Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az oroszok Szumi megyét készülnek megtámadni.","id":"20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df03c33e-a669-44f3-8121-770b30835982.jpg","index":0,"item":"d3b1c0b2-f4a0-4db7-b877-04772eec5965","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Zelenszkij-Nem-zartak-korbe-az-ukran-csapatokat-Kurszkban","timestamp":"2025. március. 15. 17:26","title":"Zelenszkij: Nem igaz, hogy körbezárták az ukrán csapatokat Kurszkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és egy kis vizet kapott.","shortLead":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és...","id":"20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe.jpg","index":0,"item":"924596bf-2d9f-4563-9971-7dfee217b9f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","timestamp":"2025. március. 16. 09:59","title":"Húsz évig tartott fogságban egy amerikai férfit az apja és a mostohaanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők szavára, és belefognak a kollagénpótlásba. Milyen hitelt érdemlő bizonyítékok vannak a népszerű táplálékkiegészítő jó hatásaira? Eljut-e a szájon át szedett kollagén a bőrig? Árthat-e a kollagén, és van-e valódi vegán változata?","shortLead":"Ruganyos bőr és érfalak, újjászületett ízületek, erős haj – többféle jó hatást remélnek, akik hallgatnak az idők...","id":"20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b02e3e6-0f61-4f99-95d8-1142a6c8e2a9.jpg","index":0,"item":"be83131a-0930-478d-8627-d5d2dd839133","keywords":null,"link":"/360/20250316_kollagen-mire-jo-hatasa-kamu-vagy-tenyleg-jo","timestamp":"2025. március. 16. 15:30","title":"Az igazság a kollagénről: érdemes szedni, vagy csak bedőltünk a marketingnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen ellentétes, hogy Takaró Mihályt és Döbrentei Kornélt megint kitüntették.","shortLead":"A szervezet szerint az Orbán-kormány által meghirdetett antiszemitizmus elleni zéró tolerancia elvével teljesen...","id":"20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0021afa2-c3ec-413c-a6ac-41f0ebe2d80c.jpg","index":0,"item":"79100b3b-6134-4904-8c3b-77187856be86","keywords":null,"link":"/elet/20250316_mazsihisz-takaro-dobrentei-kituntetes","timestamp":"2025. március. 16. 11:14","title":"Mazsihisz: Antiszemiták nem érdemelnek állami díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","shortLead":"Konsztantyin Leonyidovics Dracsevszkij mellett Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő is ott állt.","id":"20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232b6639-dab6-44c6-91ef-c48b742120c7.jpg","index":0,"item":"38f30ce2-adf9-4011-919d-c9b3c5c9c10a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Debrecenben-az-orosz-fokonzullal-egyutt-koszoruzott-a-fideszes-varosvezetes","timestamp":"2025. március. 15. 18:37","title":"Debrecenben az orosz főkonzullal együtt koszorúzott a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs politikai esemény, ahonnan távol tudná tartani magát.","shortLead":"Nincs politikai esemény, ahonnan távol tudná tartani magát.","id":"20250315_Szabo-Balint-Orban-beszed-trombita-szalloda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"dbab2b48-60a4-499b-8859-27b06290854a","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Szabo-Balint-Orban-beszed-trombita-szalloda","timestamp":"2025. március. 15. 12:23","title":"Egy szálloda ablakából trombitálta el a Börtön ablakában-t Szabó Bálint az Orbán-beszéd után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1 tematikájú képeket.","shortLead":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1...","id":"20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46.jpg","index":0,"item":"f607b2dc-e472-4940-8ce0-9ea6a5061744","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Elképesztő Lego felvételekkel rukkolt elő a fiatal magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476","c_author":"Lenthár Balázs","category":"elet","description":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült egyre a divatdiktátor-hajlamokkal is rendelkező Führer pamacsa? Náci dolog-e a Hitler-bajusz? Arcszőrzet-történeti áttekintőnk következik.","shortLead":"Mi okozta a XIX. század nagy szakállrobbanását? Mi az a császárbajusz, és miért viselt ilyet Hitler? Miért rövidült...","id":"20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d99ba213-267d-4842-9fe0-17a9a4eea476.jpg","index":0,"item":"307282d3-0707-4dbb-8962-37c69ec0ea2d","keywords":null,"link":"/elet/20250316_hitler-bajusz-eredete-szakall-tortenelem-chaplin-rohm-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Hiába próbálták lebeszélni róla – így született a Hitler-bajusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]