2-35e3-46aa-8522-3a29d6a88bfb.jpg","index":0,"item":"28dd9b4a-56bc-4484-97a8-bb6c6315ec2d","keywords":null,"link":"/360/20250311_vajdasagi-magyarok-vmsz-vmdk-sajto-szerbiai-egyetemistak-tuntetesek-ujvideki-vasutallomas-tragedia","timestamp":"2025. március. 11. 18:30","title":"Most már látható, támogatják-e a vajdasági magyarok a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tiltakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]