[{"available":true,"c_guid":"695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál, méghozzá úgy, hogy az adatbázisban az látszik, hogy a NAV-tól kapnak több pénzt, mint amennyi adót befizettek, és a végén egészen eltérő bruttókból lett fillérre ugyanakkora nettó. Így aztán épp átcsúsztak a szegénységi küszöb fölé.","shortLead":"Tömegesen kerültek be olyan emberek a szegénységi statisztikába, akiknek a nettó jövedelmük magasabb a bruttónál...","id":"20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/695c6075-0adf-45cc-9bd3-ab2ddf43eb41.jpg","index":0,"item":"19ce38d8-c64c-4f8b-b093-a83e4be07177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_szegenyseg-statisztika-jovedelem-nyugdijasok","timestamp":"2025. június. 04. 10:43","title":"Vagy pénzt ad titokban a NAV a magyar nyugdíjasok felének, vagy valami nincs rendben a szegénységi statisztikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bányakatasztrófa miatt annyira sós lett a a Kis-Küküllő, hogy ihatatlan az ivóvíz.","shortLead":"A bányakatasztrófa miatt annyira sós lett a a Kis-Küküllő, hogy ihatatlan az ivóvíz.","id":"20250603_parajd-kis-kukullo-ihatatlan-sos-ivoviz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff743a4b-ee8d-4f58-802c-aace1b93f539.jpg","index":0,"item":"25268e9f-5832-4e64-9b35-a084f6afc2f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_parajd-kis-kukullo-ihatatlan-sos-ivoviz","timestamp":"2025. június. 03. 12:54","title":"Parajdnál negyvenezer ember számára lett ihatatlan az ivóvíz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest – mondta a HVG-nek Karácsony Gergely. A főpolgármester egy dolgot akar elérni: ne kelljen 57 milliárd forintnyi adót befizetni. Beleáll ebbe a harcba a kormánnyal, miközben hadakozik a közgyűlési frakciókkal is, mondván: „a felelősséget viselni kell, vagy haza lehet menni”. Karácsony beszélt Rákosrendezőről, a hoppon maradt NER-es oligarchákról, budapesti olimpiáról, a közgyűlés feloszlatásának esélyéről, és a 2026-os választás eredményét is elárulta.","shortLead":"A közlekedés pénteki, 10 perces leállítása az első figyelmeztetés, lehet, hogy legközelebb 10 hétre áll le Budapest –...","id":"20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d612bf3-2599-4012-88f2-eb3b975613d8.jpg","index":0,"item":"b3277133-a89c-4b32-b02c-81884705c288","keywords":null,"link":"/360/20250604_Karacsony-Gergely-interju-szolidaritasi-ado-csod-BKK-kozlekedes-fopolgarmester","timestamp":"2025. június. 05. 06:00","title":"Karácsony Gergely: Budapest főpolgármestereként az az érdekem, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f","c_author":"Somfai Dávid","category":"itthon","description":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet idén februártól egy éven át figyeli és elemzi az állami csatorna fél nyolckor kezdődő hírműsorát, az első negyedéves jelentésük pedig már el is készült – végre számok alapján is ellenőrizheti, az ön készülékében van-e a zavar.","shortLead":"Önnek is az a benyomása, mintha az M1 esti híradóit kicsit részrehajlóan szerkesztenék? A Republikon Intézet idén...","id":"20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ff1b5e2-a37c-480a-8315-14c027ed620f.jpg","index":0,"item":"35aacf98-4207-4c55-89bd-bb28469942d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Megmertek-hogy-reszrehajlo-e-az-M1-esti-hiradoja","timestamp":"2025. június. 04. 17:00","title":"Megmérték, hogy részrehajló-e az M1 esti híradója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ezzel csökkenne az USA Vietnámmal szemben fennálló kereskedelmi deficitje, de még mindig nem eléggé.","shortLead":"Ezzel csökkenne az USA Vietnámmal szemben fennálló kereskedelmi deficitje, de még mindig nem eléggé.","id":"20250603_Trump-USA-Vietnam-2-milliard-dollar-vasarlas-amerikai-termenyek-viszontvamok-kereskedelmi-deficit-szandeknyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd58b21-d152-443b-a8d1-71a3d179b5a6.jpg","index":0,"item":"200391e0-9a6f-4499-9870-25e33524a141","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Trump-USA-Vietnam-2-milliard-dollar-vasarlas-amerikai-termenyek-viszontvamok-kereskedelmi-deficit-szandeknyilatkozat","timestamp":"2025. június. 03. 10:32","title":"Trump lenyomja Vietnámot, az ország 2 milliárd dolláros nagybevásárlást vállal amerikai terményekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját kalapáccsal egy férfi. Orbán Viktor dicséretétől indulva a démoni erőket szolgáló Magyar Péteren át eljut oda, hogy Isten (újabb) figyelmeztetést küldött Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek. A politikai indokot kizárja, hiszen súlyosan megsérült apja már „nem tényező”, egyben azt javasolja neki nyilvánosan, hogy ne rohangáljon „kiscserkészként”, hanem nyugodjon le.","shortLead":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját...","id":"20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd.jpg","index":0,"item":"df509f0e-da07-47fe-93b9-f452d387e28f","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:22","title":"Jeszenszky Zsolt szerint apja évek óta a Sátánt szolgálja, a kalapácsos támadás pedig Isten figyelmeztető jelzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839","c_author":"Méltányosság Politikaelemző Központ","category":"360","description":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló dél-afrikai, japán és olasz kormánybukások példáit a Méltányosság Politikaelemző Központ foglalta össze.","shortLead":"Hat tényezőre van szükség ahhoz, hogy egy hosszú ideje kormányzó erő politikailag degenerálódjon. A hasonló...","id":"20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c86f0d21-3e3c-4a6a-8234-bc79a47a4839.jpg","index":0,"item":"13bc706d-ac52-4f97-8449-fd9bf24048f6","keywords":null,"link":"/360/20250603_Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-Hogyan-erhet-veget-a-hosszu-kormanyzas","timestamp":"2025. június. 03. 12:03","title":"Hogyan érhet véget a hosszú kormányzás? És a Fideszé?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján tulajdonképpen lemond az állam a helyreállítási alap 10,4 milliárdjáról.","shortLead":"Az intézkedés a blokkolt forrásokat érinti az állami szerveknél és a főváros esetében, az előterjesztések alapján...","id":"20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95.jpg","index":0,"item":"dd429597-3e5a-4081-a072-e136ad4f62db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Unios-kifizeteseket-es-palyazatokat-fuggeszthet-fel-a-kormany-ket-uj-rendelettervezet-szerint-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 20:16","title":"Uniós kifizetéseket és pályázatokat törölhet a kormány két új rendelettervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]