[{"available":true,"c_guid":"746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Geszti Péter és felesége, Dietz Edit heti egy nagy séta alatt „rakják rendbe” közös dolgaikat.","shortLead":"Geszti Péter és felesége, Dietz Edit heti egy nagy séta alatt „rakják rendbe” közös dolgaikat.","id":"20250509_Geszti-Peter-szerint-ez-a-sikeres-hazassag-titka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b10b6-0013-480c-be75-780a433e7a25.jpg","index":0,"item":"1bc49937-eedf-4881-a617-8be7df0ec39b","keywords":null,"link":"/elet/20250509_Geszti-Peter-szerint-ez-a-sikeres-hazassag-titka","timestamp":"2025. május. 09. 10:40","title":"„Nem járunk pszichológushoz” – Geszti Péter a házassága kulisszatitkairól vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki világ országaira. Szemléltetésül elővett egy táblát, amelyik minden balatoni fagyizónak becsületére válna. Hogy miért állhatott az amerikai elnök érdekében így megbolygatni a világpiaci viszonyokat, KAP magyarázta el a Duma Aktuál közönségének. Kiderült, hogy ki rohant bele tátott szájjal a f*szerdőbe, hogy Trump le tudja-e nyomni Kínát péniszméregetéssel, valamint az, hogy lesz-e ettől még sz*rabb Magyarországon.","shortLead":"Donald Trump többször is a felszabadulás napjának nevezte április másodikát, amikor bejelentette, milyen vámot vet ki...","id":"20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"eaa1cc63-30da-448e-8a66-93a99549a285","keywords":null,"link":"/360/20250507_duma-aktual-donald-trump-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 07. 19:30","title":"We can do it! We can do it! Donald Trumpnak is új, amit mond, ezért ismételgeti addig, amíg megérti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","shortLead":"A korábbi vezérkari főnök reagált arra, hogy a kormány ukránpártisággal vádolja.","id":"20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88b17259-eedc-406d-a86a-6f9dbe9aafcb.jpg","index":0,"item":"684d1f80-6e92-4782-882d-7addc1f5fd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_Ruszin-Szendi-Romulusz-honvedseg-haboruparti-Orban-Viktor-Ukrajna","timestamp":"2025. május. 09. 09:59","title":"Ruszin-Szendi Romulusz: Szánalmas a Honvédelmi Minisztérium próbálkozása arra, hogy befeketítsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro vezényli.","shortLead":"Oksana Dyka Puccini-specialista partnere Kalaf szerepében Alfred Kim lesz, a Nemzeti Filharmonikusokat Carlo Montanaro...","id":"20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a96c20e4-f355-4586-86e1-1cf43ebcd286.jpg","index":0,"item":"27db227c-ab3e-408c-bf6b-9672127db981","keywords":null,"link":"/360/20250508_hvg-Puccini-Turandot-Toscanini-Oksana-Dyka-Alfred-Kim-Carlo-Montenaro-mupa","timestamp":"2025. május. 08. 18:30","title":"Zefirelli legendás Metropolitan-rendezésének Turandotja lép fel a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","shortLead":"Brüsszel? Ukrajna? Németország? Netán a magyar kormány elhibázott gazdaságpolitikai intézkedései?","id":"20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50ca64c3-7b0d-49b7-a5d1-cff58494b8c1.jpg","index":0,"item":"5ba7ccfd-cbe0-46b1-add7-3a93cfc1ba81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Tippeljen-ki-a-felelos-a-magyar-ipar-sorvadozasaert-Nagy-Marton-szerint","timestamp":"2025. május. 08. 10:20","title":"Tippeljen, ki a felelős a magyar ipar sorvadozásáért Nagy Márton szerint!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","shortLead":"Balatoni Katalin eddig a köznevelésért felelős helyettes államtitkár volt.","id":"20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffc383c3-cb5f-40b6-a70f-aab8949f73c7.jpg","index":0,"item":"de0eaea2-4085-4744-8cf5-12ba7b774ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_balatoni-katalin-miniszterelnoki-biztos-pedagogiai-innovacio-oktatas","timestamp":"2025. május. 08. 07:42","title":"Miniszterelnöki biztosa lesz a pedagógiai innovációnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","shortLead":"Pakisztán azt tervezi, hogy a lelőtt drónokat háborús trófeaként állítja ki.","id":"20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d56ff5-5825-4f79-9278-729fb12a4cee.jpg","index":0,"item":"615a59a0-4119-4224-b108-58a19134066c","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_tuzparbaj-india-pakisztan-hatar","timestamp":"2025. május. 09. 17:42","title":"Ismét tűzpárbaj volt az indiai-pakisztáni határnál, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús veszélyhelyzeti felhatalmazással élve döntött.","shortLead":"A rendelet célja „a drogériai termékek árának csökkentése a magyar családok védelme érdekében”. A kormány a háborús...","id":"20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd574cd2-928f-4d99-8684-ccaffef9cbf4.jpg","index":0,"item":"ed46b662-b00d-4cac-a48e-2ad7ebc3bbd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_drogeria-arresstop-rendelet-megjelent-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 07:34","title":"Este megjelent a rendelet az újabb árréskorlátozásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]