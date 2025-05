Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára szakmailag és politikailag megfelelő volt.","shortLead":"Magyar Péter szerint három hasonló előterjesztés volt a közgyűlésben, a Tisza azt szavazta meg, amely számára...","id":"20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8eb1a4e-b6f6-431a-97e2-e413aee16a7b.jpg","index":0,"item":"89a98a80-9f82-4306-959a-fcced5dd3d60","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Karacsony-is-javaslatot-tett-az-ellehetetlenitesi-torveny-elitelesere-ezt-mar-sem-a-Fidesz-sem-a-Tisza-nem-tamogatta","timestamp":"2025. május. 29. 10:08","title":"Karácsony is javaslatot tett az ellehetetlenítési törvény elítélésére, ezt már sem a Fidesz, sem a Tisza nem támogatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis rendre beleszalad abba a hibába, hogy még mindig 2024 van. Időnként kifejezetten vicces válaszokat ad az MI-alapú áttekintés.","shortLead":"Úgy tűnik, időnként a technológia is belezavarodik már abba, hogy milyen évet írunk épp – a Google eszköze legalábbis...","id":"20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6ad8fac-54e3-4cae-9813-90939261a31e.jpg","index":0,"item":"37a87a01-c606-4d72-a4e8-474fdc06f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_google-ai-alapu-attekintes-overview-mesterseges-intelligencia-datum-hiba","timestamp":"2025. május. 30. 17:03","title":"A Google újdonsága szerint még mindig 2024 van. De az is lehet, hogy valahol már 2025","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két óceánparti ingatlant.","shortLead":"Az állami propagandából jól megélő reklámszakember a 444.hu szerint mai árfolyamon 2,4 milliárdért vásárolta a két...","id":"20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37310021-eb9e-4960-b963-217288fe5d40.jpg","index":0,"item":"1437d49a-1a11-48e6-a0a2-3296c09b169a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250529_Floridai-luxuslakasokat-vett-Balasy-Gyula-es-felesege","timestamp":"2025. május. 29. 07:26","title":"Floridai luxuslakásokat vett Balásy Gyula és felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják, amelyen a volt vezérkari főnök állítólag azt mondja, Szlava Ukrajini.","shortLead":"Szokatlanul aktív a Honvédelmi Minisztérium a volt vezérkari főnök ügyében, még azt a hangfelvételt is bemutatják...","id":"20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/530ebdee-188a-4943-8b6e-56ef355ceff5.jpg","index":0,"item":"1b73f8c3-83f7-405a-a7bc-8c9c060d7798","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_A-HM-elarulta-milyen-dokumentumokkal-akarja-bizonyitani-a-Parlamentben-hogy-Ruszin-Szendinek-ukran-kapcsolatai-vannak","timestamp":"2025. május. 29. 16:23","title":"A HM elmondta, milyen dokumentumokkal akarja bizonyítani, hogy Ruszin-Szendinek ukrán kapcsolatai vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tűzoltódaruval vették le a Defendert a másik kocsiról. ","shortLead":"Tűzoltódaruval vették le a Defendert a másik kocsiról. ","id":"20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fac79e4d-6cc5-456b-ad0e-745354e56e49.jpg","index":0,"item":"29b04ffb-4033-4bbb-a554-f436bf717cc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250530_Megmaszott-egy-Land-Rover-egy-Audit-a-Sasadi-uton","timestamp":"2025. május. 30. 11:21","title":"Fotók: Megmászott egy Land Rover egy Audit a Sasadi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","shortLead":"A 74 éves férfinek a büntetés kétharmadát minimum le kell ülnie.","id":"20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3065a78c-1406-4d97-954a-6657fefab8df.jpg","index":0,"item":"45a95a93-3e00-497e-9beb-02331bdb0409","keywords":null,"link":"/elet/20250528_borton-pedofil-sebesz-franciaorszag","timestamp":"2025. május. 28. 19:48","title":"20 év börtönt kapott a francia pedofil orvos, aki gyerekek százaival szemben követett el szexuális visszaéléseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffff53c0-5ef9-4b1d-9fc3-c14465ef2ab7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felek munkacsoportot alakítottak „a tények megállapítására”.","shortLead":"A felek munkacsoportot alakítottak „a tények megállapítására”.","id":"20250530_szerbia-oroszorszag-ukrajna-haboru-fegyverszallitas-alekszandar-vucsics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffff53c0-5ef9-4b1d-9fc3-c14465ef2ab7.jpg","index":0,"item":"a9fc0730-b8f2-4546-ba85-10abdc034d88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_szerbia-oroszorszag-ukrajna-haboru-fegyverszallitas-alekszandar-vucsics","timestamp":"2025. május. 30. 13:15","title":"Vucsics bejelentette, hogy az oroszokkal együtt vizsgálják ki az Ukrajnának küldött szerb fegyverszállítmányok ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]