[{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","shortLead":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","id":"20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"17563d5e-6579-4ebf-b646-069f10448a8d","keywords":null,"link":"/sport/20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. június. 04. 09:21","title":"Az utolsó simításokat végzik Kerkez Milos liverpooli szerződésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi börtönből, miután szülei és egy „londoni magyar állampolgár” kifizették az óvadékát.","shortLead":"A mezőtúri Lázárinfót zavarta meg Szabó Bálint, aki múlt pénteken, mindössze két nap után szabadulhatott a szombathelyi...","id":"20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"71d8207c-313e-4787-b25d-c9693c58e8c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_szabo-balint-borton-ovadek-lazar-janos-mezotur-forum","timestamp":"2025. június. 03. 18:56","title":"Szabó Bálint idő előtt szabadult a börtönből, kedden már Lázár János fórumán trombitált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és a Connect Europe idén februártól egy éven át figyeli és elemzi az állami csatorna fél nyolckor kezdődő hírműsorát, az első negyedéves jelentésük pedig már el is készült – végre számok alapján is ellenőrizheti, az ön készülékében van-e a zavar.","shortLead":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet és...","id":"20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f.jpg","index":0,"item":"35aacf98-4207-4c55-89bd-bb28469942d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","timestamp":"2025. június. 04. 17:00","title":"Megmérték, hogy részrehajló-e az M1 esti híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni, az kétszeresen is veszít: kidob egy csomó pénzt az ablakon, és az állapota sem javul. Érdemes egy görbe este után fájdalomcsillapítót bevenni? Mire találták ki valójában a májvédő szereket? Mi az a diszulfirám-szerű hatás, amitől megtapasztalhatjuk a poklot?","shortLead":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni...","id":"20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4998072d-7147-4d7e-b22c-abe0cbef54b8","keywords":null,"link":"/360/20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","timestamp":"2025. június. 04. 20:00","title":"Van egy rossz hírünk: a májvédő és másnaposságűző csodaszerek semmit nem érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","shortLead":"Az új tervek szerint Kapu Tibor június 10-én indulhat el a Nemzetközi Űrállomásra.","id":"20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97809a90-fcbb-41cb-9626-62034814dee3.jpg","index":0,"item":"33cfce6b-f6b2-4a72-bce2-5029583724cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_kapu-tibor-urutazas-nemzetkozi-urallomas-nasa-spacex-axiom","timestamp":"2025. június. 03. 21:31","title":"Kitűzték Kapu Tibor űrutazásának új időpontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere a szíriai elnököt teszi felelőssé a két támadásért. ","shortLead":"A viszonylag konfliktusmentes május után újra feszült lett a viszony a két állam között. Izrael védelmi minisztere...","id":"20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"f7bebe63-3d3a-4d9f-b8e6-ff5166678b05","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_Izrael-Sziria-tamadas-fegyveres-konfliktus","timestamp":"2025. június. 04. 12:14","title":"Izrael szíriai célpontokra támadt, miután két nagyobb lövedék hullott a területére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most saját neve alatt, személyes hangvételű levélben válaszol a kritikákra? A régóta épülő gazdasági birodalom és a látványos vagyonosodás fényében nem csak az a kérdés, miért épp most szólal meg, hanem az is, milyen szerepet szánnak neki a politikai térben. Ezekre kereste a választ a HVG szakértők segítségével. ","shortLead":"Mi állhat amögött, hogy Mészáros Lőrinc, aki eddig szinte soha nem kommunikált közvetlenül a nyilvánossággal, most...","id":"20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/baa4813e-d225-4d6e-afe8-68c4aa1281d4.jpg","index":0,"item":"184fa665-9396-4e6c-aac9-8bbeaa4c9b16","keywords":null,"link":"/360/20250604_luxizas-meszaros-orban-tiborcz-bohm-ligeti-korrupcio","timestamp":"2025. június. 04. 09:34","title":"„Az, hogy milliárdos vagyok, az egyszerűen tény” – Orbán kérése ellenére Mészáros büszkén vállalja hivalkodó életmódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]