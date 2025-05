„Árulás. Szavazás Romániában” – ezzel a címmel tett közzé bejegyzést Tompa Andrea. Az író a posztban úgy fogalmaz:

a tihanyi beszéd – melyben Magyarország miniszterelnöke a szélsőjobboldali román elnökjelölt mellett állt ki a múlt héten – így fog bevonulni a történelembe.

Külön sérelem személyesen és számomra, hogy mindez a tihanyi apátságban történt – nemrég még Pannonhalmi Szemle tag voltam… Igy mindez persze a magyar katolikus egyház, a bencések közösségére is sötét árnyékot vet.”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor kiállt George Simion szélsőjobboldali román elnökjelölt mellett, aki korábban magyarok ellen uszított. A beszédből botrány lett, az ügyben már Kövér László is magyarázkodni kezdett. Tompa Andrea véleményét osztja Stefano Bottoni történész is.

Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.

„A magyar miniszterelnök attitűdje, remélem, kijózanítóan hat Romániában a magyarságra. Most talán végre sokak számára is világossá válik, hogy a szélsőséges politikai hatalmak hogyan fogják egymás kezét, nacionalista céljaik közösek” – írja Tompa, hozzáfűzve: „hogy az erdélyi/romániai magyarokat saját képviseletük is elárulja hallgatásával, szintén nem meglepő. Az RMDSZ ugyanis hallgat.”

Az RMDSZ korábbi elnöke, Markó Béla azonban ha enyhén is, de kritizálta Orbánt.

Tompa azt írja, Romániában van, így személyes élményei vannak. „Sosem tapasztaltam ilyen aggodalmat a rendszerváltás óta ebben az országban, Romániában. Rengeteg érték van most veszélyben, rengeteg fontos vívmány, ami az elmúlt évtizedek eredménye. A magyar–magyar viszony, ha lehet ilyen még mondani, a legmélyebb krízis fázisába lépett. Ez voltaképpen jó is – innen tisztulás jöhet, és közös érdekek felismerése is akár. Én itt voltaképpen csak annyit szeretnék mondani – kérni, ha szabad: menjetek el szavazni, mindenki, akinek van érvényes romániai igazolványa, bárhol él. Ugyanis bárhol él, érinti mindaz, ami itt következik. És ha úgy is érezné, hogy nem érinti, legyen ennyi felelősség bennünk azért a közösségért, amelyből vagyunk.”

