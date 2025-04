Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes készíteni a mesterséges intelligencia, amiről a szakemberek is nehezen tudják megmondani, hogy a valóságot látják-e rajta.","shortLead":"Az Internet Watch Foundation jelentése szerint már olyan, a gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket is képes...","id":"20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0d2afa7-fa5e-4182-a0c3-43ff435ed6e9.jpg","index":0,"item":"aa52e9d5-4128-4cb5-8032-7fb697ba9825","keywords":null,"link":"/tudomany/20250424_mesterseges-intelligencia-gyermekek-szexualis-zaklatasa-pedofilia-buncselekmeny","timestamp":"2025. április. 24. 10:03","title":"Egyre valósághűbb pedofil képeket generál a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő vagyonát, és még így sem sikerült.","shortLead":"Egy nem csak kölcsönről szóló kölcsönszerződés kellett ahhoz, hogy megpróbálják átmenteni a jegybanki alapkezelő...","id":"20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8764a407-f0d6-4e45-8a8d-068001b1c67c.jpg","index":0,"item":"f260327e-8229-4adf-97d3-6b2a6f20ed5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_MNB-alapitvany-vagyonkezelo-szerzodes","timestamp":"2025. április. 24. 08:14","title":"Kiderült, hogyan próbálták volna Matolcsy Ádám körébe átjátszani az MNB-alapítvány vagyonkezelő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg a pilisvörösvári szavazóit.","shortLead":"A miniszterelnök váratlanul felbukkant egy fideszes kampányeseményen, mondván: 15 éve nem látogatta meg...","id":"20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"7c697853-9117-4b70-8043-3c1c66f6ecb4","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Orban-teljesen-megerti-ha-valakit-felhaborit-Tiborcz-Istvan-luxuselete","timestamp":"2025. április. 24. 08:11","title":"Orbán teljesen megérti, ha valakit felháborít Tiborcz István luxusélete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket egymáshoz közelebb hozó, a megbékélést elősegítő eszköznek.","shortLead":"A hétfőn elhunyt katolikus egyházfő különös jelentőséget tulajdonított a sportnak mint az embereket és népeket...","id":"20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352b6e46-0831-4213-805d-d257d2b0f909.jpg","index":0,"item":"5f2e0e3e-8fb1-4e4a-80c1-76ec609809a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_ferenc-papa-sport-futball-san-lorenzo","timestamp":"2025. április. 23. 14:10","title":"A fociimádó Ferenc pápa a sportban is megtalálta a hit üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d941fb71-9a09-4ad8-9901-c7171d02d06d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Májusban a Közel-Keletre látogat az amerikai elnök, azután pedig elképzelhetőnek tart egy találkozót.","shortLead":"Májusban a Közel-Keletre látogat az amerikai elnök, azután pedig elképzelhetőnek tart egy találkozót.","id":"20250424_Heteken-belul-talalkozhat-Trump-es-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d941fb71-9a09-4ad8-9901-c7171d02d06d.jpg","index":0,"item":"db49391c-9c29-406b-bbb3-f7594ed20279","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_Heteken-belul-talalkozhat-Trump-es-Putyin","timestamp":"2025. április. 24. 12:59","title":"Heteken belül találkozhat Trump és Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","shortLead":"Ebben a szegmensben egyértelmű dominanciája van a Toyotának.","id":"20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48204f29-474c-42d1-91ec-cc9bb77f0c8e.jpg","index":0,"item":"1e66a9ce-09b0-4df7-9d4f-7886245afa46","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_Hibrid-laz-van-a-magyar-a-hasznaltpiacon","timestamp":"2025. április. 24. 10:13","title":"A hibrid autó lett a sláger a magyar használtautó-piacon, de az árak még nem szálltak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint javította a problémát.","shortLead":"Több mint egy héten át nem lehetett letölteni a Samsung új rendszerverzióját egy hiba miatt, de a cég a jelek szerint...","id":"20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9c7ae2-a1b7-429a-8505-170a2a915815.jpg","index":0,"item":"99355add-b88f-4992-8766-68885f114130","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_samsung-galaxy-oneui-7-frissites-elerhetoseg-hibajavitas","timestamp":"2025. április. 23. 17:03","title":"Újraindult a Samsung mobilok nagy frissítése, ami egy súlyos hiba miatt akadt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]