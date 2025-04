Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi dolgozói.","shortLead":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi...","id":"20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524.jpg","index":0,"item":"f2ca763f-671a-4c8c-b345-230ec0e3cce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","timestamp":"2025. április. 11. 08:18","title":"Borzasztóan teljesít a Louis Vuitton texasi gyára, ami intő jel az amerikai gyárat tervező cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","shortLead":"A hírek szerint az volt a bűne, hogy elhatárolódott az amerikai alelnök kijelentéseitől.","id":"20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"725bdecc-a254-4984-875b-16630353494e","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_gronlad-donald-trump-jd-vance-katonai-bazis-felmentes","timestamp":"2025. április. 11. 16:16","title":"Felmentették annak a grönlandi katonai támaszpontnak a vezetőjét, ahol nemrég J. D. Vance-t fogadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","shortLead":"Kedvese ismert névnek számít a hazai úszóvilágban.","id":"20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba4c2721-f798-46c2-b0ad-b87a71267526.jpg","index":0,"item":"a97d1671-50ab-4720-8ea0-58830c231f00","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Milak-Kristofot-az-uszodaban-talalta-meg-a-szerelem","timestamp":"2025. április. 11. 10:06","title":"Milák Kristófot az uszodában találta meg a szerelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"3,43 százalék plusz. ","shortLead":"3,43 százalék plusz. ","id":"20250410_Jelentos-emelkedessel-zart-a-budapesti-tozsde-Trump-visszatancolasanak-masnapjan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f2ae0e1-be05-441c-92c0-291a4c7dd46b.jpg","index":0,"item":"60ea184d-cc4f-4eac-b90d-82064c99f492","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Jelentos-emelkedessel-zart-a-budapesti-tozsde-Trump-visszatancolasanak-masnapjan","timestamp":"2025. április. 10. 18:49","title":"Jelentős emelkedéssel zárt a budapesti tőzsde Trump visszatáncolásának másnapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze Donald Trump elnök vámjainak hatályba lépését.","shortLead":"A cég körülbelül 1,5 millió iPhone-t szállított Indiából az Egyesült Államokba külön chartergépeken, hogy megelőzze...","id":"20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc00700e-077a-41b4-bd1b-f2686b3cc7d2.jpg","index":0,"item":"c995b0be-eede-4424-ac63-dac8a12e6d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Az-Apple-iphone-india-repulo-szallitas-usa-600-tonna","timestamp":"2025. április. 11. 19:21","title":"Az Apple drogdílereket megszégyenítő módon csempészi be saját termékeit az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095579a1-ad19-4305-9ec8-4108210b4a89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész és kedvese már több mint tíz éve együtt vannak, de esküvőt továbbra sem terveznek.","shortLead":"A zenész és kedvese már több mint tíz éve együtt vannak, de esküvőt továbbra sem terveznek.","id":"20250411_Mick-Jagger-eljegyezte-43-evvel-fiatalabb-baratnojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/095579a1-ad19-4305-9ec8-4108210b4a89.jpg","index":0,"item":"88060b9b-be82-418e-8211-7fbbf9452bbf","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Mick-Jagger-eljegyezte-43-evvel-fiatalabb-baratnojet","timestamp":"2025. április. 11. 12:21","title":"Mick Jagger eljegyezte 43 évvel fiatalabb barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","shortLead":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","id":"20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c.jpg","index":0,"item":"77e539a6-71b7-4945-a1d9-4c874a91bc97","keywords":null,"link":"/360/20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","timestamp":"2025. április. 10. 16:00","title":"Mennyire ősállat és mennyire utánzat a most feltámasztott óriásfarkas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]