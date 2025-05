Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","shortLead":"Az kocsik 40 százalékkal drágultak, amit messze nem követtek az átlagkeresetek. ","id":"20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ead65a9-4101-4d55-a0fb-a33c9fb38fb5.jpg","index":0,"item":"d7ad0502-10c4-49ac-a807-41b76ea46698","keywords":null,"link":"/cegauto/20250528_Mar-a-nemeteknek-is-tul-dragak-az-uj-autok","timestamp":"2025. május. 28. 07:52","title":"Túl drága lett az új autó még a németeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","shortLead":"A kerületben időközi választást fognak tartani a hely betöltésére.","id":"20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15f3cb2f-33bb-4acd-9afa-059b40ebb6a6.jpg","index":0,"item":"a75e639d-ab05-4ac6-8b25-528fd9c3c8ff","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kecskemeti-laszlo-jozsefvaros-fidesz-kdnp-birosag-onkormanyzati-lakas-mandatum","timestamp":"2025. május. 28. 17:25","title":"A bíróság megfosztja mandátumától a józsefvárosi önkormányzati lakást kibelező volt fideszes képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon is valóságosan, míg Magyar Péter jókedvűen piknikezik a korábbi Fidesz-szavazókkal. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"Kiléphet-e a fizikai térbe a politikai lózungokban alakot öltő erőszak? A kormány a nem létező ellenséget üldözi nagyon...","id":"20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d1c9073-f906-4b5b-a8e3-f44326164886.jpg","index":0,"item":"c3365eec-042e-47bd-b0ee-f3e7015a4af0","keywords":null,"link":"/360/20250529_Hamvay-Peter-Kard-altal-vesz-el-hvg-Fulszoveg","timestamp":"2025. május. 29. 08:00","title":"Hamvay Péter: Kiégett a félelemrelé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter, Fellegi Tamás fiának a cége HypeX Montenegro d.o.o. néven.","shortLead":"Vállalatot alapított a balkáni országban a Valton-Sec tulajdonosa, Varga Lajos és a korábbi fejlesztési miniszter...","id":"20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cee0994e-0666-4ce7-9934-97a290952a19.jpg","index":0,"item":"4897847a-b079-47a2-b06b-193d1140592f","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-Valton-Sec-Varga-Lajos-Fellegi-Aron-HypeX-Montenegro-EU-tamogatas","timestamp":"2025. május. 29. 06:15","title":"Uniós pénzek felhasználásában segít Montenegróban a Valton-tulaj és a volt fejlesztési miniszter fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"969103a4-53b4-42fd-9334-0d6dc7da7d74","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A sportvezetőnek nem volt ellenfele a tisztújításon.","shortLead":"A sportvezetőnek nem volt ellenfele a tisztújításon.","id":"20250528_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-tisztujito-kozgyules-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/969103a4-53b4-42fd-9334-0d6dc7da7d74.jpg","index":0,"item":"234dc007-790d-4150-bf56-dc0e3946a1e5","keywords":null,"link":"/sport/20250528_wladar-sandor-magyar-uszoszovetseg-tisztujito-kozgyules-elnok","timestamp":"2025. május. 28. 17:40","title":"Újabb négy évig Wladár Sándor marad az úszóelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább lebuktatott bizonyos tevékenységeket, csak hogy kreálhasson egy ősellenséget.","shortLead":"Úgy tűnik, a nemzetbiztonsági hálózat réseit is felfedte az Orbán-kormány azzal, hogy pártpolitikai érdekből inkább...","id":"20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7cb975-3360-4f50-bbb1-5b2111918ce7.jpg","index":0,"item":"42bfd368-7437-4994-93f8-34bad4e8df62","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-kembotrany-ukrajna-orban-viktor-tasnadi-laszlo-hollo-istvan-szbu-hajoflotta-udp-konsztantyin-molodkovec","timestamp":"2025. május. 29. 09:30","title":"Ha tényleg ukrán kém Holló István, akit a TEK elfogott, akkor a magyar elhárítás valamit nagyon benézett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83 csontszerű tárgyat vizsgált a megállapításokhoz.","shortLead":"Mintegy húszezer évesek lehetnek az első bálnacsontból készített eszközök – állapította meg egy kutatócsoport, mely 83...","id":"20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b88ec449-614e-4756-a670-0a8ed05b8375.jpg","index":0,"item":"7f1cea99-45f7-4487-9f38-01e09da663bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_balnacsontbol-keszult-eszkozok-osemberek-kutatas","timestamp":"2025. május. 29. 12:03","title":"Már 20 000 éve is készítettek bálnacsont-eszközöket az ősemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket az átláthatósági törvényről tettek fel.","shortLead":"Kérdezzék a frakciót, Halász Jánost – mondta Gulyás Gergely a kormányinfón azokra a kérdésekre, amelyeket...","id":"20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd4b9386-7320-4d02-8d49-67b5b1b8d961.jpg","index":0,"item":"80aaf68c-5187-4cb9-b1ed-a9327de50252","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-vitalyos-eszter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 17:36","title":"„Nem én vagyok az előterjesztő” – ezzel próbálta lerázni magáról az ellehetetlenítési törvény kérdéseit Gulyás és Vitályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]