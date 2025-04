Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79a0c10e-64b6-4355-9a62-814535dad0bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem a bajt kell házhoz hozni, hanem a segítséget oda kell vinni, ahol a bajok forrása van. ","shortLead":"Nem a bajt kell házhoz hozni, hanem a segítséget oda kell vinni, ahol a bajok forrása van. ","id":"20250422_Magyar-katonak-mentoraljak-a-csadi-hadsereget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79a0c10e-64b6-4355-9a62-814535dad0bc.jpg","index":0,"item":"a4b5bd9b-4a26-4a8f-b5af-b757395a5056","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Magyar-katonak-mentoraljak-a-csadi-hadsereget","timestamp":"2025. április. 22. 14:32","title":"Magyar katonák mentorálják a csádi hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak. A jelenleg hivatalban lévő Európai Bizottság is ígéretet tett egy koncepció kidolgozására, céldátumként a következő évet jelölték meg. Most kaptak hozzá némi sorvezetőt – a szegényektől.","shortLead":"Az EU-nak folyamatosan van valamilyen terve a szegénység csökkentésére, ezek azonban sorra kudarcot vallanak...","id":"20250422_szegenyseg_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/750a5b00-2795-433e-b953-7d4e3469079c.jpg","index":0,"item":"ab572854-f5ae-4274-989f-67b22a3b8b32","keywords":null,"link":"/eurologus/20250422_szegenyseg_europai_unio","timestamp":"2025. április. 22. 12:46","title":"A szegénységet nem enyhíteni, hanem felszámolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13 éves gyereket súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","shortLead":"A 13 éves gyereket súlyos sérülésekkel vitték kórházba.","id":"20250423_Lezuhant-egy-gyerek-az-esztergomi-varfalrol-mentohelikopter-ment-erte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a997d73f-f71b-458b-86da-3bedd3844d9f.jpg","index":0,"item":"be126cac-f657-4767-b1ef-592a8545015d","keywords":null,"link":"/kkv/20250423_Lezuhant-egy-gyerek-az-esztergomi-varfalrol-mentohelikopter-ment-erte","timestamp":"2025. április. 23. 09:58","title":"Lezuhant egy gyerek az esztergomi várfalról, mentőhelikopter ment érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ előírásai szerint használja.","shortLead":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ...","id":"20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a.jpg","index":0,"item":"a405c0d9-4b60-48f5-8799-79718eb1ec29","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 14:26","title":"A keddi tüntetés előtt kisokost adott ki a rendőrség arról, hogyan kell viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István érdekeltsége az állami tulajdonból megszerzett vasúti fuvarozócég után egy olyan buszos vállalkozásba is bevásárolta magát, amelynek Lázár János reformjai nyithatnak most új piacot.","shortLead":"Míg zajlik a vita, hogy a kormány végre rendbe rakja vagy éppen romba dönti a közösségi közlekedést, Tiborcz István...","id":"20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2c56f5-2ecb-49d1-91f1-5755f33c16c0.jpg","index":0,"item":"1d38a9f9-399b-4b9f-9b8f-57afd1f66a1b","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-lazar-janos-kozossegi-kozlekedes-vitezy-david-tiborcz-istvan","timestamp":"2025. április. 24. 09:00","title":"Orbán veje pótolhatatlan, övé lehet a nagy vonatpótlóbiznisz is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff83aee-521c-4c7c-8c38-60cbc3b565bb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A fiatalabb kínai generáció számára a Porsche magas státusza már nem sokat jelent.","shortLead":"A fiatalabb kínai generáció számára a Porsche magas státusza már nem sokat jelent.","id":"20250424_Kiutottek-a-Porschet-Kinaban-harc-helyi-rivalisokkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff83aee-521c-4c7c-8c38-60cbc3b565bb.jpg","index":0,"item":"4238100b-8196-410e-9dae-561a80e6d63c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Kiutottek-a-Porschet-Kinaban-harc-helyi-rivalisokkal","timestamp":"2025. április. 24. 11:59","title":"Kiütötték a Porschét Kínában: felmerült, érdemes-e még harcolni a helyi riválisokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse a Naprendszer történetét. Útközben több aszteroidát is megvizsgál, ezek közül az egyik a Donaldjohanson.","shortLead":"A Lucy nevű űrszonda a Jupiter pályája felé tart, hogy a Trójai övben lévő aszteroidák segítségével felderítse...","id":"20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4fb1a99-d24e-4d45-b405-ae85c16e2663.jpg","index":0,"item":"325efcee-3929-45d5-85c0-c8087a8d02e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_nasa-lucy-urszonda-donaldjohanson-aszteroida","timestamp":"2025. április. 22. 17:03","title":"Testközelből készített videót a NASA egy 8 kilométeres aszteroidáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az egykori labdarúgó és edző az operációnál sokkal szívesebben beszél arról, mennyire jólesett neki a szurkolók és a futballtársadalom aggódása, együttérzése.","shortLead":"Az egykori labdarúgó és edző az operációnál sokkal szívesebben beszél arról, mennyire jólesett neki a szurkolók és...","id":"20250422_nyilasi-tibor-szivmutet-operacio-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1f49f1c-3a53-4a0d-9f7f-d8c2c8a368b1.jpg","index":0,"item":"cb9ecd3c-1d5c-494e-a97f-b4683c489eba","keywords":null,"link":"/sport/20250422_nyilasi-tibor-szivmutet-operacio-allapot","timestamp":"2025. április. 22. 14:01","title":"Nyilasi Tibor a szívműtétje után: Aggasztóan jól vagyok!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]