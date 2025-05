Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece","c_author":"Kovács István","category":"elet","description":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban öregedjenek. ","shortLead":"Ha kiszabadulunk a magyar konyha Bermuda-háromszögéből, már fontos lépést tettünk azért, hogy a szerveink lassabban...","id":"20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0d3b937-9c1d-4912-811c-0d19dea0fece.jpg","index":0,"item":"47cd45b9-cfcc-4fa0-a50d-1b3d776a9a1e","keywords":null,"link":"/elet/20250512_oregedes-etrend-mozgas-egeszseg-alvas-tarsasag-ebx","timestamp":"2025. május. 12. 17:29","title":"Nem kellenek csodaszerek, négy fontos dolgot kell betartani, hogy ne öregedjünk rohamléptékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae8f1ba-b6e3-4515-845c-9706ae5aace9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"XIV. Leó csuklóján egy karórát szúrtak ki az órarajongók, és ez a néhány pillanat is elég volt ahhoz, hogy beinduljon a találgatás: vajon mit viselhet?","shortLead":"XIV. Leó csuklóján egy karórát szúrtak ki az órarajongók, és ez a néhány pillanat is elég volt ahhoz, hogy beinduljon...","id":"20250512_xiv-leo-papa-karora-csuklo-milyen-orat-visel-a-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae8f1ba-b6e3-4515-845c-9706ae5aace9.jpg","index":0,"item":"40ef9844-13af-4880-8f81-f7e15b6b6f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_xiv-leo-papa-karora-csuklo-milyen-orat-visel-a-papa","timestamp":"2025. május. 12. 10:40","title":"Mi az az óra XIV. Leó csuklóján? Rengetegen rákattantak, jönnek a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","shortLead":"A tét egy 30 napra szóló, feltétel nélküli tűzszünet.","id":"20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c52acb-7ee7-4a85-acb9-ce8b4ea1e8dd.jpg","index":0,"item":"d158c710-c01f-4394-9d6b-73a1e101864c","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_tuzszunet-ultimatum-nemetek-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 14:57","title":"Ha a nap végéig nem fogadják el az oroszok a tűzszüneti ajánlatot, a németek újabb szankciókat vetnek ki rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald Trumphoz vezető utat is látja a magyar miniszterelnökben.","shortLead":"George Simion erdélyi szavazatokat szerezne Orbán Viktor segítségével, de emellett európai szövetségest és a Donald...","id":"20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"a199e2e7-df13-462d-9f26-085efdd003ab","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_george-simion-romania-orban-viktor-aur-rmdsz-erdely-szovetseg","timestamp":"2025. május. 12. 09:13","title":"Euronews: Simion kampánystábja kapcsolatban áll a magyar kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú edzésekkel érhető el. Íme egy példa arra, hogy lehet másként is.","shortLead":"A fogyással kapcsolatban sokak fejében él az a kép, hogy csak éhezéssel, „csodaszerekkel” és maratoni hosszúságú...","id":"20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3d50c69-5781-42ed-80f4-20abb5e48266.jpg","index":0,"item":"9547caa4-2ce9-4543-89cc-7f780b68dbec","keywords":null,"link":"/elet/20250513_taplalkozasi-tanacsadas-fogyas-idoszakos-bojt-meregtelenites-edzes-kihivas","timestamp":"2025. május. 13. 05:01","title":"Így fogyott le 25 kilót négy hónap alatt egy táplálkozási szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","shortLead":"Immár nemcsak kombi, hanem szedán változatban is kapható az újgenerációs Audi A6.","id":"20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c29c180d-9cec-40cc-8aa1-0552296b7939.jpg","index":0,"item":"b378b553-ce27-4eb0-bd9b-bbd30e70e8e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_magyarorszagon-a-teljesen-uj-audi-a6-szedan","timestamp":"2025. május. 12. 06:41","title":"Magyarországon a teljesen új Audi A6 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","shortLead":"Pásztónál történt a tragikus baleset. ","id":"20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54116440-fc41-42c9-92bc-877406aa2246.jpg","index":0,"item":"ccfb52ab-288c-430c-8478-88929e127b8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_Szalagkorlatnak-csapodott-es-meghalt-egy-motoros-a-21-es-fouton","timestamp":"2025. május. 12. 07:48","title":"Szalagkorlátnak csapódott és meghalt egy motoros a 21-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","shortLead":"Putyin haverjai mindig a nyugati szövetségeseket hibáztatják, a nácikat néha, a szovjeteket sosem. ","id":"20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/985026d4-ca3d-4180-b384-37012707ec54.jpg","index":0,"item":"2878fcd3-9f96-4b17-9929-a9ec8c0f76c9","keywords":null,"link":"/360/20250513_Dalibor-Rohac-2-vilaghaboru-kozep-europa-felelosseg-szovetsegesek-nacik-szovjetek","timestamp":"2025. május. 13. 17:00","title":"Dalibor Rohac: Nyolcvan évvel a második világháború után egyes európaiak elfelejtik, kik voltak a rosszfiúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]