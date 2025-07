Felfüggesztették a Coldplay-koncert csókkameráján lebukott vezérigazgatót

Ideiglenesen felfüggesztették az Astronomer nevű techcég vezérigazgatóját, Andy Byront, akit HR-vezetőjével együtt buktatott le a csókkamera egy Coldplay–koncerten.

A cég közleménye szerint addig a cég társalapítója és termékfejlesztési igazgatója, Pete DeJoy ideiglenes vezérigazgatóként látja el feladatait.

„Az Astronomer elkötelezett az alapításunk óta irányadó értékek és kultúra iránt. Vezetőinktől elvárjuk, hogy magatartásukkal és felelősségvállalásukkal példát mutassanak” – áll a közleményben.

Azt is hozzáeszik, hogy az igazgatóság hivatalos vizsgálatot indított az ügyben.

A párosról készült csókkamerás felvételek csütörtökön kezdtek el terjedni a közösségi médiában. A Coldplay koncertjén az látszik, ahogy a férfi átkarolta a nőt, ám amint tudatosult bennük, hogy az egész stadion őket látja az óriáskivetítőn, gyorsan szétrebbentek.

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3