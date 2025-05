Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","shortLead":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","id":"20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"8d81d819-82f2-463b-bc92-9395f1942a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","timestamp":"2025. május. 12. 17:31","title":"Évente 16 ezer tonna magzatkárosító oldószert használ majd a Debrecenben épülő kínai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja a játékosokat, és tetemes károkat is okoz. Több sikertelen kísérletet követően most jogi úton igyekeznek fellépni a legújabb támadás ellen, és egyben mérsékelni a veszteségeiket.","shortLead":"A népszerű számítógépes játékot többször feltörték az évek alatt, ami a fejlesztő Activision szerint eltántorítja...","id":"20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/380570a3-a8f7-4006-8851-8015f7b32016.jpg","index":0,"item":"eab6697d-066e-4744-99a5-d859711c3113","keywords":null,"link":"/360/20250512_call-of-duty-hackerek-csalas-activision-nintendo-microsoft","timestamp":"2025. május. 12. 16:23","title":"Túltolták hackerek a Call of Duty „doppingolását”, a becsületes játékosok távoznak, a fejlesztő perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","shortLead":"Hamarosan érkezik egy még az ID.3 GTX-nél is potensebb új VW villanyautó.","id":"20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db518d5e-4e01-426c-b021-c4d8d2d00fad.jpg","index":0,"item":"f531fd9c-3aaa-4668-b1fc-718fc44b8f9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_farmotoroskent-tamad-a-vw-legujabb-izgalmas-id3-gti","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Farmotorosként támad a VW legújabb izgalmas GTI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","shortLead":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","id":"20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460.jpg","index":0,"item":"b525e5c1-6f56-4aed-9be9-7c91cfe5e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","timestamp":"2025. május. 11. 14:25","title":"Szeles, borús időjárás várható hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814","c_author":"Ki Mit Tube ","category":"brandcontent","description":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere szerint. 10 év után, a One Magyarország támogatásával tér vissza a harmadik évadával az online videós tehetségkutató, egy még inkább digitalizált világba. Rubin Kristóf elmondta, a műsor nem csak a versenyzőknek, a készítőinek is kihívás: hogyan lehet a napi 20-50 videóból kiválasztani azokat, amelyekből a fiatal generáció számára érdekes történetet lehet elmesélni.","shortLead":"„Mondj valamit a világról, a saját korosztályodról!” Ez lehet a siker kulcsa a Ki Mit Tube-on a műsor producere...","id":"20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e821f-4032-42e1-a3a7-96db2ad11814.jpg","index":0,"item":"9c7fbad4-e9b8-4d90-8450-a82136e4f8eb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250508_4iG_Ki_Mit_Tube_tehetsegkutato_Rubin_Kristof","timestamp":"2025. május. 12. 15:30","title":"Ez egy digitális népművészeti verseny – 10 év után újraindul a Ki Mit Tube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli összeget, azaz nagyjából egymillió forintot kifizetni egy hűséges társért.","shortLead":"Most saját Star Wats stílusú teherszállító robotja lehet annak, aki hajlandó nem kevesebb, mint 3000 dollár körüli...","id":"20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2b3a095-1a22-4259-b1be-b9d691df2525.jpg","index":0,"item":"53ee8cad-2f57-4b51-a7ea-a222293a74de","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_star-wars-stilusu-teherszallito-robot-r2-d2-g1td-m1n1","timestamp":"2025. május. 10. 20:03","title":"Mint R2-D2, csak ebbe pakolni is lehet: 1 000 000 forintért árulnak egy Star Wars droidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták, de az amerikai űrhivatal azóta is keresi az alternatív megoldásokat. Egyelőre azonban az az egyetlen pozitívum, hogy nem szerelték szét a szerkezetet.","shortLead":"Továbbra is bizonytalan a NASA csúcstechnológiás holdjárójának jövője. A kapcsolódó projektet már tavaly elkaszálták...","id":"20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538a3074-6d1e-4d69-86f3-b142569750ee.jpg","index":0,"item":"1c4a3698-4206-424c-98dd-fd9facbb148b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_nasa-holdszonda-viper-projekt-hold-finanszirozas-urkutatas","timestamp":"2025. május. 12. 15:03","title":"38 000 000 000 forintba került eddig a NASA holdjárója, de lehet, hogy sosem hagyja el a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]