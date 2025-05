„Köszönöm a nagyszerű üzenetet, Orbán Viktor! Meg kell nyernünk az előttünk álló harcot! Együtt!” – írja az X-en Geroge Simion, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnökjelöltje. A politikus ezzel a magyar miniszterelnök egyik videójára reagált, amelyet pénteki, tihanyi beszédéből vágtak ki.

Thank you for your great message, @PM_ViktorOrban!



We have a fight to win! Together!

🇷🇴 🇭🇺



Material publicitar politic

CMF 31250007

CPP A1B1C1D1E1 https://t.co/uUMv25gifK