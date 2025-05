Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról, hogy ki lesz a következő 007-es a legendás filmsorozatban.","shortLead":"Amióta Daniel Craig 2021-ben kiszállt a sorozatból, az alkotók egyetlen szót sem voltak hajlandók mondani arról...","id":"20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d9731f7-f56d-4ebf-a152-9156738daaad.jpg","index":0,"item":"fb18d604-4b15-42c1-ae6b-293552ba86e1","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Ujabb-jel-utal-arra-ki-lehet-a-kovetkezo-James-Bond-aaron-taylor-johnson-amazon-mgm-007-omega-ora","timestamp":"2025. május. 26. 11:54","title":"Újabb jel utal arra, ki lehet a következő James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell. Pedig a növekvő számú hulladékudvarok már a legtöbb, a múltban fizetős hulladékokat is ingyenesen átveszik – meghatározott mennyiségek és feltételek mellett. Cikkünkben Czermann-Tóth Gyula, a MOHU létesítménygazdálkodási vezetője oszlatja el a tévhiteket és a rosszul rögzült információkat. ","shortLead":"Számos tévhit él azzal kapcsolatban, hogy melyek azok a hulladéktípusok, amelyek szabályos leadásáért fizetni kell...","id":"20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caaaf310-e48a-40aa-b48e-ce5e7febf7d1.jpg","index":0,"item":"89ce754c-31be-49c7-93e2-4711f80faafb","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250521_Hulladekudvarok-mar-ezt-is-ingyen-leadhatjuk-mohu","timestamp":"2025. május. 27. 11:30","title":"Hulladékudvarok: már ezt is ingyen leadhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány a Balatonnál. A szakképzett munkavállalók korábban elképzelhetetlen elvárásokkal állnak elő.","shortLead":"Az osztrák síparadicsomokból már nem igazán jönnek haza a munkavállalók a nyárra, hatalmas a munkaerőhiány...","id":"20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a22944fd-4498-4f39-a553-56adf93b51f1.jpg","index":0,"item":"08a76b20-6166-4a3c-95a1-67a52516ad08","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Idenymunka-a-Balatonnal-millios-fizetes-panoramas-szoba-masszor","timestamp":"2025. május. 27. 08:56","title":"Idénymunka a Balatonnál: milliós fizetés, panorámás szoba, masszőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény pozitív lett.","shortLead":"Az elgázolt nő súlyos sérüléssel került kórházba. A képviselőt a kiérkező rendőrök megszondáztatták, és az eredmény...","id":"20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bd9d4c-f369-4f35-bdcd-f01b2abc51b4.jpg","index":0,"item":"09930107-e869-4105-bb26-ec589df637c0","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_gazolas-tolatas-obbagy-csaba-fideszes-kepviselo-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 21:34","title":"Elütött tolatás közben egy nőt Obbágy Csaba fideszes képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","shortLead":"Vannak olyan műanyag termékek, amelyekben a megengedett 150-szerese a ftaláttartalom.","id":"20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12fab215-1985-4a9c-8b24-3d0479469c73.jpg","index":0,"item":"81af70a1-94f1-473d-b9a7-e5b5131c542d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250527_fogyasztovedelem-ftalat-muanyag-veszelyes-mobiltok","timestamp":"2025. május. 27. 09:25","title":"Veszedelmes mobiltokokra figyelmeztet a fogyasztóvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","shortLead":"A humorista azt mondja, nem bérelhetett termet a helyi művelődési házban.","id":"20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5264be48-f359-40f1-b0a2-82668adcc38f.jpg","index":0,"item":"91d7c0ec-7558-4fb2-86f7-828d726c6c41","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Somogyi-Andras-humorista-Gyongyos-muvelodesi-haz-fellepes-teremberles","timestamp":"2025. május. 27. 10:34","title":"Somogyi András szerint letiltotta Gyöngyösön a fellépését a fideszes városvezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda. A Harcosok Klubjának kiadott jelszóval – „Gyűlöljük egymást, gyerekek!” – úgy tűnik, átszakadt egy gát, és olyanok is kiállnak a Párt új gyűlöletprogramja ellen a korábban a TV2-n zsűriző Carameltől a Halott Pénzig, akik eddig nem tették, vagy újra felszólalnak, ahogy Kiss Tibi. Vélemény.","shortLead":"Caramel Tisza-párti politikai aktivista lett, amiért azt mondta, szeretnünk kell egymást – hirdeti a kormánypropaganda...","id":"20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c031a6a-6f3c-4aff-8c78-5f9664d4277e.jpg","index":0,"item":"d93841f9-c2a1-4103-9410-06550f83af4e","keywords":null,"link":"/360/20250527_caramel-kiss-tibi-marsalko-david-halott-penz-felszolalas-orban-viktor-harcosok-klubja-gyulolet-kovacs-balint-velemeny","timestamp":"2025. május. 27. 14:30","title":"Kovács Bálint: Caramel és Kiss Tibi kiállása megmutatta, hogy nevet kapott a Nagy Testvér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","shortLead":"A miniszterelnök reagált a Harcosok Klubjához kötődő kamu nyereményjátékokra.","id":"20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed0555e-5046-4940-b08d-c18de90465a7.jpg","index":0,"item":"1dcedba4-2a58-409b-ad8a-a3cc559b538a","keywords":null,"link":"/elet/20250527_orban-harcosok-klubja-kamu-nyeremenyjatek-magyar-peter-tisza-fidesz","timestamp":"2025. május. 27. 21:29","title":"Orbán is zászlókról és szívecskékről posztolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]