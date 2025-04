Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos – aki annak idején kijelentette, hogy a jegybanki alapítványokba tolt pénz „nem közpénz” – most, hogy botrány van az alapítványok körül, úgy látja, érezték, hogy valami nem stimmel, de nem tehettek semmit, mert az Európai Központi Bank nem hagyta. Ezzel együtt úgy látja, most alaposan ki kell vizsgálni, mi történt, és ha valóban loptak a közből, az illetőt el kell ítélni, mert lopni tilos. ","shortLead":"Kósa Lajos – aki annak idején kijelentette, hogy a jegybanki alapítványokba tolt pénz „nem közpénz” – most...","id":"20250411_Kosa-Lajos-az-MNB-botranyrol-el-kell-kapni-el-kell-itelni-akarhogy-hivjak-Matolcsy-Adam-vagy-mas-mert-lopni-tilos-kozbol-meginkabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d522326b-4b36-4087-89e7-03a8a9ca799a.jpg","index":0,"item":"faa5bc33-6b2a-4693-8a07-c005f7b407f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Kosa-Lajos-az-MNB-botranyrol-el-kell-kapni-el-kell-itelni-akarhogy-hivjak-Matolcsy-Adam-vagy-mas-mert-lopni-tilos-kozbol-meginkabb","timestamp":"2025. április. 11. 12:45","title":"Kósa Lajos az MNB-botrányról: „El kell kapni, el kell ítélni, akárhogy hívják, Matolcsy Ádám vagy más, mert lopni tilos, közből méginkább”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","shortLead":"A romániai ügyészség már vizsgálódik a vádak alapján. ","id":"20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e3285db-f452-4f4e-91a3-382a585effc3.jpg","index":0,"item":"42855f16-f16c-4ae8-ba55-f68886e52d10","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Jean-Claude-Van-Damme-emberkereskedelem-aldozatok-szexualis-kapcsolat-kizsakmanyolas-Romania-buntetoeljaras","timestamp":"2025. április. 10. 13:09","title":"Jean-Claude Van Damme kizsákmányolt román nőket kaphatott „ajándékba” emberkereskedőktől, a sztár mindent tagad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3c539e-b2ef-4f95-98cf-8e3684f8b365","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cambridge-i kutatók mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző rendszere egy asztali számítógépen futva is felülmúlja a szuperszámítógépek pontosságát mind a globális, mind a helyi előrejelzésekben.","shortLead":"Cambridge-i kutatók mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző rendszere egy asztali számítógépen futva is...","id":"20250411_aardvark-weather-idojaras-elorejelzes-pc-mesterseges-intelligencia-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3c539e-b2ef-4f95-98cf-8e3684f8b365.jpg","index":0,"item":"b5d36332-ea4b-446c-8f77-bcccdc9000f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_aardvark-weather-idojaras-elorejelzes-pc-mesterseges-intelligencia-adatok","timestamp":"2025. április. 11. 08:03","title":"Elég egy sima számítógép, és 8 napra előre tűpontos időjárás-előrejelzés adható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi dolgozói.","shortLead":"Alacsonyan teljesítő, de drága munkaerőről és az iparági átlagnál kétszer több selejtről beszélnek az üzem korábbi...","id":"20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d60287a9-5d1b-4142-9257-5902d14af524.jpg","index":0,"item":"f2ca763f-671a-4c8c-b345-230ec0e3cce1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_Borzasztoan-teljesit-a-Louis-Vuitton-texasi-gyara","timestamp":"2025. április. 11. 08:18","title":"Borzasztóan teljesít a Louis Vuitton texasi gyára, ami intő jel az amerikai gyárat tervező cégek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","shortLead":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","id":"20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d.jpg","index":0,"item":"493ee3d4-0838-47cf-8cca-d92d13ecdeab","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","timestamp":"2025. április. 11. 14:00","title":"Hat momentumos ellen eljárás indult, mert az úttestre léptek, amikor Orbán az MTVA-székházba tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés, hanem az: melyik hat jobban.","shortLead":"Az elemző szerint nem lehet tudni, melyik felmérés áll közel a valósághoz, de egy kampányban nem is ez a fontos kérdés...","id":"20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d45c556-8051-4238-838c-5fd15ce49ca2.jpg","index":0,"item":"869ebe7f-41ce-437a-91b5-b119b0b26323","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_torok-gabor-tisza-ketharmad","timestamp":"2025. április. 10. 12:56","title":"Török Gábor: Ezek a számok bizony már a Tisza magabiztos, kétharmadhoz közeli győzelmét jelenthetnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt mondta: „Nem vagytok egyedül (…) a szerb hazafiak számíthatnak a magyar hazafiakra”.","shortLead":"Buzdító videóüzenetben állt ki Aleksandar Vucsics szerb elnök és az őt támogatók mellett a magyar miniszterelnök. Azt...","id":"20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3803c76-dbe9-48b1-9f6b-6791c462dc44.jpg","index":0,"item":"1ac177c2-d651-42b9-a4d8-965fd7f45052","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_orban-viktor-tamogato-uzenet-szerbia-alekszandar-vucic","timestamp":"2025. április. 11. 13:06","title":"Orbán Viktor a Vucsics-párti belgrádi tüntetőket buzdítja videójában: „A ti harcotok a mi harcunk is. Éljen Vucsics elnök, éljen Szerbia!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","shortLead":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","id":"20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1.jpg","index":0,"item":"34dc9613-38f4-47cf-b567-27b5ac3810d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","timestamp":"2025. április. 11. 10:29","title":"Az idei nyár a tavalyinál is rosszabb lesz a repülésben, készüljenek a késésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]