Németh Szilárd is alapított egy Digitális Polgári Kört

Jutott egy Digitális Polgári Kör (DPK) Németh Szilárdnak is. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos stílusosan a Rezsivédelmi Digitális Polgári Kört (RDPK) alapította meg, az Energiaügyi Minisztérium államtitkárával, Czepek Gáborral közösen.

Erről szóló posztjában Németh Szilárd azt írta, Brüsszel és a baloldal szerint az embereket ki kell szolgáltatni a szabadpiacnak, ezért fontos, hogy közösségük „erőt mutasson a rezsivédelem mellett”.

Ehhez várják mindazokat, akik „osztoznak ebben a felelősségben, és készek a digitális térben is a magyar érdek mellett kiállni”.