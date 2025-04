Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők a legvonzóbbak a párt vagy csak kalandot keresők számára. A kutatók nemcsak sejtik, de tudják is ezt. Megnéztünk néhány izgalmas vizsgálatot és azt is, mivel adós még a tudomány orgánumunk hatásait illetően.","shortLead":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők...","id":"20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2.jpg","index":0,"item":"ccf7c92a-ec1f-44b2-b9f3-788d0dd6d535","keywords":null,"link":"/360/20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","timestamp":"2025. április. 28. 17:30","title":"Vigyázz, a hangod elárulhatja, hűséges vagy-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges intelligencia előretörését mutathatja.","shortLead":"A Google a története során most először szentel egy külön eseményt az Android béta-verziójának, ami a mesterséges...","id":"20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28fa7502-a13d-4aa2-adb7-1faf0265be0c.jpg","index":0,"item":"b95bb7a7-1834-40a3-b3d0-e0009697b099","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_android-google-io-fejlesztoi-konferencia","timestamp":"2025. április. 29. 17:33","title":"Különleges show-t kap az Android a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","shortLead":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","id":"20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98.jpg","index":0,"item":"ece4e754-6bf9-4fd6-b053-00b6235b9311","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","timestamp":"2025. április. 28. 16:52","title":"Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ad0ce-cca4-4539-80c5-9ec362534095","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Momentum összesítette, hogy mennyi bírságot kaptak a kormány ellen tüntetők az elmúlt hetekben.","shortLead":"A Momentum összesítette, hogy mennyi bírságot kaptak a kormány ellen tüntetők az elmúlt hetekben.","id":"20250428_137-ezer-forintbirsag-rendorok-tuntetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/367ad0ce-cca4-4539-80c5-9ec362534095.jpg","index":0,"item":"b9c31f04-2ae2-42c6-a0af-e31538935404","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_137-ezer-forintbirsag-rendorok-tuntetok","timestamp":"2025. április. 28. 17:20","title":"Átlagosan 137 ezer forintra büntették a rendőrök a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","shortLead":"Októberben jön az igazi nagy újdonság is. ","id":"20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01fdf386-afde-49f9-95ce-eb82df74657b.jpg","index":0,"item":"6aa02b34-9f12-43a7-a4b2-dbfbf5aa7f73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_Ferrari-uj-hibrid-sportautok-erkeztek-az-elektromos-korszak-elott","timestamp":"2025. április. 29. 20:20","title":"Közeleg az első villany-Ferrari, de előtte még itt van két új hibrid szörnyeteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Személyes tanácsadóként szolgálhat vásárlásnál ezentúl a ChatGPT, a segítségével konkrét feltételek mentén keresheti meg a legmegfelelőbb terméket.","shortLead":"Személyes tanácsadóként szolgálhat vásárlásnál ezentúl a ChatGPT, a segítségével konkrét feltételek mentén keresheti...","id":"20250429_openai-chatgpt-search-vasarlas-termekek-ajanlas-kereses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"4bebfefe-ad58-4ebe-a04d-7ee5c5a02c2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_openai-chatgpt-search-vasarlas-termekek-ajanlas-kereses","timestamp":"2025. április. 29. 17:03","title":"Bevásárlós funkciót kapott a ChatGPT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","shortLead":"Többeket mentőhelikopterrel szállítottak kórházba.","id":"20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7131ba82-4373-425e-9a4e-c0240d6e4faa.jpg","index":0,"item":"d9955237-5c85-4136-97f1-6950d2966b49","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Negyen-meghaltak-miutan-egy-jarmu-athajtott-egy-illinois-i-napkozis-taboron","timestamp":"2025. április. 29. 06:46","title":"Négyen meghaltak, miután egy jármű áthajtott egy illinois-i napközis táboron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt a Podmaniczky Mozgalom politikusa.","shortLead":"A fővárosi cégvezetők kiválasztásáról, a színházak támogatásáról, közlekedési és a lakhatási projektekről beszélt...","id":"20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49e24584-f4e8-4e76-9aa2-a00c5eadaa9b.jpg","index":0,"item":"d5b747fb-fe11-4501-98ed-f6346983d5a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_Vitezy-David-fovaros-Budapest-pesti-fonodo-panelprogram-cegvezetok-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 16:51","title":"Vitézy Dávid: Kár arra várni, hogy a kormány egyszer csak azt mondja, pénzt adna a fővárosnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]