Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell megvárni egy film vagy zene letöltésének végét, hanem rögtön indítható a böngészőben a műsorszám.","shortLead":"Már egymillió felhasználó veszi igénybe a legnépszerűbb torrentprogram webes változatát. Nagy előnye, hogy nem kell...","id":"20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57d0f15-67e9-411c-99ab-a6f2a31aa3b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c547e989-c51a-4a2b-932b-1521478479eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_utorrent_web_letoltese_bittorrent_bongeszo_torrent_streamelese","timestamp":"2018. október. 08. 08:03","title":"Ha így torrentezik, akkor nem kell megvárni a letöltést, azonnal elindul a film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak a kicsinyén. ","shortLead":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak...","id":"20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c9268-bf3f-4079-84ae-39eaed107290","keywords":null,"link":"/elet/20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","timestamp":"2018. október. 09. 11:18","title":"Cápaháló fogságából mentették ki a bálnaborjat – videón a hősies akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elnyerje a legjobb kamerás mobil címet a készülék.","shortLead":"Soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég...","id":"20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74246a8d-6bdc-4f80-b6d1-898f62261811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3ebcd-a8a6-42bb-b2c8-b4c82f5845c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_apple_iphone_xs_max_dxomark_legjobb_kameras_mobil_pontszamok","timestamp":"2018. október. 07. 20:03","title":"Megmérték, pontosan mennyire jó képeket csinál az új iPhone kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ae1e7-a2e0-4628-8fee-7d6f64e11d62","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Míg a papír határidőnaplóknál ma már nehéz igazán érdekes újdonságot felmutatni, a mobilappoknál bőven találni különleges darabokat.","shortLead":"Míg a papír határidőnaplóknál ma már nehéz igazán érdekes újdonságot felmutatni, a mobilappoknál bőven találni...","id":"20181007_megbizhato_es_kulonleges_naptarapp_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=828ae1e7-a2e0-4628-8fee-7d6f64e11d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6d5c90c-e20d-4a98-86b6-77ad45c66954","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181007_megbizhato_es_kulonleges_naptarapp_alkalmazas","timestamp":"2018. október. 07. 19:15","title":"Megbízható és különleges naptárappokat keres? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa zárónapján 200 háton az idei legjobbját úszta. A háromszoros olimpiai bajnok egyéniben négy arany- és két bronzéremmel zárta a fordulót, és a 4x50-es vegyes gyorsváltóval is harmadik lett.","shortLead":"Csupán két hónapja edz személyre szabottan Hosszú Katinka, ezért is örült neki annyira, hogy a budapesti úszó világkupa...","id":"20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4502e06-7bd2-497e-9381-ed008cbbe6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241e4dfb-7053-4116-8396-a62c444454c1","keywords":null,"link":"/sport/20181007_hosszu_katinka_uszo_vilagkupa_edzovaltas_petrov_arpad","timestamp":"2018. október. 07. 15:12","title":"Hosszú Katinka: Aláírtam volna előre a négy győzelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban, hogy összejöhet 2018-ban is a 4 százalék.","shortLead":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban...","id":"20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d364f-bb51-4b18-aa4a-8d2828e2d607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2018. október. 09. 08:25","title":"Egyre jobban bízik az IMF a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]