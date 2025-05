Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és a kínai kereskedelmi delegáció szombaton ül tárgyalóasztalhoz Svájcban.","shortLead":"Az amerikai és a kínai kereskedelmi delegáció szombaton ül tárgyalóasztalhoz Svájcban.","id":"20250509_vamhaboru-egyesult-allamok-kina-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/949f04ad-16fd-47d9-b50a-c20dcd263af2.jpg","index":0,"item":"31583289-c8a8-4cba-b9e2-30a91713d6df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_vamhaboru-egyesult-allamok-kina-donald-trump","timestamp":"2025. május. 09. 15:01","title":"Trump az amerikai–kínai tárgyalás előtt: A 80 százalékos vám „helyesnek tűnik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c1f7ecc-4a74-4360-bc51-e536e6dba0af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnáról szólt pénteken a hagyományos moszkvai győzelem napi díszszemle. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy amíg „az alapvető okok” nem szűnnek meg, az ukrajnai háborút sem fejezik be. Az USA és – Szlovákián kívül – az EU sem képviseltette magát a parádén, ahol ezúttal külföldi egységek is masíroztak, szemléltetve, hogy Oroszország nincs egyedül, sőt: tovább nőtt Moszkva nemzetközi tekintélye. ","shortLead":"Ukrajnáról szólt pénteken a hagyományos moszkvai győzelem napi díszszemle. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy amíg...","id":"20250509_Gyozelem-napja-moszkva-voros-ter-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c1f7ecc-4a74-4360-bc51-e536e6dba0af.jpg","index":0,"item":"b39b8272-1b4e-4e66-924d-a23ec94c853b","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_Gyozelem-napja-moszkva-voros-ter-galeria","timestamp":"2025. május. 09. 14:57","title":"Rakétarendszerek, veteránok és hagymakupolák – képeken Putyin győzelem napi parádéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","shortLead":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","id":"20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"1a511dfb-ed73-4998-a8f1-0c9f6a7b54ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:58","title":"Bekérette a dán külügy az amerikai nagykövetet, miután kiderült, hogy Grönlandon kémkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ukrán titkosszolgálat állítása szerint a férfi és a nő a magyar katonai hírszerzésnek dolgozott.","shortLead":"Az ukrán titkosszolgálat állítása szerint a férfi és a nő a magyar katonai hírszerzésnek dolgozott.","id":"20250509_ukrajna-kemek-elozetes-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692ee54-0e4f-48d5-ae23-480a47c256c9.jpg","index":0,"item":"f3f29766-84a6-4a51-8fac-7f9d082a9d03","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-kemek-elozetes-letartoztatas","timestamp":"2025. május. 09. 19:09","title":"Előzetes letartóztatásba helyezték az állítólagos magyar kémeket Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést jelenthet az ilyen esetek diagnosztizálásában dél-koreai kutatók új módszere. Technológiájuk igen rövid idő alatt közel százszázalékos pontossággal képes a patogén mikrobák azonosítására.","shortLead":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést...","id":"20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c.jpg","index":0,"item":"eb91f147-f31a-41a1-bf2b-712ed1798e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 09. 14:03","title":"Áttörés a diagnosztikában: egy új módszerrel órák alatt azonosíthatók a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük a román, szerb, szlovák nacionalistáknak, mert kicsináljuk magunkat a Budapestről célzottan tüzelt magyar–magyar leszámolásban. Vélemény.","shortLead":"Mi, magyarok, mellékszereplők sem vagyunk ott, ahol főszereplőkként szeretnénk mutatkozni. Nem lesz velünk nyűgjük...","id":"20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25c1de6-d462-4923-96b5-b9b63ac08bc3.jpg","index":0,"item":"bc145d51-2904-4d30-880d-814d404cb782","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-Paraszka-Boroka-Orban-petrezselyemarus-simion-romania-velemeny","timestamp":"2025. május. 09. 08:00","title":"Parászka Boróka: Két magyarellenes uszítás közt Orbán orra előtt képezte magát Orbán Viktorrá George Simion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti a szélsőjobbos jelöltet az Európai Unióban.","shortLead":"Az egyházi vezetők szerint Románia történelmi válaszúthoz érkezett. Orbán Viktor korábban arra utalt, hogy megvédheti...","id":"20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3545ad83-2233-4e61-949b-9ee4ffe1de12.jpg","index":0,"item":"8d974f28-2a20-4ac7-89ae-16e7107d8634","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_romania-elnokvalasztas-masodik-fordulo-george-simion-magyar-egyhazak-felhivas","timestamp":"2025. május. 09. 18:34","title":"A szélsőjobboldali Simion elleni szavazásra kérik a híveiket a romániai magyar egyházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8b68d9-83c2-43ca-a281-279c14003ccb","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Végzetes Tell Vilmos-os játék, ivás, drog, egy férfi, aki soha nem fejezi be önanalízisét. A Queerben Craig sokat tesz azért, hogy másik oldalát is megmutassa.","shortLead":"Végzetes Tell Vilmos-os játék, ivás, drog, egy férfi, aki soha nem fejezi be önanalízisét. A Queerben Craig sokat tesz...","id":"20250509_hvg-William-S-Burroughs-konyv-Queer-Luca-Guadagnino-Daniel-Craig-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f8b68d9-83c2-43ca-a281-279c14003ccb.jpg","index":0,"item":"51f762b5-cadd-42e7-8fa9-293f880fc82e","keywords":null,"link":"/360/20250509_hvg-William-S-Burroughs-konyv-Queer-Luca-Guadagnino-Daniel-Craig-film","timestamp":"2025. május. 09. 18:30","title":"Megosztó a film, amelyben Daniel Craig nem Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]