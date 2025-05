Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","shortLead":"Hernádi Zsolt szerint a vállalat bizonytalan időszakban ért el stabil eredményt.","id":"20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3e5856-5b55-477a-a21b-abf94786ab70.jpg","index":0,"item":"5f25336a-2c0e-4a72-8684-ecbed3ea31ba","keywords":null,"link":"/kkv/20250509_mol-elso-negyedeves-uzleti-eredmeny","timestamp":"2025. május. 09. 05:03","title":"Növelte az eredményét a Mol az első negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85","c_author":"Kasza János ","category":"tudomany","description":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is tudni, hogy miről – és kikről – fog szólni az új játék története. És izgalmasnak tűnik; nem kicsit, nagyon.","shortLead":"Másfél év után újabb előzetest adott ki a késve érkező Grand Theft Auto VI-hoz a Rockstar Games, de immáron azt is...","id":"20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/814ba0b4-a56d-4a7a-938a-aa23a61b2a85.jpg","index":0,"item":"0f9bde6d-607e-48e6-9bea-dc1638104239","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_grand-theft-auto-vi-elozetes-gta6-rockstar-games","timestamp":"2025. május. 07. 10:55","title":"Bűn, szerelem, száguldás: befutott a GTA 6 második előzetese (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnöknek is gondjai támadtak a Vlagyimir Putyinhoz való eljutással.","id":"20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/379e7b0a-6a71-4c99-aaff-e9daf7d27167.jpg","index":0,"item":"fe0963c7-e4c8-4857-a55b-633a687981ab","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_lett-litvan-legter-tiltas-vucic-moszkva","timestamp":"2025. május. 07. 12:52","title":"A lettek és a litvánok is megtiltották a szerb elnök gépének, hogy a légterükön keresztül repüljön Moszkvába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","shortLead":"A helybeliek úgy tudják, hogy az elkövető csákánnyal ütötte fejbe a feleségét.","id":"20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b233efa0-8544-4120-9414-59e008985525.jpg","index":0,"item":"185955a2-5546-4706-a6f0-c5a276fe0557","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_csomend-feleseg-gyilkossag-emberoles-ferj-gyanusitott-rendorseg","timestamp":"2025. május. 08. 11:27","title":"Felesége brutális meggyilkolásával gyanúsítanak egy csömendi férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b836af-ef9e-4750-845c-b7cbe4447c16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A filmtámogatási rendszer által az utóbbi években leginkább támogatott producerrel, az SZFE kuratóriumi tagsággal is jutalmazott Lajos Tamással közölt hosszabb interjút a Mandiner.","shortLead":"A filmtámogatási rendszer által az utóbbi években leginkább támogatott producerrel, az SZFE kuratóriumi tagsággal is...","id":"20250508_Lajos-Tamas-a-Blokad-Goncz-keperol-Maganbeszelgetesekben-a-vele-egy-oldalon-allok-is-igazat-adtak-nekunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99b836af-ef9e-4750-845c-b7cbe4447c16.jpg","index":0,"item":"0dce123e-348e-460e-aded-7f16fffabced","keywords":null,"link":"/kultura/20250508_Lajos-Tamas-a-Blokad-Goncz-keperol-Maganbeszelgetesekben-a-vele-egy-oldalon-allok-is-igazat-adtak-nekunk","timestamp":"2025. május. 08. 11:20","title":"A Blokád című film producere szerint olyan hiteles volt a Göncz Árpád-ábrázolásuk, hogy azt a volt elnök oldalán állók is elismerték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f3ccc45-e488-4ba5-8a8e-e0a813a8a655","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Hollywood már rég a busz alá dobta, de jött Coppola unokája és megtörtént a csoda: Pamela Anderson lelki lemeztelenedése a filmvásznon. Az utolsó táncosnőben az egykori Baywatch-sztár mindent megmutat, amit eddig nem láthattunk belőle. ","shortLead":"Hollywood már rég a busz alá dobta, de jött Coppola unokája és megtörtént a csoda: Pamela Anderson lelki...","id":"20250509_Pamela-Anderson-utolso-tancosno-Gia-Coppola-kritika-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f3ccc45-e488-4ba5-8a8e-e0a813a8a655.jpg","index":0,"item":"7a78f0fb-cba7-411c-9a8d-e2b897274dbd","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_Pamela-Anderson-utolso-tancosno-Gia-Coppola-kritika-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 06:01","title":"Pamela Anderson most máshogy meztelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó neurotechnológiai vállalatok a felhasználói adatokat. Aggodalmuk érthető, hiszen az, amit az emberi agy tárol, valóban a legszemélyesebb szféra.","shortLead":"Vizsgálatot követelnek demokrata szenátorok Amerikában azzal kapcsolatban, hogy miként kezelik az agyba bepillantó...","id":"20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934cbd6a-3662-43ee-b861-6ff21a0b84a5.jpg","index":0,"item":"c52be748-c488-4b14-93ee-66d5a55f5fa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_agyi-adatok-kezelese-neurotechnologiai-cegek-adatvedelem","timestamp":"2025. május. 07. 09:03","title":"Segítség, árulják az agyamban őrzött adatokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Nincs olyan területe magyar igazságszolgáltatásnak, ahová a NER ne tette volna be a lábát. Laczó Adriennt Kacskovics...","id":"20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2c9b14b-0484-4364-9243-e6b74760069e.jpg","index":0,"item":"75faaa38-bd58-4bfc-89d0-e82285697d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Fulke-podcast-Laczo-Adrienn-magyar-igazsagszolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 16:10","title":"Így szállta meg a NER a magyar igazságszolgáltatást – Laczó Adrienn a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]