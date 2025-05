A Lánczi Tamás által vezetett Szuverenitásvédelmi Hivatal (SZH) az ellene az Átlátszó által indított per megszüntetését kérte a bíróságtól – erről az oknyomozó portál számolt be. Az Átlátszó novemberben azért perelte be a hivatalt, mivel az közzétett egy „vizsgálati jelentést”, amelyben számos, a portál szerint alaptalan váddal illette őket, például kémkedéssel, hírhamisítással és hírszerzéssel.

Az Átlátszó személyiségi jogi perben támadta meg az SZH által a Facebookon is hirdetett szöveget. Arra kérték a bíróságot, hogy kötelezze bocsánatkérő közlemény kiadására és sérelemdíj megfizetésére Lánczi Tamásékat. A hivatal ellenkérelmet nyújtott be, amelyben a per megszüntetését, amennyiben ez nem lehetséges, akkor pedig a kereset elutasítását kérték a bíróságtól.

Az SZH szerint a Fővárosi Törvényszék nem is rendelkezik hatáskörrel az ügyben, ugyanakkor korábban már az Alkotmánybíróság is kimondta, hogy személyiségi jogi pert indíthatnak az érintett szervezetek a valótlan tényállítások ellen, amikor elutasította a Transparency International Magyarország alkotmányjogi panaszát a szuverenitásvédelmi törvény ellen.

Lánczi Tamásék egyúttal azt is kifejtették ellenkeresetükben, hogy megállapításaik az elemzés, illetve vélemény fogalomkörébe tartoznak, ez a védekezés azonban az Átlátszó szerint csak akkor állná meg a helyét, ha kampányidőszak lenne, a portál pedig jelölőszervezetként venne részt a választáson.

Hírszerzéssel pedig arra hivatkozva vádolta az SZH az oknyomozó újságot, hogy létrehozták és üzemeltetik a közérdekű adatigényléseket elősegítő KiMitTud.hu oldalt. Láncziék úgy érvelnek, hogy „az Átlátszó szisztematikusan visszaél a közérdekű adatokkal” és arra képezték ki egy nemzetközi hálózat magyarországi tagjait, hogy „visszaélésszerű, tömeges adatigénylésekkel” megbénítsák a közigazgatási szerveket. Az Átlátszó szerint ugyanakkor senkit nem buzdítottak visszaélésre, és nem is történt ilyen.

A hivatal dezinformációval is megvádolta a lapot, többek között olyan cikkekre hivatkozva, amelyekről később kiderült, hogy megalapozottak voltak. Az SZH továbbá a kért sérelemdíjat is sokallta, mivel szerintük az Átlátszó saját felületeinek meg tudja védeni magát. Ráadásul szerintük ők csak azt a tevékenységét értékelték a portálnak, amelyet „a média és a közvélemény markáns része is hasonlóan értékelt.” Hogy utóbbi alatt kire utaltak Láncziék, azt nem fejtették ki.

Az ügy perfelvételi tárgyalását május 20-án tartják a Fővárosi Törvényszéken.