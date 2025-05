Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","shortLead":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","id":"20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"57cf8e15-3622-44d9-9857-3996bbc11429","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","timestamp":"2025. május. 11. 20:11","title":"Szoboszlai gólpasszt adott, döntetlennel zárult a Liverpool-Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","shortLead":"Marad a változékony idő szemerkélő esővel, gomolyfelhőkkel, de azért némi napsütés is lesz.","id":"20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb7c0584-c990-4d1a-886f-6fcdd96d0460.jpg","index":0,"item":"b525e5c1-6f56-4aed-9be9-7c91cfe5e88d","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Szeles-borus-idojaras-varhato-hetfon","timestamp":"2025. május. 11. 14:25","title":"Szeles, borús időjárás várható hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","shortLead":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","id":"20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939.jpg","index":0,"item":"b378b553-ce27-4eb0-bd9b-bbd30e70e8e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","timestamp":"2025. május. 12. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 11. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","shortLead":"Hétfőre egyeztetésre hívta a kormányhivatal az érintetteket.","id":"20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a90001cc-f977-4664-9024-0eae038f236a.jpg","index":0,"item":"da7a6728-7dda-495b-abdc-44b787fc69af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Eddig-igeret-maradt-a-kormanyzati-segitseg-a-szaj--es-koromfajas-virus-utan","timestamp":"2025. május. 11. 21:28","title":"Eddig ígéret maradt a kormányzati segítség a száj- és körömfájás vírus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","shortLead":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","id":"20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"998d9ff7-f129-4a0b-9152-74209ee832fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","timestamp":"2025. május. 11. 11:23","title":"A Google-nek ezúttal Texasnak kell kifizetnie több mint egymilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]