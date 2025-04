Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG elnökével találkozik.","shortLead":"Donald Trump legidősebb fia Budapestet is érinti kelet-európai utazása során, pénteken Jászai Gellérttel, a 4iG...","id":"20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"bf0ca0b7-4fa0-4ba5-9754-9d715764b85b","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_donald-trump-jr-budapest-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. április. 23. 17:50","title":"Budapestre jön, a 4iG-hoz látogat Donald Trump Jr.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7bdb75d-9d6f-4030-914c-8df8e4b35163.jpg","index":0,"item":"efa9323b-6356-4cb0-b502-489bf7a4a070","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Marabu-Feknyuz-Tuntetesi-buntetes","timestamp":"2025. április. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Tüntetési büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen. Frissítés: Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter részt vesz az eseményen, bár az akadémikusoknak szóló levélben még nem szerepelt a neve. ","shortLead":"A tudósok egy része előrebocsátotta, kivonulással tiltakozik a miniszterelnök poloskákról szóló szavai ellen...","id":"20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d144b003-3bfb-4023-8aab-74769b4b5555.jpg","index":0,"item":"83bc6d53-827e-4e83-8ef8-40dee2d51c81","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_orban-MTA-unnepi-kozgyules-nem-megy-el-akademikusok-kivonulas-ebx","timestamp":"2025. április. 24. 11:28","title":"Orbán nem lesz ott az MTA ünnepi közgyűlésén, ahol az akadémikusok egy része kivonulással tiltakozott volna, ha ő eljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","shortLead":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","id":"20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"9dc51a89-83f9-4618-abf5-8f2caece5339","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","timestamp":"2025. április. 24. 14:01","title":"Exkluzív Orbán-interjúval fogja közvetíteni a TV2 Ferenc pápa temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A lakosság védelme érdekében. ","shortLead":"A lakosság védelme érdekében. ","id":"20250424_Romania-kezdemenyezte-az-EU-nal-hogy-vegyek-le-a-medvet-a-veszelyeztetett-fajok-listajarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/592d4aa7-4804-4323-b67f-956cf6730382.jpg","index":0,"item":"db98e644-61d0-4197-ada8-65df22fbde87","keywords":null,"link":"/zhvg/20250424_Romania-kezdemenyezte-az-EU-nal-hogy-vegyek-le-a-medvet-a-veszelyeztetett-fajok-listajarol","timestamp":"2025. április. 24. 18:50","title":"Románia kezdeményezte az EU-nál, hogy vegyék le a medvét a veszélyeztetett fajok listájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina idegek regenerációjával visszaadható az elveszett látás.","shortLead":"Koreai kutatók áttörő felfedezést jelentettek be: egy olyan gyógyszert fejlesztettek, amelynek köszönhetően a retina...","id":"20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de12418-8fb8-4799-8fe3-580878328076.jpg","index":0,"item":"793b749e-4829-46a8-8d46-04cdd85bd5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_retina-idegek-regeneracioja-gyogyszerrel-koreai-kutatas-vaksag-visszaforditasa","timestamp":"2025. április. 24. 08:03","title":"Biológiai áttörés: gyógyszerrel visszafordították a vakságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","shortLead":"Az impozáns fellépői lista mellett minden eddiginél látványosabb, karaktereresebb nagyszínpadot ígérnek az üzemeltetők.","id":"20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dba5b407-6375-4e88-a3d8-2e2f4082bfe9.jpg","index":0,"item":"bcfdd0e8-8ef2-4de3-b56d-09ee71ca7fa2","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_Monumentalis-elmenyeket-iger-2025-re-a-Budapest-Park","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Monumentális élményeket ígér 2025-re a Budapest Park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét, a felépülése akár több hónapig is eltarthat.","shortLead":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét...","id":"20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3.jpg","index":0,"item":"20880f07-db71-4cb3-80c5-66ef19d6375c","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","timestamp":"2025. április. 24. 10:38","title":"Nagy Tamás a harmadik sztrókja után: „Élek, és ez a legfontosabb!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]