Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97","c_author":"HVG","category":"360","description":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó a győzelem érdekében – fedezték fel amerikai kutatók.","shortLead":"A gyerekekhez hasonlóan a fejlett mesterséges intelligencia (MI) sem szeret veszíteni, és akár csalásra is hajlandó...","id":"20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0304eefb-be5f-48ad-b1d2-d97420327f97.jpg","index":0,"item":"12691693-0abe-4283-9184-4a18521cd7d4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-mesterseges-intelligencia-modellek-sakk-csalas-gyozelem","timestamp":"2025. március. 20. 16:15","title":"Egészen elképesztő, hogyan csal a mesterséges intelligencia, ha sarokba szorítva érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését a gazdaságban 25 százalékra növelje.","shortLead":"India feladta 23 milliárd dolláros tervét arra, hogy versenyre keljen Kínával, és a feldolgozóipar részesedését...","id":"20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c099c-09f9-4678-a3b7-7a2823ef7920.jpg","index":0,"item":"067708a3-669c-4ff2-8446-90f7dfa230f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_gyar-india-kina-tamogatas-kudarc-program-feldolgozoipar","timestamp":"2025. március. 21. 13:01","title":"Sok új hazai gyárat akartak, sokat költöttek támogatásra, mégis elbuktak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3397200-783e-44c4-a0ae-736a1f72e7ca","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50. születésnapját ünneplő Polóból.","shortLead":"Kevesen emlékeznek arra, hogy a Volkswagen a 80-as években készített egy igen virgonc verziót az idén 50...","id":"20250320_hatsokerek-hajtasu-volkswagen-polo-szupersportos-kisauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3397200-783e-44c4-a0ae-736a1f72e7ca.jpg","index":0,"item":"7b2ac8dd-2d3b-454d-8b4c-af4805a0c55a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_hatsokerek-hajtasu-volkswagen-polo-szupersportos-kisauto","timestamp":"2025. március. 20. 07:59","title":"Hátsókerék-hajtású Polo a Volkswagentől? Mutatjuk a szupersportos kisautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e4f98c-e443-4592-9794-2c59830bbedb","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20250321_Marabu-Feknyuz-Elosono-Matolcsy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94e4f98c-e443-4592-9794-2c59830bbedb.jpg","index":0,"item":"884f59c6-1fac-4cd7-97f0-f132709063be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_Marabu-Feknyuz-Elosono-Matolcsy","timestamp":"2025. március. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Elosonó Matolcsy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","shortLead":"A mozdonyvezetőt és másik három embert a tűzoltók mentették ki.","id":"20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e8ad30b-59bb-41de-aa0e-438ec8188526.jpg","index":0,"item":"ccc116a9-7148-40d6-9952-baef8931fa6b","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_kisiklott-vonat-vasuti-atjaro-szemelyauto-utkozes-baleset-tiszaeszlar","timestamp":"2025. március. 20. 08:43","title":"A vonat ablakán másztak ki az utasok a tiszaeszlári halálos baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","shortLead":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","id":"20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b.jpg","index":0,"item":"348e3481-4017-41d3-b0f7-d7207c90b895","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 21. 07:18","title":"Újabb Ukrajna-csúcsot hívott össze a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem tetszik – úgy fest, pont ezt nem érti a hatalom. Hegyi Szabolcsot, a Társaság a Szabadságjogokért gyülekezési jogi szakértőjét Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Pont azért védi a gyülekezési jogot az Alaptörvény, hogy olyan tüntetést is meg lehessen tartani, ami valakinek nem...","id":"20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"37fe07ac-8041-4de0-9cc7-9a7e9768f631","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Fulke-podcast-Hegyi-Szabolcs-TASZ-Pride-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 13:27","title":"Attól nem lesz jogsértő a Pride, hogy Orbánt zavarja – Hegyi Szabolcs a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül a nemzetközi támogatásokat felügyelő szervezet élére.","shortLead":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül...","id":"20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"3149ede3-a7ca-48ea-8d67-0813992584ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","timestamp":"2025. március. 19. 21:33","title":"Elon Musk embere került a megcsonkított USAID élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]