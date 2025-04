Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","shortLead":"A Magyarországon alapított francia-kínai cég az EU-n belül vámmentesen dolgozhat.","id":"20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a83e06bf-b025-45fe-b678-497a698ab909.jpg","index":0,"item":"9f2914fc-8526-43f9-8dee-73430343f26f","keywords":null,"link":"/360/20250426_hvg-Forvia-BYD-Forvia-Automotive-Hungary-Shenzen-Faurecia-Automotive-Parts","timestamp":"2025. április. 26. 08:30","title":"Okosan kerüli el a vámháborús frontokat a BYD szegedi gyárának új kiszolgálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","shortLead":"Május 8-án lesz a Magyar Fagylalt Napja.","id":"20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5677f484-0b59-40af-a092-6191b8dc25f9.jpg","index":0,"item":"0a8cf22a-c730-4deb-8d86-0dbfc6f38056","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250426_Hamarosan-felaron-fagyizhatunk-egy-napig","timestamp":"2025. április. 26. 18:12","title":"Hamarosan féláron fagyizhatunk egy napig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","shortLead":"Négy évvel ezelőtt perelte be Károly öccsét szexuális zaklatás miatt. Virginia Giuffre 41 éves volt.","id":"20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320.jpg","index":0,"item":"cdd8d8dc-9005-4b89-bd41-f034d2b21010","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Ongyilkos-lett-Virginia-Giuffre-aki-korabban-szexualis-zaklatassal-vadolta-Andras-herceget","timestamp":"2025. április. 26. 09:00","title":"Öngyilkos lett Virginia Giuffre, aki korábban szexuális zaklatással vádolta András herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy a menet útvonala mentén álló gyászolók is láthassák a megboldogult egyházfő koporsót – jelentették olasz hírportálok.","shortLead":"Egy átalakított üvegfalú pápamobilban viszik át Ferenc pápát a vatikáni Szent Péter térről a Santa Maria...","id":"20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6fe07a3-e7b5-4ead-ada5-5ea92cae8904.jpg","index":0,"item":"6aceed36-e00c-44df-8756-d82c7e69fc72","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Kiderult-milyen-autoval-viszik-majd-Ferenc-papat-a-vegso-nyughelyere","timestamp":"2025. április. 26. 09:18","title":"Kiderült, milyen autóval viszik majd Ferenc pápát a végső nyughelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés percről percre.","shortLead":"A világ vezetői mellett rengeteg hívő gyűlt össze Rómában, hogy elbúcsúzzanak Ferenc pápától. Ilyen volt a temetés...","id":"20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d70789ba-a1b6-4b34-8ef9-a2e022bc826d.jpg","index":0,"item":"f496f31b-2cc3-4855-b612-825f3e339614","keywords":null,"link":"/elet/20250426_ferenc-papa-temetese-ebx","timestamp":"2025. április. 26. 09:50","title":"Zárt ajtók mögött ért véget Ferenc temetési szertartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","shortLead":"Azt még nem tudni, mire jutottak.","id":"20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7c85307-103f-41ba-8e13-82c4b44d9a3b.jpg","index":0,"item":"2a5f243c-6f8c-42b3-a3f4-170553b099e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Trump-es-Zelenszkij-targyalt-egy-gyorsat-Ferenc-papa-temetese-elott","timestamp":"2025. április. 26. 10:35","title":"Trump és Zelenszkij tárgyalt egy gyorsat Ferenc pápa temetése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jakupcsek azt írta, „egy politikaivá váló rendezvény nem az ő terepe”, Magyar pedig azt, hogy „semmiképpen nem szeretnék akadálya lenni egy általam kiemelten fontosnak tartott témájú rendezvénynek”.","shortLead":"Jakupcsek azt írta, „egy politikaivá váló rendezvény nem az ő terepe”, Magyar pedig azt, hogy „semmiképpen nem...","id":"20250426_Magyar-Petert-meghivtak-egy-noi-konferenciara-ezert-Jakupcsek-Gabriella-visszamondta-reszvetelet-majd-a-Tisza-elnoke-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"305e8991-0c9e-41ec-bc7d-6072491dbdd9","keywords":null,"link":"/elet/20250426_Magyar-Petert-meghivtak-egy-noi-konferenciara-ezert-Jakupcsek-Gabriella-visszamondta-reszvetelet-majd-a-Tisza-elnoke-is","timestamp":"2025. április. 26. 14:36","title":"Magyar Pétert meghívták a Női sikernap konferenciára, ezért Jakupcsek Gabriella visszamondta részvételét, majd a Tisza elnöke is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú szülői felügyelet nélkül maradhatott.","shortLead":"A kisfiú szülői felügyelet nélkül maradhatott.","id":"20250426_Ujraelesztettek-egy-6-eves-gyereket-a-siklosi-furdoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"b792ef70-757d-4f00-9ffe-c7491a997a85","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Ujraelesztettek-egy-6-eves-gyereket-a-siklosi-furdoben","timestamp":"2025. április. 26. 13:43","title":"Újraélesztettek egy 6 éves gyereket a siklósi fürdőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]