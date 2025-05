„Új lendületet vett a Magyarországgal szembeni lejárató kampány Ukrajnában, amely azóta zajlik, hogy kitört a háború, és hazánk világossá tette, hogy nem küld fegyvereket és pénzt, illetve nem számolja fel az energetikai együttműködést Oroszországgal” – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, az ukrán hírszerzés pénteken csapott le egy nőre és egy férfira, akiket azzal vádolnak, hogy Magyarországnak kémkedtek Kárpátalján. A két elkövetőnek az utasításai között szerepelt, hogy térképezzék fel, mit szólna a helyi lakosság magyar csapatok bevonulásához a területre.

Egy ukrán újságíró megnevezte a két lebukott magyar kémet Egy ukrán katonai elemző szerint személyesen Volodimir Zelenszkij adta ki a parancsot a kémek letartóztatására.

Szijjártó amúgy ruandai kollégájával tartott éppen tájékoztatót, amikor újságírói kérdést kapott a kémügyről. A külügyminiszter azt mondta, hogy az elmúlt napokban sem született semmiféle olyan információ, sem formális, sem informális úton, amely azt mutatná, hogy a kijevi kémvádak ügyében „ne egy óriási, Ukrajnában államilag finanszírozott és irányított, Magyarország-ellenes lejárató kampánnyal, lejárató propagandával állnánk szemben”.

Ragaszkodott ahhoz az állításához, hogy mióta zajlik az orosz–ukrán háború, azóta folyamatos az ukrán lejáratókampány Magyarország ellen.

Reagált arra a hangfelvételre is, amelyet Magyar Péter hozott nyilvánosságra a múlt csütörtökön, és amelyen Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt arról, hogy „természetes volt, hogy az a folyamat, amelyet a nyilvánosságban fiatalításként ismertünk meg, egyszerűen ez a legegyszerűbb módja, hogy ezt megváltoztassuk. Szakítsunk a békementalitással, és átálljunk a háború felé vezető út nulladik fázisára”. Szijjártó erre azt mondta, hogy ha egy ország szomszédságában háború dúl, akkor az adott ország „definíciószerűen a háború nulladik fázisában van”, ugyanis fel kell készülnie az önvédelemre

„Amikor a szomszédodban háború zajlik, akkor felkészültnek kell lenned arra, hogy megvédd magad. Ehhez meg hadsereg kell, meg képességek kellenek, s a Zrínyi 2026 programot sem most indítottuk el, hanem Magyarország hadseregének a fejlesztése immár jó pár éve folyamatosan napirenden van, mert meg kell tudni védeni magunkat. Sajnos a mostani helyzet ezt még inkább világossá teszi” – mondta.

Reagált Orbán Viktor tihanyi beszédére is. A miniszterelnök ebben bátorította hétvégén George Simiont, a román elnökválasztás első fordulójának győztesét. Simion a korábban magyarokkal szemben is fellépő szélsőséges AUR jelöltje, többen, köztük Tompa Andrea és Stefano Bottoni is árulásként értékelte a beszédet. Szijjártó az erre vonatkozó kérdésre visszakérdezett:

mégis mit kellene mondani ebben a helyzetben? Hogy nem fogunk együttműködni Románia következő elnökével? Tényleg? Tehát valaki azt gondolja, hogy ezt kellene mondania, vagy ez kellene, hogy legyen a kormány külpolitikája?”

„Egy olyan országgal, ahol óriási magyar közösség él, mindig a lehető legjobb együttműködésre törekszünk, mert az elmúlt évek mindenki számára bebizonyíthatták, hogy ha Magyarország és a szomszédos országok között jó a kapcsolat, akkor az jobb a helyi magyaroknak is. Így természetesen, hogyha zajlik egy szomszédos országban egy elnökválasztás, mi azt tiszteletben tartjuk” – mondta.