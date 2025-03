Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","shortLead":"A gázvezetéket a Kurszki területen található Szudzsánál támadták, a várost nemrég foglalták vissza az orosz erők.","id":"20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e31586e-9aa0-4dd9-bb6b-2b7c8d0b6fba.jpg","index":0,"item":"32a14989-c80e-49a4-a64f-ddf60d136bea","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-oroszorszag-kurszki-terulet-gazvezetek-csapas","timestamp":"2025. március. 21. 08:27","title":"Az ukránok csapást mértek egy orosz gázvezetékre, amelyen korábban Európába szállítottak gázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi, mind szellemi, mind érzelmi fejlődése szempontjából vissza nem fordítható, súlyos veszélyeztetettségi állapotba került. ","shortLead":"Télen is az udvari slaggal mosdatták, nem mehetett sehova, a házon belül sem engedték mozogni. A fiú mind erkölcsi...","id":"20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f86bb7c1-8534-4af2-831f-7f70c2ba7630.jpg","index":0,"item":"190da442-1a9f-4465-aede-a5dace122ff3","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Pelenka-volt-a-kamaszon-ez-lett-gyanus-evekig-kinozta-orokbefogadott-gyereket-egy-finn-hazaspar-Baranyaban","timestamp":"2025. március. 20. 19:31","title":"Pelenka volt a kamaszon, ez lett gyanús – évekig kínozta örökbefogadott gyerekét egy finn házaspár Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b2abf99-8752-4563-805a-3865fac237df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Két sérült van, az egyikük állapota életveszélyes.","shortLead":"Két sérült van, az egyikük állapota életveszélyes.","id":"20250321_sulyos-baleset-honvedsegi-kikepzes-mentohelikopter-ujdorogd-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b2abf99-8752-4563-805a-3865fac237df.jpg","index":0,"item":"ebac2fb0-77a7-4d23-a793-05b14c043e83","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_sulyos-baleset-honvedsegi-kikepzes-mentohelikopter-ujdorogd-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 16:06","title":"Súlyos baleset történt egy honvédségi kiképzésen, az egyik sérültet mentőhelikopter vitte kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét tevékenység, amelynek elvégzésére létrehozták, nem egészen ez. Eközben a működtetésük költségei már 10 milliárd forintnál járnak.","shortLead":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét...","id":"20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d.jpg","index":0,"item":"aea7a5ac-d304-42e7-88a8-a054a7a61fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","timestamp":"2025. március. 21. 14:16","title":"Elárulta az állami élelmiszermentő, mennyi adományt gyűjtött eddig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","shortLead":"Az Emirates járataira érkező új telemedicinás-távorvoslós rendszer szó szerint életmentő lehet utasrosszullét esetén.","id":"20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4548f1f1-6221-4ccb-b8ac-01b946768414.jpg","index":0,"item":"27fb77c3-6f36-4778-b51a-73f2a4828c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_emirates-repulogep-eletmentes-parsys-telemedicine-tavorvoslas-orvosi-segitseg-utasrosszullet","timestamp":"2025. március. 20. 08:03","title":"Egészen új dolog jön a repülőkön: ha valaki nem érzi jól magát, kapcsolják neki a Földön ülő orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot szűkítő fideszes törvényjavaslat megszavazása ellen tiltakozó momentumos politikusokat.","shortLead":"Összesen több mint 70 millió forintra büntette a házelnök a Pride betiltását lehetővé tevő és a gyülekezési jogot...","id":"20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80e2c721-18b8-4a52-bf1f-18dc16f5e21d.jpg","index":0,"item":"8a7cd6b1-e431-4332-a658-3a431f39f740","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_momentum-orszagyules-tiltakozas-buntetes","timestamp":"2025. március. 21. 11:02","title":"Kövér László rekordbírságot szabott ki a Momentumra, a képviselőiket is kitiltotta a parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf12bc36-a468-4633-852b-e79628a71354","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportban mindig akadtak ügyeskedők, akik a szabályok átlépésével próbáltak előnyre szert tenni a riválisaikkal szemben. A norvég síugrók botránya után néhány ilyen esetet gyűjtöttünk össze.","shortLead":"A sportban mindig akadtak ügyeskedők, akik a szabályok átlépésével próbáltak előnyre szert tenni a riválisaikkal...","id":"20250319_csalas-sport-siugrok-labdarugas-nfl-forma1-kerekpar-atletika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf12bc36-a468-4633-852b-e79628a71354.jpg","index":0,"item":"c72419df-425f-4f9b-a386-e2a5e19221bb","keywords":null,"link":"/sport/20250319_csalas-sport-siugrok-labdarugas-nfl-forma1-kerekpar-atletika","timestamp":"2025. március. 19. 19:30","title":"Kémkedés, szándékos baleset, motoros bicikli – 5+1 csalás, amely megrázta a sportvilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761a16c0-9fa5-4e9c-bdeb-f8049fc8530b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai külügyminiszter személyesen járt közben az érdekükben, de nem enyhítették a büntetésüket.","shortLead":"A kanadai külügyminiszter személyesen járt közben az érdekükben, de nem enyhítették a büntetésüket.","id":"20250320_Drogkereskedelem-vadjaval-vegeztek-ki-negy-kanadai-allampolgart-Kinaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/761a16c0-9fa5-4e9c-bdeb-f8049fc8530b.jpg","index":0,"item":"d2493e45-6062-4074-b80d-6bf02cb02a0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Drogkereskedelem-vadjaval-vegeztek-ki-negy-kanadai-allampolgart-Kinaban","timestamp":"2025. március. 20. 06:35","title":"Drogkereskedelem vádjával végeztek ki négy kanadai állampolgárt Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]