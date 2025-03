Dull Szabolcs a Fülkében: Magyar Péter a zebrákra mutat, de Orbán vagyonát meséli el velük

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","shortLead":"Mintegy negyven új nevet jelentett be a Sziget Fesztivál.","id":"20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a308dbda-4e2a-46a5-9d0c-363446edea58.jpg","index":0,"item":"3e23cd68-1242-4c33-b9ce-854be864e71d","keywords":null,"link":"/elet/20250325_FKA-Twigs-The-Last-Dinner-Party-Kiwanuka-Portugal-The-Man-ujabb-nevek-a-Szigetrol","timestamp":"2025. március. 25. 10:32","title":"FKA Twigs, The Last Dinner Party, Kiwanuka, Portugal. The Man – újabb nevek a Szigetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","shortLead":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","id":"20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0.jpg","index":0,"item":"0ea79185-0b15-4da3-9cf1-bff2348bc617","keywords":null,"link":"/elet/20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","timestamp":"2025. március. 25. 10:31","title":"Javult Galambos Lajos egészségi állapota a szabad levegőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","shortLead":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","id":"20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140.jpg","index":0,"item":"668b0e25-76fd-45b7-94b2-8fc2981481dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 24. 11:47","title":"Törökországi tiltakozások: legalább 8 újságírót őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója kiterjesztette a közoktatásban tanuló lányokra is.","shortLead":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója...","id":"20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3.jpg","index":0,"item":"9cb5a5b4-24ec-462e-a2f9-b903165d788c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","timestamp":"2025. március. 24. 17:51","title":"Pénzzel jutalmazzák a teherbe esett iskolás lányokat egy orosz kormányzóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22ab00f-b23d-448f-bf6a-382af3132c2b","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Panaszt tettek a szülők egy XXII. kerületi óvodában, mert a gyerekük állítása szerint megütötte őt az egyik óvónő; az ügyben a HVG információi szerint a rendőrség nyomozást indított. A helyi ellenzék szerint nem volt megfelelő az eset kivizsgálása, ezért csütörtökön megpróbálják leváltani az egyesített intézmény vezetőjét. ","shortLead":"Panaszt tettek a szülők egy XXII. kerületi óvodában, mert a gyerekük állítása szerint megütötte őt az egyik óvónő...","id":"20250325_Budafok-ovono-bantalmazas-rabizott-gyerek-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f22ab00f-b23d-448f-bf6a-382af3132c2b.jpg","index":0,"item":"9b2d112b-4bb9-4a86-818d-a90024189b70","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Budafok-ovono-bantalmazas-rabizott-gyerek-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:16","title":"Gyerekbántalmazás miatt tettek panaszt egy budafoki óvodában, nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig pont ez lenne a valódi szuverenista hozzáállás.","shortLead":"Kisebb gondja is nagyobb a magyar kormánynak annál, mint hogy a közoktatás színvonalának emelésével foglalkozzon. Pedig...","id":"20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4ae3065-e8db-4ba9-b403-b8335349a69a.jpg","index":0,"item":"42b8c86a-9ed8-4023-834d-dc04503bf3d0","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-oktatas-korai-iskolaelhagyok-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 24. 14:00","title":"Kompetenciamérésen a kormány: uniós összevetésben nagyon csúnyák a magyar oktatás színvonalát jelző mutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]