[{"available":true,"c_guid":"84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra képes tagjainak logikus lépése lehet, hogy a 2026-os összeomlás előtt önként távoznak a közéletből. Vagy más számítás van a háttérben? Vélemény.","shortLead":"Egy jó szándékú, de a politikában nagy tehetséget eddig nem mutató, valódi vezető nélküli közösség karriermódosításra...","id":"20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84708702-7739-4658-bd85-69ca1386c723.jpg","index":0,"item":"07301723-9da1-4d3b-8c5f-8dd49fc94c55","keywords":null,"link":"/360/20250507_Miert-vetiti-elore-Orosz-Anna-tavozasa-a-Momentum-megszuneset","timestamp":"2025. május. 07. 08:00","title":"Hamvay Péter: Miért vetíti előre Orosz Anna távozása a Momentum megszűnését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b836af-ef9e-4750-845c-b7cbe4447c16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtámogatási rendszer által az utóbbi években leginkább támogatott producerrel, az SZFE kuratóriumi tagsággal is jutalmazott Lajos Tamással közölt hosszabb interjút a Mandiner.","shortLead":"A filmtámogatási rendszer által az utóbbi években leginkább támogatott producerrel, az SZFE kuratóriumi tagsággal is...","id":"20250508_Lajos-Tamas-a-Blokad-Goncz-keperol-Maganbeszelgetesekben-a-vele-egy-oldalon-allok-is-igazat-adtak-nekunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b836af-ef9e-4750-845c-b7cbe4447c16.jpg","index":0,"item":"0dce123e-348e-460e-aded-7f16fffabced","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Lajos-Tamas-a-Blokad-Goncz-keperol-Maganbeszelgetesekben-a-vele-egy-oldalon-allok-is-igazat-adtak-nekunk","timestamp":"2025. május. 08. 11:20","title":"A Blokád című film producere szerint olyan hiteles volt a Göncz Árpád-ábrázolásuk, hogy azt a volt elnök oldalán állók is elismerték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges szemsebészeti eljárás, amelyről még az orvosok sem tudnak mindig. Ausztráliában már több ilyen sikeres műtétet is elvégeztek, Kanadában pedig most kerül sor rá először.","shortLead":"Nem is egy sci-fi, és nem is egy horrorfilm egyik jelenete, hogy fogat tesznek a páciens szemébe, hanem egy különleges...","id":"20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/897e1103-368d-4787-bd41-2ac47f166c9e.jpg","index":0,"item":"a8c6ac89-bb49-4b3c-8704-f3556a063fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_fog-a-szemben-mutet-latas-visszanyerese-vaksag","timestamp":"2025. május. 08. 08:03","title":"Kockázatos műtét, de az eredmény magáért beszél: saját fogát teszik a beteg szemébe, hogy visszanyerje a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0510c7d-2a0d-45a1-99dd-60fd25b31dd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a tiszt egy, a testület számára rendezett, vidéki, Malac Varázs nevű disznótoron annyira berúgott, hogy előbb fogdosni kezdte, majd durván megalázta az egyik kolléganőjét.","shortLead":"A gyanú szerint a tiszt egy, a testület számára rendezett, vidéki, Malac Varázs nevű disznótoron annyira berúgott...","id":"20250508_szexualis-zaklatas-orszaggyulesi-orseg-alezredes-disznotor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0510c7d-2a0d-45a1-99dd-60fd25b31dd0.jpg","index":0,"item":"d3c018f8-3854-4d37-88fd-75310a91a596","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_szexualis-zaklatas-orszaggyulesi-orseg-alezredes-disznotor","timestamp":"2025. május. 08. 09:03","title":"Részegen fogdosta női kollégáit egy bulin, ezért nyomozás folyik az Országgyűlési Őrség egyik volt alezredese ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hunyadi Mátyás, az iszlám vallás és a kapitalizmus is szerepel a középszintű töriérettségi első részében, utána pedig jöhet az esszéírás. ","shortLead":"Hunyadi Mátyás, az iszlám vallás és a kapitalizmus is szerepel a középszintű töriérettségi első részében, utána pedig...","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-elso-feladatok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"dcce7b66-fdb3-47b7-9208-cff5b16baa93","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-elso-feladatok-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 09:58","title":"Elkezdődött a történelemérettségi, nehéz esszétémákat kaptak a diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","shortLead":"„Itt az ideje, hogy a Momentum egy lépést hátra lépjen” – írja a párt korábbi elnöke.","id":"20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b59a75d1-2605-4c7e-83a8-2800b669ce8f.jpg","index":0,"item":"1794efe0-3b5f-408b-939e-d6c9e66c0c46","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_Fekete-Gyor-kezdemenyezi-hogy-a-Momentum-ne-induljon-a-valasztasokon","timestamp":"2025. május. 07. 08:33","title":"Fekete-Győr kezdeményezi, hogy a Momentum ne induljon a választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","shortLead":"Sidney Crosby nem vállalta a játékot a vendégeknél, VIP-páholyból nézte a meccset az MVM Dome-ban.","id":"20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bbe2634-cf4f-47de-962c-ca45213abf75.jpg","index":0,"item":"2634f534-ed51-4224-b503-870d5e8386de","keywords":null,"link":"/sport/20250506_magyarorszag-kanada-jegkorong-6-0","timestamp":"2025. május. 06. 21:50","title":"6-0-ra kikapott Kanadától a magyar jégkorong-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88","c_author":"OTP Private Banking","category":"brandcontent","description":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek, de a szerződés nincs kőbe vésve. A feltételek életszerűen alakíthatók, ez pedig még hatásosabbá teszi ennek a megoldásnak a fő erényét. Nevezetesen azt, hogy egyben tartja a tulajdonosi jogokat.","shortLead":"Pontosan meghatározható, hogy mi történjen a családi vagyonnal és vállalkozással, ha bizalmi vagyonkezelésbe kerülnek...","id":"20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b426f6-7e4d-4994-8d0e-c450b3245b88.jpg","index":0,"item":"dd35d59a-c369-4e94-a617-bcacfe319229","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250507_Bizalmi-vagyonkezeles-tulajdonosi-jogok-otp-private-banking","timestamp":"2025. május. 07. 11:30","title":"Kijelöli a kereteket a bizalmi vagyonkezelés, de ezek szükség esetén módosíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]