Felemelő élmény volt a Budapestről Nagyváradra tartó 11 napos menet – így fogalmazott a célállomáson tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter. A Tisza párt elnöke korábban beszédet is tartott a városban, erről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Magyar Péter Nagyváradról üzent Orbánnak: „A rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!” Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt a vége, és a határon túli magyarokat szerinte eláruló és nemrég lemondott Gyurcsány után ideje az árulásban a stafétát átvevő Orbánnak is mennie. A Tisza elnöke a román népnek partnerséget kínált, a magyaroknak pedig emberséges, békés Magyarországot ígért – Európában.

Magyar beszéde alatt néhány ellentüntető is megjelent és kiabált, erről újságírói kérdésekre ezt mondta, hogy alig hallott belőle valamit. „Minden ilyen szóra jutott száz szeretetteli, tiszta szívű magyar szó” – jelentette ki. A politikus szerint hogy az ellentüntetőket magyar rendszámú buszokkal hozták Nagyváradra, azt is tudják, hogy egy kormányközeli oligarchiához tartozó cégtől, és szabadnapot is kaptak cserébe.

Azt ígérte, ha minden bizonyíték náluk lesz, akkor nyilvánosságra hozzák majd a cég nevét is.

Ellentüntetők Nagyváradon Cabrera Martin

A nagyváradi városvezetéssel elmondása szerint felvették a kapcsolatot az érkezés előtt, és egy rövid ideig úgy volt, hogy a város polgármestere is itt lesz, de végül nem tudott eljönni. Az út közben Magyar szerint sok magyar település polgármesterével találkozott, de akadtak olyanok, akik csak a kamerán kívül vállalták a beszélgetést.

Magyar szombat este visszaindul Budapestre, mert vasárnap gyermeknapot tartanak a Margitszigeten, de mint fogalmazott: „nehezen tudjuk elképzelni, hogy ennek ne legyen folytatása”,

biztosan lesz még országjárás.

Az út tanulságának azt nevezte, hogy egy politikus nem lehet elég sokat az emberek között, ilyenkor lehet a legtöbbet tanulni a valóságról és az emberek problémáiról.

Veres Viktor

Beszélt az RMDSZ-ről is, szerinte hiába ülnek ott ők is az Európai Néppárt frakciójában, érdekes módon őket nem szokta a Fidesz „Weber-csicskázni”. A legelső kapcsolatfelvételük mindenesetre az volt, amikor egyedül ők szavaztak a Tisza párt belépése ellen az EPP frakciójába. Magyar szerint az RMDSZ képviselői a mai napig a Fidesz kottájából játszanak, és csak azért vannak még ott a Néppárt frakciójában, hogy kémkedjenek.

„Szívesen leülök bármikor az RMDSZ képviselőivel, nyilvánosan is, örültem volna, ha ők is eljönnek. Bennünk nincs tüske, készen állunk az erdélyi és partiumi magyarság közös képviseletére” – mondta a Tisza elnöke, aki szerint a romániai magyarság pártja nem teheti meg, hogy figyelmen kívül hagyja Magyarország következő kormánypártját. Hozzátette, nemzetpolitikai kerekasztalt is szeretnének összehívni, ahol a külhoni magyarok képviselői – legyenek politikusok vagy civilek – elmondhatják a gondolataikat.