[{"available":true,"c_guid":"a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem az övé is.","shortLead":"Négy ciklus után adta át a stafétát Gáspár Máténak és Polgár Csabának, ami szerinte nemcsak a színház érdeke, hanem...","id":"20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a66a4643-f136-4914-8f8a-66db5ef1c6a8.jpg","index":0,"item":"67eef3e3-29f7-406d-b8a7-bd6e651d5cfb","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_Macsai-Pal-Orkeny-szinhaz-igazgato-valtas-Gaspar-Mate-Polgar-Csaba","timestamp":"2025. május. 06. 16:11","title":"Mácsai Pál: Játszani fogok és rendezni, számomra ez újrakezdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed elnöke szerint.","shortLead":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed...","id":"20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c.jpg","index":0,"item":"2889bdc4-9c59-4dd4-8037-a68a3180325c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 08. 07:22","title":"Trump fenyegetései ellenére nem változtat az alapkamaton az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","shortLead":"Május 8-án mutatják be David Attenborough új természetfilmjét, amelynek középpontjában az óceán áll.","id":"20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9476738-ffd2-42cd-9dec-9d9b1e31ef02.jpg","index":0,"item":"f0f55b41-1203-43c3-b5ed-2735a36c653b","keywords":null,"link":"/kultura/20250506_sir-david-attenborough-ocean-termeszetfilm-99","timestamp":"2025. május. 06. 18:21","title":"Tengerre száll David Attenborough a 99. születésnapján, hogy átadja eddigi legfontosabb üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb mozgással reagálnak.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb...","id":"20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8.jpg","index":0,"item":"9dc4d937-9597-420b-bd4b-0df0ec954162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","timestamp":"2025. május. 06. 18:03","title":"Megfejtették a hímivarsejtek titkát, egy titkos kapcsoló segíti a működésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint tévedés zöld és kék színű bolygókat keresni a Földön kívüli idegen életformák megleléséhez.","id":"20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7976f24f-ecd2-42b9-a676-3ad85bdc984e.jpg","index":0,"item":"8ba12968-98e0-454b-8ace-c24a7684b211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_foldon-kivuli-elet-megtalalasa-lila-szin-bolygo-bakterium","timestamp":"2025. május. 07. 18:03","title":"Milyen színű lesz az első bolygó, ahol Földön kívüli életet találhat az emberiség? Úgy tűnik, lila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új tanulmányból. A kutatók 164 ruandai gorilla adatait és viselkedését elemezték.","shortLead":"Nem minden gorilla alakít ki ugyanolyan társas kapcsolatokat, és ez az egészségükre is hatással van – derült ki egy új...","id":"20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30620ec4-54b0-4b17-9bf6-0acc85e4cc7a.jpg","index":0,"item":"71873ca6-9ca4-4359-acd8-15d72100a051","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_gorilla-viselkedes-tarsas-kapcsolatok-ember","timestamp":"2025. május. 06. 16:03","title":"Megfigyelték 164 gorilla viselkedését, az eredmény az emberi viselkedésre is rámutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon.","shortLead":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki...","id":"20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"eaa1cc63-30da-448e-8a66-93a99549a285","keywords":null,"link":"/360/20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 07. 19:30","title":"We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]