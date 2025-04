Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta beiktatták, több szövetségi bíró is volt, aki fellépett egy-egy intézkedéssel szemben, magára haragítva ezzel az elnököt, és Elon Muskot is. ","shortLead":"Amióta beiktatták, több szövetségi bíró is volt, aki fellépett egy-egy intézkedéssel szemben, magára haragítva ezzel...","id":"20250403_usa-birok-felelossegre-vonasa-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"947a1093-101b-4821-85a1-772a6219d837","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_usa-birok-felelossegre-vonasa-felmeres","timestamp":"2025. április. 03. 13:54","title":"Az amerikaiak többsége szerint nem kellene felelősségre vonni azokat a bírákat, akik szembemennek Trump akaratával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni a hatékonyság és a csapat jólléte között. Ugyanakkor az, hogy e kritériumoknak folyamatosan meg tudjon felelni, hatalmas érzelmi és szellemi megterheléssel jár. Hogyan lehet ezt a nyomást hosszú távon kezelni, mi az, ami nélkül még a legtehetségesebb vezető sem képes sikerre vinni csapatát?","shortLead":"A sikeres vezető kiváló stratégiai gondolkodó, empatikus, hiteles és inspiráló személy, aki egyensúlyt tud teremteni...","id":"20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ab726a3-870b-47f3-9c5f-1bfa3f5426e1.jpg","index":0,"item":"daafcba2-0163-43f4-be82-cfc6eabdf886","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_jo-vezeto-sedacur-alvas","timestamp":"2025. április. 04. 13:30","title":"Rosszul alszik? Akkor ezekkel a következményekkel kell számolnia!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt év alatt 20 százalék fölött csökkent a lakosság. De a városok közt is akad, ahol 10 százalék fölött volt a lakosságfogyás. A kormány kocsma-, kisbolt-, templom-, és ATM-programokkal védené a településeket, illetve „önrendelkezési” jogot adna nekik az ingatlantranzakciók korlátozhatóságával.","shortLead":"Az összes kistelepülést nézve nőtt a falvak lakossága az elmúlt években. Ezzel együtt 13 olyan kisközség van, ahol öt...","id":"20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa76dabc-33e4-44e2-8fa6-fd3f865c1295.jpg","index":0,"item":"ba0b48b3-4618-4a4f-a978-fea68e790ef3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Kocsma-templom-ATM-ime-a-leginkabb-elneptelenedo-magyar-telepulesek","timestamp":"2025. április. 03. 08:13","title":"Kocsma, templom, ATM – íme, a leginkább elnéptelenedő magyar települések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30704f84-954b-4895-821b-27e5c9602c47","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gyógyszertárrá alakítanák a kiskerteket kanadai egyetemisták: növényekben állítanának elő gyógyszereket, például olyanokat, amelyek hiánycikknek számítanak.","shortLead":"Gyógyszertárrá alakítanák a kiskerteket kanadai egyetemisták: növényekben állítanának elő gyógyszereket, például...","id":"20250404_hvg-gyogyszer-hatoanyag-otthon-novenyek-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30704f84-954b-4895-821b-27e5c9602c47.jpg","index":0,"item":"bd3041c1-eefb-4e37-b0a0-ed1eff76da1e","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-gyogyszer-hatoanyag-otthon-novenyek-kert","timestamp":"2025. április. 04. 18:30","title":"Mit lenne, ha nem kellene patikába menni a gyógyszerekért? Ott lennének hátul a kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","shortLead":"Kapott hideget-meleget a városi rangadó után a magyar válogatott játékosa.","id":"20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92d1f721-ca44-4cd6-96d0-c8325a31e267.jpg","index":0,"item":"53abf557-9060-4c8d-b20a-2cfc9815931d","keywords":null,"link":"/sport/20250403_szoboszlai-dominik-ertekeles-osztalyzat-liverpool-everton-premier-league-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 10:40","title":"„Megváltó szeretne lenni, de a játéka most felejthető volt” – így értékeli Szoboszlai teljesítményét a nemzetközi sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amelyet házi körülmények között is bevethetünk a fagykárok kivédésére.","shortLead":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos...","id":"20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d.jpg","index":0,"item":"b1af26b2-2c2d-4049-9fe5-a6e78f879cb2","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 18:38","title":"Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]