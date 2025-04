Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad tanácsot is a környékbeli gazdáknak. De hogyan jutott el idáig, milyen változásokat hoz a mesterséges intelligencia, és mit tervez a jövőben? Kiderült a Mérlegen podcastból.","shortLead":"Több mint 10 éve már, hogy saját földje van az egykori vízilabdázó Szécsi Zoltánnak, aki ma már egyre többször ad...","id":"20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ad83fd-0b64-4e1d-894f-fedd20632aab.jpg","index":0,"item":"6ddef70f-c913-4e4f-8257-a52e4f941cf1","keywords":null,"link":"/kkv/20250415_Szecsi-Zoltan-merlegen-gazda-mezogazdasag-tehen-olimpiai-bajnok-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 19:52","title":"Szécsi Zoltán, háromszoros olimpiai bajnok: Te, figyelj, nagyon szép a repcéd, milyen csíraszámmal vetetted?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunaferr utódcégeinek a felszámolója. Mindez előrevetítheti a dunaújvárosi cég sorsát annak ellenére, hogy másodszorra is eladóvá váltak a csődbe navigált Dunaferr életképes részei. Egyre távolabb kerül egymástól a magyar acélipar megmentésének politikai lózungja és a rideg üzleti valóság.","shortLead":"Csoportos létszámleépítést jelentett be a Dunaferr utódcégeinek a felszámolója. Mindez előrevetítheti a dunaújvárosi...","id":"20250417_hvg-uj_dunaferrpalyazat_lebegtetett_dolgozok_avilag_penze_a_remenytelenseg_szigete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ddbb278-284e-42b3-9fb5-54dd0d87e763.jpg","index":0,"item":"f0369dcd-4dea-46d1-a869-844a9e8c36eb","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-uj_dunaferrpalyazat_lebegtetett_dolgozok_avilag_penze_a_remenytelenseg_szigete","timestamp":"2025. április. 17. 09:11","title":"Nem tartogat sok jót az egykori Dunaferr jövője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk virágok, fűszereket, gyümölcsök ültetésével és gondozásával. Adunk néhány tippet a választásokhoz.","shortLead":"A lakásban élőknek sem kell feltétlenül lemondaniuk a kertészkedésről, az erkélyen is csodás környezetet teremthetünk...","id":"20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a55e44e-e37f-4b8b-a2ba-b981973c09fe.jpg","index":0,"item":"02ccc130-a637-4e04-bce4-12aff85d5712","keywords":null,"link":"/elet/20250417_erkely-kert-ultetes-termesztes-viragok-novenyek","timestamp":"2025. április. 17. 05:31","title":"Varázsoljon kiskertet az erkélyből: ennyi mindent elültethet odakint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az orosz elnök Szergej Koroljov szovjet rakétamérnökhöz hasonlította a világ leggazdagabb emberét.","shortLead":"Az orosz elnök Szergej Koroljov szovjet rakétamérnökhöz hasonlította a világ leggazdagabb emberét.","id":"20250417_oroszorszag-egyesult-allamok-vlagyimir-putyin-elon-musk-mars-misszio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/204eba10-c5b4-4161-8c7a-5371736c19c0.jpg","index":0,"item":"5d6691f5-4ea5-4779-b42d-9f3702d35e1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_oroszorszag-egyesult-allamok-vlagyimir-putyin-elon-musk-mars-misszio","timestamp":"2025. április. 17. 10:07","title":"Putyin szerint ritkán születnek olyan emberek, mint Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb frissítést, úgy tűnik, áthúztak.","shortLead":"Egy olcsóbb és könnyebb mellett ipari felhasználásra szánt Vision Prón is dolgozhat az Apple, míg egy korábbi, apróbb...","id":"20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/936f92d8-dec2-4300-b1d9-90ff91a81669.jpg","index":0,"item":"26560658-9da8-47b2-8ad8-dc20b9d0945a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_apple-vision-pro-kevertvalosag-szemuveg-uj-valtozatok","timestamp":"2025. április. 15. 14:03","title":"Két új verzió is jöhet az Apple méregdrága szuperszemüvegéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n már be is mutatunk.","shortLead":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n...","id":"20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201.jpg","index":0,"item":"a6f03b41-0fbe-4cdc-ae1b-52c65d6fae1b","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","timestamp":"2025. április. 15. 19:00","title":"„Tetszett az a gondolat, hogy kiműtik az emberből a bánatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat, valamint a csatornákat is. ","shortLead":"Külön blogbejegyzésben összegezte a Meta a WhatsApp legújabb funkcióit – ezek érintik a csevegéseket, a hívásokat...","id":"20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40c7a3d0-2f27-403c-8781-6bd2e99fd18c.jpg","index":0,"item":"7700ead1-d8b9-4eb4-acbf-7552074b6161","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_meta-whatsapp-uj-funkciok-csevegesek-hivasok","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Egy sor új funkciót kap a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes megpróbálni orvosi maszkkal kijátszani.","shortLead":"Nem kell aggódni, az erkölcsi bizonyítványba nem került be a Pride-bírság, az arcfelismerő-rendszert nem érdemes...","id":"20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0420896-14c9-49ac-8b05-5b616207ff18.jpg","index":0,"item":"b5ad59ed-f5e7-40d2-bf04-d71320033b62","keywords":null,"link":"/elet/20250415_pride-felvonulas-jogi-kisokos-civilek-ebx","timestamp":"2025. április. 15. 14:23","title":"Ezzel számoljon mindenki, ha elmegy a Pride-felvonulásra – jogi kisokost állítottak össze a civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]