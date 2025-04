Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","shortLead":"Korlátot szabhat a Shorts-videók nézegetésének a YouTube új funkciója.","id":"20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e1898-70b0-428b-94c2-de24650d660c.jpg","index":0,"item":"85222f87-afef-4efa-b55c-1f30339c24c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_google-youtube-shorts-videok-figyelmeztetes-napi-limit","timestamp":"2025. április. 25. 08:03","title":"Mára ennyi: fontos figyelmeztetést küld ki a YouTube, vége lehet a végtelen pörgetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","shortLead":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","id":"20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9.jpg","index":0,"item":"5222476a-0f90-4235-809a-617886b50c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Vezetési élmény kimaxolva: itt a BMW M4 Edition Nürburgring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","shortLead":"Nem kapkodnak a leltározással az egyházak, pedig a kormány nem fukarkodik a támogatással.","id":"20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b461836d-d127-4448-b6ce-b79ba127f6f9.jpg","index":0,"item":"32451d44-f314-4ecc-a82a-e7e3f4ec7d69","keywords":null,"link":"/360/20250425_hvg-egyhazak-vallasi-kozossegek-templomok-felujitas","timestamp":"2025. április. 25. 09:35","title":"Isten tudja, hány kistelepülést érinthet a kormány templomfelújítási programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek – ám a Google maga közölt becsült adatokat arról, mennyien használják az OpenAI chatbotját. És úgy tűnik, bőven van mit ledolgoznia a keresőpiacot jelenleg uraló Google-nek.","shortLead":"Világszerte 350 millióan tesznek fel legalább havi egyszer valamilyen kérdést a Gemini MI-nek, ami nem tűnik kevésnek –...","id":"20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afa5e577-844b-48d3-b523-ccb24e7a79e4.jpg","index":0,"item":"1ffb273f-0f50-4394-b38d-acd86080ae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalati-adatok-birosag","timestamp":"2025. április. 24. 09:03","title":"Kitárta lapjait a Google, ennyien használják a Geminit – és ekkora a lemaradásuk a ChatGPT mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek a kábítószertörvénybe.","shortLead":"A Párbeszéd és a Momentum javaslatait is elutasították, a kormánypárti javaslatok viszont bekerültek...","id":"20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc70553b-2d15-4358-8daa-097fc24c946a.jpg","index":0,"item":"3394cb5e-45f1-4a22-9f3e-4386098e6ee9","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_torvenyjavaslat-kabitoszerdiler-feladas-tab","timestamp":"2025. április. 24. 14:54","title":"Mégis benne marad a törvényjavaslatban, hogy fel kell nyomni a kábítószerdílert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168c67e8-4af5-4290-8548-6377ee514824","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Rövid időn belül már a második új vállalkozását indítja el Nyerges Zsolt, aki Simicska Lajos mellett a Fidesz másik nagy gazdasági aktora volt, de az elmúlt években már sokkal visszafogottabb az üzleti tevékenysége, mint korábban.","shortLead":"Rövid időn belül már a második új vállalkozását indítja el Nyerges Zsolt, aki Simicska Lajos mellett a Fidesz másik...","id":"20250424_hvg-Gyogyszer-kereskedelembe-fog-a-milliardos-nyerges-zsolt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/168c67e8-4af5-4290-8548-6377ee514824.jpg","index":0,"item":"5a2d6cf0-72e8-4fc8-adcb-ca19a69d3dde","keywords":null,"link":"/360/20250424_hvg-Gyogyszer-kereskedelembe-fog-a-milliardos-nyerges-zsolt","timestamp":"2025. április. 24. 06:00","title":"Gyógyszer-kereskedelembe fog Simicska Lajos egykori jobbkeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","shortLead":"Az eladások több mint harmada már a hibrid autóké. ","id":"20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91337f92-b15d-4951-9b31-a6da5066be46.jpg","index":0,"item":"aed1035d-e29b-4d80-b1a3-75dd9d415502","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_igy-valtozott-az-autopiac-itthon-es-Europaban","timestamp":"2025. április. 24. 08:18","title":"Villanyautók és hibridek nyomulnak: így változott az autópiac itthon és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]