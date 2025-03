Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3ac4d2e-cb7e-4cde-b9b4-db113cd959f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy másik vonaton is agresszív volt a személyzettel a 44 éves férfi.","shortLead":"Egy másik vonaton is agresszív volt a személyzettel a 44 éves férfi.","id":"20250311_Kes-Nemetorszag-vonat-letartoztatas-utasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ac4d2e-cb7e-4cde-b9b4-db113cd959f6.jpg","index":0,"item":"fd0f2c49-064b-4a81-a50b-9aa722c79379","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Kes-Nemetorszag-vonat-letartoztatas-utasok","timestamp":"2025. március. 11. 17:17","title":"Késsel fenyegetőző férfi miatt kellett leszállítani több száz embert egy német vonatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5646bcdb-dcd3-4b37-b02d-e0ece244b741","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"A hűtött raktári logisztika élénkebb, mint valaha. Az élelmiszergyártók, szupermarketek, éttermek és gyógyszeripari cégek számára a gyors és megbízható szállítás kulcsfontosságú, ehhez azonban a korábbinál nagyobb tárolási kapacitásra van szükség. Mutatjuk, milyen modern megoldások segítik napjainkban az intralogisztikát.","shortLead":"A hűtött raktári logisztika élénkebb, mint valaha. Az élelmiszergyártók, szupermarketek, éttermek és gyógyszeripari...","id":"20250306_ssi_raktarozas_hutott_logisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5646bcdb-dcd3-4b37-b02d-e0ece244b741.jpg","index":0,"item":"733c9406-1a4a-4c05-aad0-4925ac68e405","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250306_ssi_raktarozas_hutott_logisztika","timestamp":"2025. március. 10. 19:30","title":"Raktárak, ahol dermesztő a hatékonyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","shortLead":"Olyan választ próbál adni az EU Donald Trump vámháborújára, amivel tárgyalóasztalhoz lehet ültetni az amerikai elnököt.","id":"20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1bcc92b-5887-4056-9e6c-40469c2011d0.jpg","index":0,"item":"5c3f0826-f3af-4428-88f1-04d3640bf6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_EU-USA-Trump-vam-vamhaboru","timestamp":"2025. március. 12. 07:49","title":"Az EU visszavág Trumpnak, ikonikus amerikai termékekre vet ki vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","shortLead":"A miniszterelnök így csak a telepen kívülről kísérhette figyelemmel a hatósági intézkedést.","id":"20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8a8cddf-68e0-40ff-8879-4c84615e0c1d.jpg","index":0,"item":"27780a79-b268-4ce1-adb0-9ac95da20fb6","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_orban-viktor-szaj-es-koromfajas-jarvany-kisbajcs-allattarto-telep-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 19:23","title":"Megerősítette a kormány a HVG-nek: tényleg nem engedték be Orbánt a járvánnyal küzdő kisbajcsi állattartó telepre, hiába öltözött be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","shortLead":"Miután a kapitány rosszul lett, a gép első tisztje sürgős leszállási engedélyt kért.","id":"20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6df16a4-caee-469c-b8a8-e3b122f07afd.jpg","index":0,"item":"3c4f3779-7ccd-425f-8073-6e7f20773a11","keywords":null,"link":"/elet/20250310_ausztralia-qantas-pilota-mellkasi-fajdalom-rosszullet-defibrillator-surgos-leszallasi-engedely","timestamp":"2025. március. 10. 15:48","title":"Mellkasi fájdalmakra panaszkodott és defibrillátort kért a pilóta egy Sydney-be tartó járaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","shortLead":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","id":"20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"4bda647c-cec9-406a-85b8-23c56edfe53c","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 10. 15:05","title":"Vatikán: még korai arról beszélni, mikor hagyhatja el a kórházat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]