[{"available":true,"c_guid":"30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem véletlenül kapta a ragadós melléknevet: rendkívül fertőző, és a hazai nem szárnyas haszonállatok zömére kockázatot jelent. Állattartók tízezrei aggódhatnak állatok százezreiért. A betegség globálisan 28 milliárd dolláros kárt okoz, nem véletlen a szigorú intézkedések sora, és az, hogy az érintett telepet a miniszterelnök is csak kívülről nézhette meg.","shortLead":"Eddig 1700 szarvasmarhát kell leölni Kisbajcson a ragadós száj- és körömfájásos megbetegedések miatt. A kórokozó nem...","id":"20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30c2edc7-ec86-4d91-9c0a-ea09b2192909.jpg","index":0,"item":"6abb74f1-db55-493f-9d12-274028722f23","keywords":null,"link":"/360/20250311_ragados-szaj-es-koromfajas-jarvany-allategeszsegugy-kisbajcs-babolna-leoles-gazdasag-allattenyesztes-nebih","timestamp":"2025. március. 11. 14:26","title":"Sorra rendelik el az állattelepeken a vesztegzárat a most felbukkant ragályos kór miatt, amely egyetlen csapással milliárdos kárt okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","shortLead":"Az ellenzéki szavazók között is megbújnak oroszbarátok, de lényegesen kevesebb, mint a kormánypárt támogatói között. ","id":"20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"58b071bf-31a1-4380-8203-31da31642386","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_A-szlovakok-kozel-otode-orul-annak-hogy-Fico-oroszbarat","timestamp":"2025. március. 11. 19:56","title":"Még Fico oroszpárti politikája ellenére is nyugatbarát a szlovákok nagy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9146aadd-0af0-4c9f-baf8-1df5cf58744a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kedd este hagyta el a lakását, azóta nem tudni, hogy hol van. A rendőrség keresi.","shortLead":"Kedd este hagyta el a lakását, azóta nem tudni, hogy hol van. A rendőrség keresi.","id":"20250312_eltunt-kanadai-ferfi-vii-kerulet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9146aadd-0af0-4c9f-baf8-1df5cf58744a.jpg","index":0,"item":"93510d96-e06e-4ff6-903d-566ae67925ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-kanadai-ferfi-vii-kerulet-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 21:29","title":"Eltűnt egy kanadai férfi a VII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","shortLead":"Lényegében bármilyen számot be lehet mondani a villanyautóknál, a kérdés, hogyan viszik le az útra azt a teljesítményt. ","id":"20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c1006d-3be9-4839-bba4-0266fa6e9901.jpg","index":0,"item":"3e12131a-9442-4e8d-9c73-a391a5f70b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_2000-loeros-verzio-elektromos-Lamborghini","timestamp":"2025. március. 11. 20:20","title":"Akár 2000 lóerős verziója is lehet az első elektromos Lamborghininek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","shortLead":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","id":"20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972.jpg","index":0,"item":"2c81cedd-8766-43d7-b893-6495b3c11dd4","keywords":null,"link":"/sport/20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","timestamp":"2025. március. 12. 00:55","title":"Szoboszlai legnagyobb erősségét emelik ki a nemzetközi lapok, de a BBC nem kímélte a Liverpoolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották a hozzájuk fűzött reményt: a rendszerváltás után öt-hat évvel a magyar gazdaság a régió éllovasaként alkalmas volt az egyensúlyt őrző, fenntartható növekedésre. A HVG hamarosan Bokros Lajost is megszólaltatja a leghírhedtebb költségvetési kiigazításról.","shortLead":"A politikai ellenfelei által démonizált 1995-ös megszorító intézkedéseket alapos indokkal hozták, és be is váltották...","id":"20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e5e2b14-f03f-4351-894d-1037a722412b.jpg","index":0,"item":"7ccd4f31-91c8-4340-9948-875e39dee7d3","keywords":null,"link":"/360/20250311_bokros-csomag-bevezeto-Megszoritasok-es-aldozatok","timestamp":"2025. március. 11. 13:00","title":"A nyíltság nem vált az előnyükre, a megszorítások beégtek a magyar választók emlékezetébe – 30 éves a Bokros-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88ecb66-3357-4f4b-8599-583b0f342c6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkezdtek kiszivárogni hírek a Szaúd-Arábiában tartott béketrágyalásról, amelytől az európai vezetők és Zelenszkij is azt várta, hogy megenyhülnek az amerikaiak.","shortLead":"Elkezdtek kiszivárogni hírek a Szaúd-Arábiában tartott béketrágyalásról, amelytől az európai vezetők és Zelenszkij is...","id":"20250311_Szaudi-Arabia-Oroszorszag-Ukrajna-Trump-Putyin-Zelenszkij-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a88ecb66-3357-4f4b-8599-583b0f342c6b.jpg","index":0,"item":"7cfd5ec3-822e-4555-8705-3598d732811c","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Szaudi-Arabia-Oroszorszag-Ukrajna-Trump-Putyin-Zelenszkij-beketargyalas","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Ukrajna kész elfogadni az ideiglenes tűzszünetet, cserébe Trump visszaállítja a katonai segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]