[{"available":true,"c_guid":"f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat hallgatott az ügyről – mindaddig, amíg elő nem került egy szenátusi meghallgatáson.","shortLead":"Hetek óta szivárognak a hírek arról, hogy Dragonfly néven cenzúrázott keresőt épít a Google Kínának. A vállalat...","id":"20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f24496a6-66b6-46b4-93f8-582969e9027f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26bb091-d389-4192-9c56-76a170309744","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:03","title":"Végre megszólalt a Google a kínaiaknak szánt, cenzúrázó keresőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539f94cf-eeeb-4694-8fd1-fa794715fe39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cél: reprezentáció.","shortLead":"A cél: reprezentáció.","id":"20180928_Milliardokert_vesz_muvelodesi_hazat_a_kormany_Hanoiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=539f94cf-eeeb-4694-8fd1-fa794715fe39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd03b0f-23ab-485f-8ab4-004f9c170331","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Milliardokert_vesz_muvelodesi_hazat_a_kormany_Hanoiban","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:57","title":"Milliárdokért vesz művelődési házat a kormány Hanoiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","shortLead":"A férfi a helyszínen meghalt. A házastársak az utóbbi időben folyamatosan veszekedtek.","id":"20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60435ca2-9377-4498-9c77-ba6d85cd77d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Vadat_emeltek_a_budapesti_no_ellen_aki_veszekedes_kozben_konyhakessel_leszurta_a_ferjet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:55","title":"Vádat emeltek a budapesti nő ellen, aki veszekedés közben konyhakéssel leszúrta a férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság – az utóbbi hónapokban mintha nem állna jól Vlagyimir Putyin orosz államfő szénája. Hasonló helyzet utoljára 2014 elején alakult ki, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai szakadárok megsegítésével sikerült újra az égbe lőni a politikus belföldi támogatottságát. Dublőrje, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök, aki 2008–2012 között volt államfő, akkor került népszerűsége csúcsára, amikor az orosz hadsereg 2008 augusztusában kivívta a Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.","shortLead":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság –...","id":"20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd016b-648e-40ee-a0aa-93c2411db5be","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:10","title":"Vlagyimir Putyin a pofonok völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","shortLead":"A Népszava névtelen forrásokra hivatkozva arról ír, több intézményvezetőt lecserélhetnek. ","id":"20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988dc339-d4e6-43c8-ac0d-6e67d525b07c","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Egyszeru_leszamolas_allhat_a_kulturharc_mogott","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:13","title":"Egyszerű leszámolás állhat a kultúrharc mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","shortLead":"Sok napsütés és 20 foknál melegebb idő várható. Szombaton viszont hidegfront érkezik.","id":"20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=769352cb-fa1a-413a-8659-3e20e8669782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049c61f5-6e7f-4b2a-81b5-91c9f870448b","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ha_az_osz_minden_napja_ilyen_lenne_mint_a_mai_nem_csak_mi_lennenk_boldogok","timestamp":"2018. szeptember. 28. 07:15","title":"Ha az ősz minden napja ilyen lenne, mint a mai, nem csak mi lennénk boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi divatcég bemutatóin vonult már fel és pózolt a Vogue magazinnak is. A kívülállók azt hinnék, kellemes, kényelmes munkája van és jól is keres. De a valóság egészen más.","shortLead":"Clara 20 éves, Londonban él, egy meg nem nevezett európai ország állampolgára, manöken. Számtalan nagy nemzetközi...","id":"20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e318647b-af09-4b39-87cd-c951be93e63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e599062-9020-46ad-9739-359ea7887b3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Manokenek_a_szakma_poklarol_100bol_kettonek_bejon_98_rafizet","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:59","title":"Manökenek a szakma pokláról: 100-ból kettőnek bejön, 98 ráfizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]