[{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénzt szerzett a külföldi eladásaiból a vállalat.","shortLead":"Egyre több pénzt szerzett a külföldi eladásaiból a vállalat.","id":"20250530_2rule-magyar-sportmarka-profit-nyereseg-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45.jpg","index":0,"item":"2844af99-8915-4b96-b29c-092cd0c366ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_2rule-magyar-sportmarka-profit-nyereseg-beszamolo","timestamp":"2025. május. 30. 16:46","title":"Története során először fizetett osztalékot a 2Rule gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A felvonulást a tervek szerint június 28-án tartják, a tiltás ellenére.","shortLead":"A felvonulást a tervek szerint június 28-án tartják, a tiltás ellenére.","id":"20250530_budapest-pride-europai-parlament-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"5ba67035-3088-4d23-84f7-ecc3b11c731b","keywords":null,"link":"/itthon/20250530_budapest-pride-europai-parlament-kepviselo","timestamp":"2025. május. 30. 08:41","title":"Már hetven EP-képviselő jelezte, hogy részt vesz a Budapest Pride-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások lehetnének, ami felhőalapon, internetkapcsolattól függve működik. ","shortLead":"Rakétaelhárítás? Autóexport? Nem kizárólag ezekben boldogulna nehezen Európa az USA nélkül. Bármiben fennakadások...","id":"20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a788030-fec0-4c71-a600-c5ffb2b4a642.jpg","index":0,"item":"817ff814-f058-411c-8f00-272bee94dc7e","keywords":null,"link":"/360/20250531_hvg-adatforgalom-iranyitas-internet-amerikai-szolgaltatasok-lekapcsolasa-europa","timestamp":"2025. május. 31. 08:00","title":"Mit tehet egy magyar ember, ha Trump végül arra jut, hogy meg kell vonni Európától egy-egy internetes szolgáltatást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","shortLead":"A korábbiaknál gyengébb évet zárt a MAHIR Cityposter, de azért így is összejött egy százmilliós nagyságrendű profit.","id":"20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b1a188b-c9d5-4038-ad11-28b5aff88d36.jpg","index":0,"item":"0020c10a-6dc6-4860-b873-880ab0194cb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_beszamolo-mahir-osztalek-profit","timestamp":"2025. május. 30. 11:36","title":"Százmilliós osztalékot vettek ki a cégből, amely eltüntette a HVG plakátjait az utcákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa is múlik, mert egy továbbra is vele szemben álló államfővel nem tudja megvalósítani 2023-as választási programját.","shortLead":"Vasárnap tartják lengyelországi elnökválasztás második fordulóját, amelynek eredményén Donald Tusk kormányának a sorsa...","id":"20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ca943c-ce09-4b71-bdee-65e117797d2f.jpg","index":0,"item":"ea94203b-236c-4bf4-bbfb-8947452cab89","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_lengyel-elnokvalasztas-a-masodik-fordulo-elott","timestamp":"2025. május. 30. 07:01","title":"Beláthatatlan válsághoz vezethet egy túl szoros eredmény a lengyel elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","shortLead":"Versenyeztetés nélkül adják el neki, fenntartva az állam különleges jogait, de más tulajdonost nem engednek be.","id":"20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4da6b26-4a5c-4105-ac00-dc734f68c396.jpg","index":0,"item":"a50e7522-b116-4908-a224-2b75696da4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Teljesen-a-Mole-lesz-a-Muegyetemet-fenntarto-ceg","timestamp":"2025. május. 31. 08:57","title":"Teljesen a Molé lesz a Műegyetemet fenntartó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt az időt, amennyi a később tudományos áttörésként értékelt alapötletek megszületéséhez szükséges.","shortLead":"A rendszeresen új helyre költözés vagy a több tudományos műhely közötti időmegosztás akár évekkel is lerövidítheti azt...","id":"20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f4fd2dc-9844-4bc2-ba6d-81e1ca723396.jpg","index":0,"item":"c20ecea2-d186-4914-ae6d-fe8d6a4e494e","keywords":null,"link":"/360/20250530_hvg-tudosok-kutatok-mobilitas-tudomanyos-eredmenyesseg-nobel-dijak","timestamp":"2025. május. 30. 16:15","title":"Tudósok, kutatók, induljatok el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, még nem kezdődött meg az üzemhez kapcsolódó szennyvíz- és víziközmű-fejlesztések egy részének kivitelezése, amelyek szükségesek lennének a próbagyártás startjához.","shortLead":"A lap úgy tudja, még nem kezdődött meg az üzemhez kapcsolódó szennyvíz- és víziközmű-fejlesztések egy részének...","id":"20250530_CATL-Debrecen-akkumulator-akkugyar-cellagyartas-egy-ev-csuszas-szennyviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcf17a7-5d6f-4c50-b057-5b184b180463.jpg","index":0,"item":"b71d00ea-524f-43d7-9415-bfedc8a6e178","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_CATL-Debrecen-akkumulator-akkugyar-cellagyartas-egy-ev-csuszas-szennyviz","timestamp":"2025. május. 30. 10:22","title":"24.hu: Egy évet is csúszhat a cellagyártás indulása a debreceni CATL-akkugyárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]