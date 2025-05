Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A U2 frontembere egyszerre bírálta az izraeli miniszterelnököt és a Hamászt is.","shortLead":"A U2 frontembere egyszerre bírálta az izraeli miniszterelnököt és a Hamászt is.","id":"20250523_Bono-felszolitotta-Izraelt-hogy-szabaduljon-meg-Netanjahutol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38b287b1-199c-44c6-a6b3-59e67ebbe99f.jpg","index":0,"item":"5302c364-8c65-4a73-92e9-81128d11660c","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Bono-felszolitotta-Izraelt-hogy-szabaduljon-meg-Netanjahutol","timestamp":"2025. május. 23. 13:55","title":"Bono felszólította Izraelt, hogy szabaduljon meg Netanjahutól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor képernyőn néznek mesét – bizonyították amerikai kutatók.","shortLead":"Nemcsak másképpen hat rájuk, de eltérően is működik a kisgyerekek agya, ha könyvből olvasnak nekik, mint amikor...","id":"20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39.jpg","index":0,"item":"152825a9-f4a5-42ea-8a33-03474c08a1c3","keywords":null,"link":"/360/20250523_hvg-gyerekek-olvasas-konyv-kepernyo","timestamp":"2025. május. 23. 16:15","title":"Mi történik pontosan a gyerekben, amikor képernyőt bámul – és amikor könyvet olvas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","shortLead":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","id":"20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59.jpg","index":0,"item":"68643c8e-389d-49c4-9b3e-29239b2490d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","timestamp":"2025. május. 25. 07:21","title":"Bukólámpás olasz időgép ez a 44 évesen bejáratósan új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját játékát játszva, a tapasztalatszerzést előtérbe helyezve érte el a példa nélküli eredményt.","shortLead":"Öt meghatározó játékosa nélkül harcolta ki az elitben maradást a magyar férfi jégkorong-válogatott, amely a saját...","id":"20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42ea1a5d-322b-4dcf-a688-c63ebfa07e6c.jpg","index":0,"item":"ae27c93b-728a-412f-8b70-8d31c31be6d4","keywords":null,"link":"/sport/20250523_magyar-ferfi-jegkorong-valogatott-a-csoport-vilagbajnoksag-bentmaradas-marton-tibor-majoross-gergely","timestamp":"2025. május. 23. 11:27","title":"„Tökös volt a társaság” – a hokiválogatott történelmi bennmaradásának nyomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A „migránsok által elkövetett bűncselekmények” megelőzése céljából, egy új törvény értelmében hamarosan mindenkit megfigyelhetnek az orosz hatóságok.","shortLead":"A „migránsok által elkövetett bűncselekmények” megelőzése céljából, egy új törvény értelmében hamarosan mindenkit...","id":"20250523_oroszorszag-nyomkoveto-alkalmazas-telepites-torveny-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af2a0ad8-3a93-4145-8a42-181fdc278e41.jpg","index":0,"item":"b7e301bc-5bf2-4e7b-a27d-f98fa5f985ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_oroszorszag-nyomkoveto-alkalmazas-telepites-torveny-megfigyeles","timestamp":"2025. május. 23. 16:03","title":"Mindenkit megfigyelő alkalmazást telepíttet Oroszország a turisták mobiljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4851cd7-1d4f-4bff-9a9f-e8e6b5c026f7","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"A kínai autógyártó szédületes tempóban tarolná le az Európai Unió piacát, ebben játszhat kulcsszerepet a szegedi gyár és a budapesti fejlesztési központ. De felmerülhet egy újabb akkugyár telepítése is.","shortLead":"A kínai autógyártó szédületes tempóban tarolná le az Európai Unió piacát, ebben játszhat kulcsszerepet a szegedi gyár...","id":"20250523_BYD-europai-kozpont-Budapest-szegedi-gyar-terjeszkedes-akkugyar-befektetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4851cd7-1d4f-4bff-9a9f-e8e6b5c026f7.jpg","index":0,"item":"6e55d7d5-67cb-417e-872d-44bae9d761e8","keywords":null,"link":"/360/20250523_BYD-europai-kozpont-Budapest-szegedi-gyar-terjeszkedes-akkugyar-befektetesek","timestamp":"2025. május. 23. 17:30","title":"Agresszívan rúgja rá az ajtót Európára a BYD, a magyarországi terjeszkedés a leglátványosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jobb, ha tud róluk.","shortLead":"Jobb, ha tud róluk.","id":"20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca124e94-262f-4b7d-aaa2-79a0a591060c.jpg","index":0,"item":"01eb073f-b108-48a1-9ab0-df3c69e6d2c0","keywords":null,"link":"/kkv/20250523_leallas-bankok-hetvege-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 14:41","title":"Ilyen is ritkán van: szinte az összes nagybanknál lesz valamilyen leállás a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG tudósítói a helyszínről jelentkeztek be, a Magyar Péter érkezése előtti estén.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke holnap a tervek szerint megérkezik Romániába, Nagyváradra 10 napos gyalogtúrája végén. A HVG...","id":"20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f5d8ff9-c7f6-4398-8171-59dcaed13a61.jpg","index":0,"item":"1e27465a-bcea-459f-ae62-248cf54db0be","keywords":null,"link":"/itthon/20250523_Hogyan-varjak-Magyar-Petert-Nagyvaradon-helyszini-bejelentkezes-ebx","timestamp":"2025. május. 23. 18:00","title":"Hogyan várják Magyar Pétert Nagyváradon? – bejelentkezés a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]