[{"available":true,"c_guid":"a7e806b6-2e9a-4c54-9417-453eb92ac05a","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Az orosz-ukrán háborúról, a béke lehetőségeiről, a nem létező hazai stratégiai kultúráról, a magyar sereg szerepéről és egy máig hiányzó nehézdandárról is beszélgettünk Szenes Zoltán nyugállományú vezérezredessel, a Magyar Honvédség egykori parancsnokával. ","shortLead":"Az orosz-ukrán háborúról, a béke lehetőségeiről, a nem létező hazai stratégiai kultúráról, a magyar sereg szerepéről és...","id":"20250429_interju-Szenes-Zoltan-volt-vezerkari-fonokkel-magyar-honvedseg-katonai-strategia-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e806b6-2e9a-4c54-9417-453eb92ac05a.jpg","index":0,"item":"16826f8a-7747-4f93-a2d7-4fbdc5ca97d1","keywords":null,"link":"/360/20250429_interju-Szenes-Zoltan-volt-vezerkari-fonokkel-magyar-honvedseg-katonai-strategia-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. április. 29. 10:00","title":"Szenes Zoltán volt vezérkari főnök: A magyar uralkodó osztálynak nem kellett önálló stratégiai döntéseket hoznia, amikor megpróbálta, abból meg baj lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott mobilja, az iPhone 17 Air.","shortLead":"Egy, állítólagosan a kínai gyártóipartól származó mintának köszönhetően életre kelhetett az Apple még be sem mutatott...","id":"20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"8aa579ab-6304-46e2-8bb8-c3537da5e65a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_apple-iphone-17-air-vekony-video","timestamp":"2025. április. 28. 18:03","title":"Őrült vékonynak tűnik az őszre várt iPhone 17 Air – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","shortLead":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","id":"20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"85877fd4-89d1-41eb-9a54-8f9bc32db74e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","timestamp":"2025. április. 28. 15:11","title":"Kinevezték az állami lombikrendszer új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b","c_author":"Balizs Benedek","category":"360","description":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia személyi és sportrehabilitációs trénerrel, háromszoros fitnesz világbajnokkal és Szilágyi Mónika medicalfitnesz-szakértővel többek között arról beszélgettünk, miért és hogyan érdemes 50 éves kor felett mozogni – akár sportmúlt nélkül is –, mi a teendő, ha egészségügyi panaszunk van, illetve mire fontos figyelni a táplálkozás és a pihenés terén.","shortLead":"A sport fizikálisan és mentálisan is felszabadít. Az életkor nem lehet kifogás, soha nem késő belevágni. Czine Szilvia...","id":"20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29f42ca2-feec-4f10-a296-7aa12ca99a3b.jpg","index":0,"item":"720b6654-7c5d-4e1c-9177-527ab97d1a42","keywords":null,"link":"/360/20250429_50-ev-feletti-sport-mozgas-izomepites-konditerem-medical-fitnesz-szakerto-szilagyi-monika-czine-szilvia","timestamp":"2025. április. 29. 14:00","title":"50 felett is lehet olyan kondija, mint egy 20 évesnek – így érdemes belevágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk egy feladatot, és arra biztatjuk – nem csak a matematikus – olvasóinkat, hogy próbálják megoldani. Tizenötödik kihívás.","shortLead":"A Gondolkodás Öröme Alapítvánnyal közösen matekos hónapot tartunk a hvg.hu-n: május 8-ig minden hétköznap közzéteszünk...","id":"20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b66755c-ff3b-4de1-ad69-2db9f1da6111.jpg","index":0,"item":"1a1287b0-96a0-459c-a099-2851f16ecdbf","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Gondolkozz-velunk-patak-vasut-osveny-Szexi-a-matek-15","timestamp":"2025. április. 29. 10:00","title":"Gondolkozz velünk: patak, vasút, ösvény – Szexi a matek 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1","c_author":"Dobszay János, Imre Réka ","category":"360","description":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük a kistelepüléseknek a minap bejelentett új pályázatra. Miközben a templom ma is a falvak egyik büszkesége, a hitélet szempontjából egyre kisebb a szerepe. ","shortLead":"Annyi templom felújítását jelentették be kormánytagok 2010 óta, hogy ennek alapján már nem is volna szükségük...","id":"20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a4aa11f-096b-4859-a354-6347cbc378d1.jpg","index":0,"item":"6a421486-9295-415f-a0ce-eaa2b264a5e1","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-templomfelujitasok-visszaszorulo-hitelet","timestamp":"2025. április. 28. 09:55","title":"A „keresztény gyökerű” Orbán-kormány idején csökkent igazán a vallásukat gyakorlók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","shortLead":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","id":"20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85.jpg","index":0,"item":"1110eb6b-2f9c-4529-ba9e-001cd9545a64","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","timestamp":"2025. április. 29. 10:26","title":"Felpörgeti a BKK a reptéri buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80440d3-c365-4301-8232-58449b907f01","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Az italcsomagolások kötelező visszaváltási rendszere 2024 júliusában élesedett Magyarországon, és elképesztő gyorsasággal futott fel. Rengeteg helyen találkozhatunk a REpont automatákkal. A 400 négyzetméternél kisebb boltokban önkéntes ezeknek a visszaváltó automatáknak az üzemeltetése. A legkisebbek pedig – szintén önkéntesen – kézi visszaváltóhelyekké válhatnak: a boltosok egy okostelefonos alkalmazás segítségével manuálisan vehetik vissza az italcsomagolásokat. Vecsésen egy ilyen kisboltban néztük meg, hogyan működik a kézi visszaváltós REpont. Bíró Márióval, a bolt tulajdonosával és a szállításért is felelős Returmatic Zrt. munkatársával, Szunyog Józseffel beszélgettünk a tapasztalatokról. 