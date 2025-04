Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","shortLead":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","id":"20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6.jpg","index":0,"item":"8bb35d75-a772-4e26-9ce4-298a8b84001e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","timestamp":"2025. április. 27. 16:15","title":"142 millió forintnak megfelelő összeget adott valaki a Titanic egyik legismertebb túlélőjének leveléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","shortLead":"Az FSZB közölte is a férfi nevét, és azt is, hogy ukrán ügynök.","id":"20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48375f0-2e21-440c-aab1-da8d50e50d0e.jpg","index":0,"item":"2fcf6c3c-2842-492b-a9c0-fa026f5cbacb","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_ukran-ugynok-orosz-tabornok-robbantas-orizetbe-vetel-fszb","timestamp":"2025. április. 27. 17:54","title":"Elfogtak az oroszok egy férfit, aki szerintük pénteken felrobbantotta az egyik tábornokukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna a szegénységgel kapcsolatos adatok miatt, de ezt is leszavazták. ","shortLead":"Egy másik előterjesztés alapján Kincses Áront, a Központi Statisztikai Hivatal elnökét is meghallgatták volna...","id":"20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ef01304-491e-4570-8245-a64dda33e579.jpg","index":0,"item":"e6af40c1-e200-4b10-bf4a-3610699997ba","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fideszes-kepviselok-mnb-jegybank-meghallgatas-allami-alapitvanyi-vezetok","timestamp":"2025. április. 28. 12:52","title":"Leszavazták a fideszes képviselők, hogy meghallgassák az MNB-ügyben érintett állami és alapítványi vezetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem érti Náray Tamás, hogy miért kell támadni az Uzsokit, azt írta, akinek nem tetszik a rendszer, az csináljon forradalmat.","shortLead":"Nem érti Náray Tamás, hogy miért kell támadni az Uzsokit, azt írta, akinek nem tetszik a rendszer, az csináljon...","id":"20250428_naray-tamas-uzsoki-ugy-maganellatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17abaaa-fb53-4227-9d31-674173b13a75.jpg","index":0,"item":"8d4ccb97-3536-470e-a721-ccfcad0df31e","keywords":null,"link":"/elet/20250428_naray-tamas-uzsoki-ugy-maganellatas","timestamp":"2025. április. 28. 16:02","title":"Náray Tamás az Uzsoki-ügyről: Meg kellene érteni, hogy nincs a világban egyenlőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű a helyzet. Ezért is lehet elgondolkodtató a hír, amely szerint mesterséges intelligenciát kezdtek el alkalmazni egy amerikai atomerőműben. Most még ugyan csak dokumentumkeresési célokra, azonban több olyan vállalkozás is van, amely már keresi a MI bevezetésének egyéb lehetőségét az atomenergia területére.","shortLead":"Bár a mesterséges intelligencia tudását senki sem vitatja, a megbízhatóságát illetően már nem ennyire egyértelmű...","id":"20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18a7ff53-88f7-49df-a941-cd7adc1ff8c4.jpg","index":0,"item":"46c417f3-01a2-4cd4-a453-aa86f815ddb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_mesterseges-intelligencia-amerika-atomeromu","timestamp":"2025. április. 28. 20:03","title":"Mert ugye mi baj lehet? Egy atomerőműben elkezdték használni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","shortLead":"Újabb fejezet nyílt a Dél-kínai-tengeren zajló területi vitában.","id":"20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3bda6f49-7e40-4065-8ec4-19b7707787e9.jpg","index":0,"item":"ac81e6d8-280a-4d74-b895-11bf03659f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_del-kinai-tenger-zatony-fulop-szigetek-kinaiak","timestamp":"2025. április. 27. 20:18","title":"Kitűzték a kínai zászlót egy olyan lakatlan zátonyra, amire a Fülöp-szigetek, Vietnám és Tajvan is igényt tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton elkezdtek kipotyogni belőle.","shortLead":"Az autó hátsó ajtaja egyelőre ismeretlen okokból nem záródott megfelelően, így a bankókkal teletömött zsákok egy ponton...","id":"20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e83dd521-ff43-4679-8c0d-2fced51c6239.jpg","index":0,"item":"c4446c13-35cc-4125-b127-de2c4c25c6f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250427_chicago-penzszallito-elhagyott-keszpenz","timestamp":"2025. április. 27. 16:04","title":"Több mint százmillió forintnyi pénzt szórt véletlenül az utcára egy chicagói pénzszállító autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]