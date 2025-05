Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Az RMDSZ elnöke úgy érzi, meg tudta győzni a magyar miniszterelnököt.","id":"20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77a74450-197e-4d64-b4d0-2bb954ed87e5.jpg","index":0,"item":"e80ba70c-00f9-4a21-bfa1-0aec0639f893","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_Kelemen-Hunor-Orban-Viktor-telefon-George-Simion-roman-elnokvalasztas","timestamp":"2025. május. 18. 13:46","title":"Kelemen Hunor elárulta, mit beszélt Orbánnal a magyarellenes Simionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai eszközöket használtak és tárgyakat dobáltak a pályára. Az MLSZ-nek 30 millió forintot kell fizetnie.","shortLead":"A törökök elleni Nemzetek Ligája-osztályozón a magyar szurkolók rasszista rigmusokat skandáltak, pirotechnikai...","id":"20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1dcb21a-0655-424d-9389-cc29634afab5.jpg","index":0,"item":"824d565d-1de6-4cee-8625-8498867356ec","keywords":null,"link":"/elet/20250517_mlsz-magyar-valogatott-uefa-buntetes-rasszizmus-puskas-arena","timestamp":"2025. május. 17. 14:55","title":"Sportszerűtlen szurkolás miatt pénzbüntetésre és felfüggesztett szektorbezárásra büntette a magyar válogatottat az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Német kutatók azt vizsgálták, megváltoztatja-e bármilyen módon az emberi bőr sejtjeinek működését az az elektromágneses kitettség, aminek használatára az 5G is támaszkodik. Az eredmény minden eddiginél világosabb.","shortLead":"Német kutatók azt vizsgálták, megváltoztatja-e bármilyen módon az emberi bőr sejtjeinek működését az az elektromágneses...","id":"20250516_5g-hatasa-emberi-bor-egeszseg-sejtek-mukodese-dns","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3.jpg","index":0,"item":"472bacf1-00d0-4e3f-96d1-d8b729c35ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_5g-hatasa-emberi-bor-egeszseg-sejtek-mukodese-dns","timestamp":"2025. május. 16. 19:03","title":"Kiderült, milyen hatással van az emberre az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden közösséget tiszteletben tartunk”. ","shortLead":"Nicușor Dan arról biztosította a romániai magyar választókat, hogy „Románia jövője csak akkor épülhet fel, ha minden...","id":"20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd6c2bec-061b-4bad-aea5-aae8a69216e7.jpg","index":0,"item":"6556b9f4-20da-43fa-a72c-af6033047aee","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_nicusor-dan-romania-valasztas-erdelyi-magyarok-nyilt-level-george-simion","timestamp":"2025. május. 17. 15:01","title":"A kampányhajrában írt nyílt levelet az erdélyi magyaroknak a magyargyűlőlő Simion ellenfele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság történetében, határozott cáfolatot kaptak. A XIV. Leó néven a pápai trónra lépett – vasárnap beiktatott – Robert Francis Prevost, ha nem is egy „klónozott Ferenc”, garancia a megkezdett út folytatására.","shortLead":"Akik azt gondolták-remélték, hogy Ferenc pápa működése csupán egy könnyen feledhető közjáték lesz a pápaság...","id":"20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a26127c7-b5d4-4b78-b982-caa3cf20ac31.jpg","index":0,"item":"84e1863e-d59e-45ca-a728-8e3cd7b4d5a0","keywords":null,"link":"/360/20250518_hvg-roma-mar-nem-romaban-xiv-leo-papa-ferenc-utjan-peru-amerikai","timestamp":"2025. május. 18. 14:00","title":"A Ferenc által kijelölt úton tartaná az egyházat, de vajon „tizenhárom plusz egyedik” Leónak is lesz-e kisugárzása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem talált nyomot. ","shortLead":"A Facebookon megjelent videókról felmerült a gyanú, hogy egy külföldi befolyásolás részei, de a Facebook erre nem...","id":"20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9de11d7-628b-4ac5-a3ec-113eb2d6a156.jpg","index":0,"item":"32b1fd7c-c328-4855-b979-e2783902fba8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250517_Szigetvari-Viktor-Datadat-lengyel-valasztasok-Facebook-hirdetesek-ebx","timestamp":"2025. május. 17. 09:58","title":"Szigetvári cégét beavatkozással vádolják Lengyelországban, de pont a mostani ellenzék engedte szabadjára az ilyen kampányolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe.jpg","index":0,"item":"1edd7ec6-02b7-43ce-8336-0786ec608939","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ez történt: Egy ismert gyógyszerről kiderült, hogy felére csökkenti a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]