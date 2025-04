Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","shortLead":"Kristi Noem szerint a tolvaj egy külföldi bűnöző volt, aki évek óta illegálisan tartózkodik az Egyesült Államokban.","id":"20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a0711ec-5941-4736-982e-5847327fe379.jpg","index":0,"item":"f11750fd-1574-43c9-b88a-94f75d6abf1e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_tolvaj-amerikai-belbiztonsagi-miniszter-taska-kristi-noem","timestamp":"2025. április. 28. 10:40","title":"Elkapták a tolvajt, aki ellopta az amerikai belbiztonsági miniszter táskáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","shortLead":"Vélhetően a többség elhúzza az utolsó pillanatokig. ","id":"20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68406ce3-7685-4323-bd85-3304e97c8751.jpg","index":0,"item":"fcf49c82-d9b6-48d7-a96e-861a119aa7a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_kivarnak-a-plugin-hibridesek-a-zold-rendszam-leadasaval","timestamp":"2025. április. 28. 07:41","title":"Ingyen parkolás és spórolás: kivárnak a plugin hibridesek a zöld rendszám leadásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet számítani – tették hozzá.","shortLead":"A nádast a mezőkövesdi és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók felügyelet mellett leégetik, elhúzódó munkára lehet...","id":"20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc5b2a26-8429-4ff3-a441-408a05054690.jpg","index":0,"item":"79afaf19-1c6e-4518-a870-13028f1fa693","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Husz-hektaron-eg-a-nadas-Tiszafured-tersegeben","timestamp":"2025. április. 26. 17:33","title":"Húsz hektáron ég a nádas Tiszafüred térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","shortLead":"Két önkormányzati időközi választást is tartottak Fóton.","id":"20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed594c30-580c-479f-a1f2-fae716d81d45.jpg","index":0,"item":"5a982585-20e6-466d-a2ac-c257a417d763","keywords":null,"link":"/itthon/20250427_fot-idokozi-onkormanyzati-valasztas","timestamp":"2025. április. 27. 22:16","title":"Csak 11 százalékot kapott a tavaly még fideszesként indult jelölt a fóti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f784a4-1d7a-4364-ada3-ab6a142ec2d2","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"kultura","description":"Tudósként ment oda, hogy megfigyelje őket, ám végül a vadállatok anyjává és a falka részévé vált. Simona Kossak az állatok társaságában olyasmit talált meg, amit az emberek közt addig sosem. Mesébe illő történetéről film készült, amelyet a jelenleg zajló Lengyel Filmtavaszon hazánkban is bemutatnak.","shortLead":"Tudósként ment oda, hogy megfigyelje őket, ám végül a vadállatok anyjává és a falka részévé vált. Simona Kossak...","id":"20250426_simona-kossak-Az-allatokkal-suttogo-boszorkany-aki-vedelmebe-vette-az-utolso-europai-oserdot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58f784a4-1d7a-4364-ada3-ab6a142ec2d2.jpg","index":0,"item":"49007dab-d06e-43fc-adc0-62eea5e1b49b","keywords":null,"link":"/kultura/20250426_simona-kossak-Az-allatokkal-suttogo-boszorkany-aki-vedelmebe-vette-az-utolso-europai-oserdot","timestamp":"2025. április. 26. 18:00","title":"Az állatokkal suttogó boszorkány, aki védelmébe vette az utolsó európai őserdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","shortLead":"A szélvédett északi völgyekben fagypont közelébe is süllyedhet a hőmérő higanyszála.","id":"20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3c3afc6-9fee-4b47-af28-b437db2a4029.jpg","index":0,"item":"5d364913-1fc9-461c-8bc2-cff29e622a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250426_Nehany-megyeben-zivatarokra-figyelmeztetnek-ejszakara-jelentosen-lehul-az-ido-az-orszag-egyes-reszein","timestamp":"2025. április. 26. 17:06","title":"Néhány megyében zivatarokra figyelmeztetnek, éjszakára jelentősen lehűl az idő az ország egyes részein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386dd0b4-11fe-4312-b5be-55b9eb92ff67","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egykori ukrán elnökre, ha hazamenne, 28 év börtönbüntetés várna.","shortLead":"Az egykori ukrán elnökre, ha hazamenne, 28 év börtönbüntetés várna.","id":"20250428_viktor-janukovics-15-ev-borton-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/386dd0b4-11fe-4312-b5be-55b9eb92ff67.jpg","index":0,"item":"201c50b0-5332-4c62-8a7c-a27f6a13517e","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_viktor-janukovics-15-ev-borton-ukrajna","timestamp":"2025. április. 28. 11:52","title":"Janukovics 15 év börtönt kapott, mert elmenekült Ukrajnából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több száz épület dőlt romba.","shortLead":"Több száz épület dőlt romba.","id":"20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f410cc7-fa32-4a58-bd7c-08fdd02a037e.jpg","index":0,"item":"38820b8b-0059-45b9-8a53-70b1d0a16f72","keywords":null,"link":"/vilag/20250426_Nagy-ereju-foldrenges-razta-meg-Ecuadort-sokan-megserultek","timestamp":"2025. április. 26. 14:59","title":"Nagy erejű földrengés rázta meg Ecuadort, sokan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]