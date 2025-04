Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e","c_author":"Kasza János","category":"360","description":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges intelligencia magyarul elég jól tudó chatbotjain, hogy kiderüljön, melyiket mikor és mivel érdemes megszólítani.","shortLead":"A „hogyan kell használni?” kérdésből bő két év alatt „most akkor melyiket használjam?” lett. Végigmentünk a mesterséges...","id":"20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30a8c4bf-f60a-4ef0-b594-77a8e4469e9e.jpg","index":0,"item":"020e4419-03aa-458a-9473-e617fcc5e87b","keywords":null,"link":"/360/20250416_ai5-mesterteszt-mesterseges-intelligencia-chatbotok-osszehasonlitasa-chatgpt-gemini-deepseek-perplexity-le-chat","timestamp":"2025. április. 16. 14:30","title":"A Pride-tól a bevásárláson át az írásig – kipróbáltunk öt MI-t, hogy megmutassuk, melyik mire (nem) jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt mondja, őt felbőszítették a bírálatok.","shortLead":"Több híres nő is gúnnyal és kritikával fogadta Jeff Bezos űrcégének hétfői útját. A milliárdos menyasszonya viszont azt...","id":"20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7985a09a-0127-4cfd-a864-883d5caf082b.jpg","index":0,"item":"f105f04a-fc8d-4e48-a4da-c4839f29dc72","keywords":null,"link":"/elet/20250415_blue-origin-hires-nok-guny-kritika","timestamp":"2025. április. 15. 21:52","title":"„Az egymilliárd dollárból legalább lett néhány jó mém” – híres nők kritizálják a hétfői űrrepülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","shortLead":"Úgy összeharapták a kutyák, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülései lettek a lánynak. ","id":"20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6da1829b-87a2-4d12-b5b6-194b8c1dbd3c.jpg","index":0,"item":"99f47227-4400-40f4-b923-446bdbdb9b7a","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Kutyafalka-tamadt-egy-iskolas-lanyra-Pest-megyeben","timestamp":"2025. április. 15. 15:37","title":"Közel negyven sérülést szenvedett egy iskolás lány, amikor rátámadt egy kutyafalka Pest megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal indokolta, hogy „meg kell védeni az amerikaiak véleménynyilvánítási szabadságát”. ","shortLead":"Marco Rubio éppen azt jelentette be, hogy bezárják a külföldi dezinformáció ellen küzdő szolgálatot. Ezt azzal...","id":"20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"219e87ba-5133-46ed-9928-67e05c435cb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_rubio-dezinformacio-szolasszabadsag-komment-borton","timestamp":"2025. április. 17. 09:34","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint Európában egy internetes véleményért is 60 nap börtön járhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató viszont nem akar bajlódni a vámbeszedéssel.","shortLead":"Donald Trump döntése értelmében május 2-től már az alacsony értékű csomagok sem vámmentesek, a hongkongi szolgáltató...","id":"20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1190d9f-a6e5-4e0a-bab8-cd5ca91e5293.jpg","index":0,"item":"a70c07d9-bf9a-4857-976f-4e7b440d5887","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_hongkong-kina-amerika-posta-csomagok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 16. 11:43","title":"Felfüggeszti az Amerikába szánt csomagok szállítását a hongkongi posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív tulajdonsága. ","shortLead":"Svéd kutatók elkészítették azt az akkumulátort, ami folyékony, és akár nyújtani is lehet – de nem ez minden pozitív...","id":"20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dc51ac5-7974-443b-a1df-87503bd79d2b.jpg","index":0,"item":"ca03033c-2c15-41f2-a97b-cc9d5cb0ea0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_uj-akkumulator-folyekony-allag-fenntarthatosag","timestamp":"2025. április. 16. 17:03","title":"Megcsinálták az akkumulátort, aminek olyan állaga van, mint a fogkrémnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","shortLead":"Egy Tesla tulajdonosa pert indított a gyártó ellen.","id":"20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbb23b62-4c72-4ef1-b226-7b014ea77f1e.jpg","index":0,"item":"e1a0b725-25c8-4110-b456-e60d11bfaef9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250416_Tesla-ujabb-botranya-manipulalt-futasteljesitmenyek","timestamp":"2025. április. 16. 12:28","title":"Manipulálja a Tesla a kilométer-számlálót, hogy hamarabb járjon le a garancia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]