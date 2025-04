Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","shortLead":"Tagadja a BDPST Group, hogy lenne Tiborcznak egy olyan Ferrarija, amilyennel Marbellán lefotózták.","id":"20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a273b96-76cb-4a04-a956-342612fc26a7.jpg","index":0,"item":"30a2b286-72aa-4c7b-b8d0-444cc23b29a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_bdpst-tiborcz-istvan-ferrari-berles-marbella","timestamp":"2025. április. 14. 12:18","title":"BDPST: Tiborcz István csak bérelte a 250 milliós Ferrarit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","shortLead":"Schmidt Mária sztálinistázására reagálnak. ","id":"20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde57620-7116-4093-8cd7-38c11469ffad.jpg","index":0,"item":"a43a764c-3bc8-47c7-a0bb-eeef42642a08","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Akademiai-Dolgozok-Foruma-A-kormany-valodi-szandeka-az-MTA-vagyonanak-megszerzese-es-a-kutatohalozat-lerombolasa","timestamp":"2025. április. 15. 07:33","title":"Akadémiai Dolgozók Fóruma: A kormány valódi szándéka az MTA vagyonának megszerzése és a kutatóhálózat lerombolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében, az intézmény viszont úgy látja, a kormányzat túlságosan bele akar szólni a működésükbe.","shortLead":"A Fehér Ház álláspontja szerint az egyetem nem tesz meg mindent az antiszemitizmus visszaszorítása érdekében...","id":"20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8d99f23-04cc-44ab-8075-5e2b1f862f5e.jpg","index":0,"item":"32498c99-382e-4cb1-8de9-0fc7a69860a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_Ketmilliard-dollart-vont-meg-Trump-adminisztracio-a-Harvard-Egyetemtol","timestamp":"2025. április. 15. 08:51","title":"Kétmilliárd dollárt vont meg a Trump-adminisztráció a Harvard Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami két biomarkert figyel a Parkinson-kórral kapcsolatban.","shortLead":"A Jeruzsálemi Héber Egyetem kutatói szerint még a mostani legjobb teszteket is túlszárnyalja az az új fejlesztés, ami...","id":"20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb50eb2-a685-4696-a66c-6a45f18f37a4.jpg","index":0,"item":"71413e8b-e49b-45e1-b461-aa33dec3b111","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_parkinson-kor-verteszt-eredmeny-szures","timestamp":"2025. április. 14. 20:03","title":"Kifejlesztettek egy új vértesztet, már a tünetek előtt jelzi, ha Parkinson-kóros valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti a dollárt, amely így veszíteni fog világpénz jellegéből. Három szakértőt kérdeztünk Trump újabb ötletéről és annak várható hatásairól. ","shortLead":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti...","id":"20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205.jpg","index":0,"item":"1fb0c014-4909-4600-bba8-1afd0b3fb645","keywords":null,"link":"/360/20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","timestamp":"2025. április. 14. 12:40","title":"Trump kriptoháborúja: elfelejthetik a biztonságot, akik dollárban tartják a pénzüket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","shortLead":"A helyi kedvezményekkel egész jó ajánlat. ","id":"20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05f3c6d2-49b5-4911-9adf-172e06a45ed3.jpg","index":0,"item":"d3c25e47-f46b-4af5-bf52-55d98dd60b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20250414_Textilulesek-egy-motor-itt-fapadosabb-Cybertruck","timestamp":"2025. április. 14. 20:20","title":"Textilülés, acélfelni és egy motor: itt a fapadosabb Cybertruck","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl gyorsan emelték a tabletta adagolását.","shortLead":"Az érintett beteg májműködését hamar sikerült helyreállítani, a problémát az okozhatta, hogy rövid idő alatt túl...","id":"20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24531c-bc97-4980-985e-e650c67c2ec6.jpg","index":0,"item":"0b81aa86-3c59-4bad-bc2b-a395b400aa0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_pfizer-majkarosodas-fogyokuras-gyogyszer-ozempic-sulycsokkentes-glp","timestamp":"2025. április. 14. 14:05","title":"Májkárosodást okozott a Pfizer kísérleti súlycsökkentő gyógyszere, leállították a fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt százmilliárdokért, helyette az Európai Központi Bankra mutogat, amelynek azonban nincs is jogköre befolyásolni a jegybankokat érintő törvénymódosításokat.","shortLead":"A volt jegybankelnök szerint a kormány nem vállalja a politikai felelősséget az MNB-botrányban eltűnt...","id":"20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44966565-db85-4afc-add1-b2e270c51ed7.jpg","index":0,"item":"1fe098c5-1c68-4f61-b824-b45a36a66f6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Simor-Andras-Nincs-alapja-hogy-a-kormany-az-EKB-dontesevel-takarozik-MNB-ugyben","timestamp":"2025. április. 15. 10:48","title":"Simor András: A kormány alaptalanul hárítja a politikai felelősséget az MNB-botrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]