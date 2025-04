Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","shortLead":"Ilyen az, amikor partnerként kezelik a közlekedőket. ","id":"20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16483e22-59fe-48f7-8b13-811c3e2e4a3c.jpg","index":0,"item":"60484f5e-0bc1-487e-9064-8871ddc079b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_Zold-kor-KRESZ-tabla-ajanlas","timestamp":"2025. március. 31. 13:34","title":"Zöld kör, nem piros – ezt az új KRESZ-táblát nem kötelező betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","shortLead":"Bedrogozva, vezetéstől eltiltva és forgalomból kivont kocsival sikerült mindezt összehoznia. ","id":"20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d721c558-aa18-40a3-bffe-170951a92cdd.jpg","index":0,"item":"738a1f29-afa3-4a94-8ba5-f8e1c456178e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_Langra-kapott-a-bedrogozva-menekulo-autos-kocsija-Papan","timestamp":"2025. április. 01. 07:53","title":"A járőrök oltották el a menekülő autós kocsiját miután kerékpártartóknak csapódott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is a szavazóurnák elé hívná az ukránokat.","shortLead":"Az ellenzéki pártok időt kérnek a felkészüléshez, de egyes források szerint az ukrán elnök már akár júliusban is...","id":"20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cab04d9-a5d4-4275-a31b-81096b7ade93.jpg","index":0,"item":"62245adf-481b-48b5-b456-dc3572496152","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Zelenszkij-valasztasok-USA-Oroszorszag-Ukrajna-beke","timestamp":"2025. április. 01. 10:32","title":"Zelenszkij kiadta, hogy szervezzék meg a választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme a „tökéletes” termék megalkotásának, vagy ha van egy jó ötlet, többet ér gyorsan lépni és belevágni? Mennyiben különbözik az üzleti modell attól függően, hogy csokit vagy egy fehérneműt szeretnénk eladni? – a this is Redy alapítóival beszélgettünk.","shortLead":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme...","id":"20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a.jpg","index":0,"item":"6fcffb0f-8f40-406c-8eab-bc442fec0f77","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"„A nők igénylik, hogy ne XS-es modelleken mutassuk be a bugyikat” – nemcsak üzlet, tabudöntögetés is a Redy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is szerepel a rangsorunkban. Összeállítottuk a 2000. óta született legjobb filmecskéket.","shortLead":"Szürrealista látomás, művészfilmes elszállás, animációs őrület, valamint Budapest TV-s és csíki patakos trashvideó is...","id":"20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1826778a-e8fc-4396-a8bc-99e2a217df38.jpg","index":0,"item":"1c72cb80-a8bd-43e4-b44e-e55dcbcd69d7","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Majkan-tul-is-van-elet---A-21-szazad-20-legjobb-magyar-klipjei","timestamp":"2025. április. 01. 20:00","title":"Majkán túl is van élet – A 21. század 20 legjobb magyar klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","shortLead":"Június 11-én a Budapest Parkban ad koncertet a skót rockzenekar.","id":"20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e129ab84-3664-4d66-afa9-51980882f0f7.jpg","index":0,"item":"4bf4d775-5537-44ca-9ffd-acb7afe6c68f","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Budapestre-jon-a-a-Biffy-Clyro","timestamp":"2025. április. 01. 10:37","title":"Budapestre jön a a Biffy Clyro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","shortLead":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","id":"20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656.jpg","index":0,"item":"a4f07291-d473-4997-ab9e-e2e9b53669e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","timestamp":"2025. április. 01. 12:05","title":"A műholdak miatt rúghatja össze a port Elon Musk és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban már a felhasználói fiókok regisztrációja is akadozni kezdett, annyian akarják kipróbálni a ChatGPT képgeneráló funkcióját.","shortLead":"Az elmúlt napokban már a felhasználói fiókok regisztrációja is akadozni kezdett, annyian akarják kipróbálni a ChatGPT...","id":"20250401_openai-chatgpt-kepgenaralas-mesterseges-intelligencia-felhasznalok-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"38432b1f-92cf-45ce-856c-5baa3b70dbad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_openai-chatgpt-kepgenaralas-mesterseges-intelligencia-felhasznalok-szama","timestamp":"2025. április. 01. 09:03","title":"1 millió új felhasználó/óra: brutális mértékben bővül a ChatGPT, már az indulást is túlszárnyalta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]